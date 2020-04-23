Кредитный переполох: заемщики запутались в каникулах

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Каникулы по закону

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы — 106-ФЗ. В соответствии с этим законом заемщики получили право обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Банк может потребовать подтверждающий снижение доходов документ, который заемщику нужно предоставить в течение 90 дней. В соответствии с этим законом банк можно попросить о приостановлении своих обязательств или снижении размера платежа. На этот период не допускается начисление неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов.

В законе указано ограничение по сумме кредита: кредитные каникулы предоставляются физическим лицам, если она не превышает 100 тыс. рублей по кредитным картам, 250 тыс. рублей при потребительском кредите, а также 4,5 млн рублей по ипотеке в Москве, 3 млн — в Московской области, Санкт-Петербурге и ДФО, до 2 млн рублей в остальных регионах.

В кредитных организациях, опрошенных Банки.ру, указывают, что зачастую в предоставлении «федеральных» кредитных каникул, связанных с пандемией коронавируса и определенных недавно принятым 106-ФЗ, заемщикам приходится отказывать из-за несоответствия условиям.

«В основном это касается суммы кредита и формата подачи заявки, — рассказывает директор по сервису УБРиР Олеся Милкова. — Зачастую сумма кредита обращающегося за каникулами заемщика больше, что не позволяет нам по закону удовлетворить его запрос. Другой вариант — когда форма требования клиента содержит неполную информацию для предоставления ему кредитных каникул».

Директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный добавляет в качестве примера, что заемщик мог потерять доход до марта 2020 года, а иногда даже в 2017—2018 годах. Либо он имеет большую просрочку, накопленную еще до марта. Либо работу потерял член семьи, который не является созаемщиком по ипотеке. «В таких случаях претендовать на льготные условия заемщики не могут», — указывает он.

В банке «Открытие», у которого нет собственного аналога кредитным каникулам от государства, рассказали, что на текущий момент в банк поступило почти 3,9 тыс. заявок. Доля отказов составляет порядка 25%, большая часть одобренных заявок — по потребительским кредитам. В ВТБ, как утверждают в пресс-службе, поступило около 100 тыс. заявок, удовлетворено уже «абсолютное большинство из них», около 70% заявок приходится на ипотеку. В МТС Банк поступило почти 3,5 тыс. заявок, наибольшее количество — по кредитам наличными. Банк «Зенит» получил около 900 заявок на кредитные каникулы. Наибольшее количество заявок — 452 — по потребительскому кредитованию.

В ПСБ поступило более 3,2 тыс. заявок, доля отказов — на уровне 5%, самая большая часть (свыше 1,9 тыс. заявок) приходится на потребкредиты. «Большая часть одобрена, а часть заявок еще находится на рассмотрении — то есть сотрудники банка в оперативном режиме связываются с заемщиком, уточняют, подходит ли он под критерии госпрограммы, имеет ли возможность подтвердить снижение доходов и прочее», — объясняет Точеный.

В банках пусть и не очень охотно, но рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются в работе с «коронавирусными» кредитными каникулами.

«В настоящий момент основные сложности связаны с большим количеством обращений в относительно небольшой промежуток времени. Банку требуется больше времени на обработку обращений и предоставление каникул», — говорит директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов. «Нагрузка для многих банков по кредитным каникулам сейчас серьезная, так как резко увеличился поток обращений. Кроме этого, часто требуются технические доработки, а у многих банков практически не было времени на подготовку, закон утвердили очень быстро», — добавляет руководитель дирекции по управлению розничными рисками РГС Банка Николай Сычев. «Клиенты не до конца понимают условия закона и рассчитывают на более льготные условия. Непредоставление им таких условий выливается в негатив», — обращает внимание Барсов.

📌 Реклама Отключить

В кредитных организациях напоминают, что одним из ключевых требований закона является то, что на кредитные каникулы имеют право только те клиенты, доход которых снизился более чем на 30%. При этом оценку и подтверждение фактического снижения дохода можно осуществить только на основании официальных документов, предусмотренных законом. Официальные подтверждающие документы необходимо предоставить в банк в течение 90 дней с даты подачи заявки на предоставление кредитных каникул.

«Каждому клиенту очень важно максимально ответственно отнестись к предоставлению подтверждающих документов, так как в противном случае по истечении указанного срока в 90 дней все предоставленные льготы будут отменены с момента их предоставления, — подчеркивают в пресс-службе РНКБ. — Кредитный договор начнет действовать на стандартных условиях, будет возвращен первоначальный график платежей, пропущенные платежи будут выставлены в просрочку с момента их неуплаты, все ежемесячные платежи и проценты за время каникул, а также возникшие пени и штрафы необходимо будет выплатить, кредитная история будет испорчена».

Каникулы по доброй воле

Большинство банков, опрошенных порталом Банки.ру, указывают, что у них есть собственные программы для поддержки заемщиков, попавших в сложную ситуацию, и они их активно предлагают.

Например, в Сбербанке предлагают программу реструктуризации задолженности по всем продуктам, за исключением кредитных карт. Рассчитывать на такую программу могут заемщики, у которых существенно сократились доходы (потеря работы или снижение зарплаты), которых призывают в армию, которые уходят в декретный отпуск, которые утратили трудоспособность. Вариантом реструктуризации может быть временная отсрочка на погашение кредита и процентов, увеличение срока кредита, изменение валюты кредита. Заявку можно подать онлайн через сайт банка, срок рассмотрения — до десяти рабочих дней.

В ВТБ рассказали о запуске собственной программы кредитных каникул с повышенными лимитами по кредитам в дополнение к законодательным мерам поддержки. Она также действует для клиентов, чей среднемесячный доход снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Каникулы предоставляются на три месяца. Также в банке предоставили отсрочку двух минимальных платежей для 1,5 млн держателей кредитных карт. «Подтверждающими документами будут являться больничные листы, регистрация в качестве безработного, справки о заработной плате за текущий и 2019 год, — рассказывают в пресс-службе кредитной организации. — Для получения отсрочки заемщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка. Подтверждающие документы предоставляются также дистанционно».

📌 Реклама Отключить

В Почта Банке сообщили, что предлагают своим клиентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, как государственные кредитные каникулы, так и собственную программу рассрочки, рассчитанную на срок до полугода. Рассрочка предоставляется гражданам в следующих обстоятельствах, вызванных эпидемией коронавируса: потеря работы, простой, пребывание в отпуске без сохранения заработной платы, снижение дохода более чем на 30%, заболевание COVID-19. В своей программе банк не ограничивает сумму кредита. В дополнение к отмене штрафных процентов и пени за пропуск платежа индивидуально рассматривает ситуацию с просроченной задолженностью, возникшей после 1 марта 2020 года, и корректирует информацию в бюро кредитных историй. «В том числе банк может принять решение об отмене просроченной задолженности», — отмечают в кредитной организации. В банке указывают, что ввели упрощенную дистанционную технологию подачи заявления на отсрочку с помощью простой электронной подписи (ПЭП), благодаря которой подключить программу можно удаленно, без визита в отделение или звонка на горячую линию.

В ПСБ рассказывают, что обращения заемщиков, которые не подходят под условия кредитных каникул, рассматривают в индивидуальном порядке. «В течение апреля банк автоматически переносит дату платежа по ипотечному или потребительскому кредиту в случаях, когда на счете заемщика недостаточно средств для ежемесячного платежа. При этом штрафных санкций нет: просроченная задолженность у клиентов не формируется и данные в БКИ не передаются, — говорит Андрей Точеный. — По кредитной карте при отсутствии средств для оплаты задолженности в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка по оплате кредита может составить до месяца, после чего клиент или возвращается к стандартному графику платежей, или обращается в банк за реструктуризацией».

Он также указывает, что клиенты, отправленные в отпуск без сохранения дохода или потерявшие работу, а также заемщики, которые находятся на больничном или на карантине из-за заболевания COVID-19, могут получить в ПСБ отсрочку до полугода. «Отсрочка предоставляется бесплатно. Для получения каникул достаточно справки 2-НДФЛ за прошлый год и справки с работы о текущем уровне зарплаты», — говорит Точеный. Скан-копии документов можно отправить в банк по электронной почте, указанной в соответствующем разделе на сайте.

В банке «Зенит» указывают, что заемщикам, которые не смогут воспользоваться государственными программами по причине несоответствия условиям, предлагается своя программа реструктуризации платежей. Она, в отличие от государственных, не содержит ограничений по сумме кредита и предполагает возможность предоставления льготного периода на срок до 12 месяцев или пролонгацию кредитного договора с уменьшением размера платежа на весь оставшийся период кредитования.

В Райффайзенбанке клиенты, не подпадающие под критерии тех, кому положены кредитные каникулы, могут подать заявку на сайте кредитной организации на полную отсрочку платежа на срок до трех месяцев либо частичную отсрочку платежа на срок до шести месяцев. Для ипотечных кредитов доступна опция снижения ежемесячного платежа до 50% на срок до шести месяцев. При этом в банке указывают, что по сумме займа ограничений нет.

В целом в банках обращают внимание на низкий уровень понимания гражданами всех нюансов государственных кредитных каникул и собственных программ банков. «Довольно много клиентов обращается вообще за разъяснением, что такое кредитные каникулы и что такое реструктуризация, чем они друг от друга отличаются, — рассказывают в «Уралсибе». — Мы консультируем через все каналы, объясняем, как работает закон, какие есть ограничения».

«Скорее всего, банк предложит свой вариант»

В банках сетуют, что непонимание заемщиками всех нюансов влечет за собой множество негативных отзывов в Интернете. Кто-то посчитал, что банк не захотел одобрить ему кредитные каникулы, а вместо этого навязал свою собственную, менее выгодную программу. Кто-то вообще возмущен, что кредитная организация сначала предложила ему свою программу, а каникулы вообще не предложила.

Банкиры утверждают, что этому есть разумное объяснение. Так, Николай Сычев из РГС Банка указывает, что, в соответствии с рекомендациями Банка России, еще до обращения за кредитными каникулами банк всегда предлагает воспользоваться собственными действующими программами реструктуризации. Он подчеркивает, что сейчас условия и порядок принятия решения по таким программам в связи со сложной ситуацией в стране и в мире в настоящее время максимально упрощены.

Действительно, Банк России некоторое время назад опубликовал разъяснения для граждан. В документе, в частности, говорится:

«Если у вас возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего нужно сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности... Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. Соответствующие рекомендации кредиторам даны Банком России. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекомендации в этой части…

📌 Реклама Отключить

Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он вас не устраивает, и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах. Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении льготного периода по заявлению заемщика, если оно соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом».