Россия до конца мая потеряет примерно 6.9% ВВП в годовом исчислении. Что дальше?

Опубликованный вчера Центральным Банком прогноз падения ВВП России в этом 2020-м на 4-6% слишком оптимистичный.

Он базируется на простой арифметике, что из-за одного «нерабочего» месяца Россия потеряет 1.5-2% ВВП. Далее ЦБ предполагает, что таких «нерабочих» месяцев будет три, грубо – второй квартал. Суммарно провал второго квартала даст потери 4.5-6% ВВП. А в третьем и четвертом квартале экономика уже почти восстановится до «коронавирусного» уровня.

И таким образом суммарно, по расчетам ЦБ, мы выйдем на цифру общее падение 4-6%.

Цифры – слишком радужные, т.к. вчера же Решетников, министр экономики, объявил, что индикатор экономической активности на конец апреля зафиксировал снижение от базового уровня на 33%. Этот индикатор учитывает динамику данных потребления электроэнергии, перевозки грузов, оборот предприятий торговли (по данным кассовых аппаратов) и параметры экспорта-импорта.

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Вот эта цифра, на мой взгляд, более реально отражает суть происходящих сейчас процессов.

Из нее мы можем сделать сами и свой приблизительный расчет/прогноз.

Падение на 33% экономической активности означает падение ВВП в месяц на 2.75% (2.75Х12=33).

В таком режиме «простоя» мы уже находимся с середины марта. Таким образом к середине мая мы уже потеряем 5.5% ВВП в годовом исчислении.

Ежедневные цифры обнаруживаемых больных коронавирусом не дают основания полагать, что режим «карантина» будет прекращен до конца мая.

Таким образом до конца мая мы уже потеряем 6.9% ВВП в годовом исчислении.

Далее обсудим восстановление.

Уже очевидно, что сфера услуг, которая пострадала более всех не сможет быстро восстановится. Требования ограничений, социального дистанцирования и прочие не дадут возможность быстро начинать пользоваться всеми услугами в прежнем режиме. Кроме того, у людей просто иссякнут доходы, тратить их на прежние товары услуги.

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В лучшем случае индикатор экономической активности, применяемый минэком, отыграет половину своего 33%-го падения до конца года. И мы сумеем восстановится до прежних «докоронавирусных» уровней к концу 2021-го.

Это означает, что за 7 месяцев, с июня по конец декабря, мы будем терять по 2.06% ВВП ежемесячно.

И таким образом, суммарно к концу 2020-го ВВП Росси потеряет 21.32% ВВП. Округлим до 20%, за счет небольшого роста в начале года и получим конечную цифру – 20% ВВП.

20% - вот та реальная цифра падения, на которую нам нужно ориентироваться в своих планах антикризисных мер.

Я понимаю сотрудников Центрального Банка, которые не хотят пугать людей, и пока рисуют более радужные цифры для начальства и публики.

Ведь такого уровня падения мы еще не видели. В кризисном 2008-м Россия потеряла -9% ВВП, в дефолтном 1998-м было падение -6% ВВП. Самое большое падение, -14% ВВП, у нас было в лихом 1992-м .

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Вот такие наступают времена…