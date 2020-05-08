Антикризисные изменения, которые будут работать и после отмены ограничений

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции введен во всех регионах России с середины марта. Объявленный вслед за этим продолжительный нерабочий период, начиная с последней недели марта вплоть до конца майских праздников, потребовал от законодателя принятия экстренных мер для поддержания экономики. За это время вступило в силу множество нормативно-правовых актов. Некоторые из них введены на время как средство выхода из кризиса, некоторые подлежат применению и после отмены ограничений. Рассмотрению именно таких долгосрочных новшеств законодательства и посвящен наш материал.

Среди них есть как позитивные — снижение в два раза ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса, предоставление арендных каникул всем организациям и ИП из пострадавших отраслей, так и усложняющие жизнь — ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Узнать, как воспользоваться первыми и избежать вторых вы сможете, ознакомившись с нашей статьей.

Сниженные тарифы страховых взносов установлены на долгосрочную перспективу

Закон дополнил НК РФ новым основанием для применения сниженных в два раза тарифов по страховым взносам. По подпункту 17 п. 1 ст. 427 НК РФ таким основанием является отнесение плательщика взносов к категории субъекта МСП (пп. «а» п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 5, ст. 6 закона). Данное положение вступит в силу с 01.01.2021.

Согласно другой норме — статьи 6 закона № 102-ФЗ, сниженные тарифы подлежат применению с доходов, выплачиваемых работникам начиная с 01.04.2020.

ТАБЛИЦА: «Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП»

Страховые взносы Тариф взносов (в процентах) На ОПС 10 На ОСС 0 На ОМС 5

Указанные тарифы подлежат применению с сумм выплат, превышающих за каждый месяц федеральный МРОТ. В отношении выплат, не превышающих МРОТ, уровень страховых взносов остается прежним — 30 процентов в соответствии с положениями ст. 425 либо п. 2 ст. 427 кодекса.

Пониженные тарифы взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ применяются не ко всем выплатам физлицам, а лишь к той их части, которая в каждом месяце превышает МРОТ (п. 9 ст. 2, ст. ст. 4 — 6 закона).

Поэтому, расчет взносов существенно усложнится, поскольку придется каждый месяц по каждому физлицу делить выплаты на две части:

часть в пределах МРОТ — с применением основных тарифов;

часть, превышающая МРОТ — с применением пониженных тарифов.

Правительство утвердило годовую рассрочку по уплате налогов и страховых взносов

Правительство внесло поправки в Постановление от 02.04.2020 № 409, продлевающее сроки сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов и страховых взносов.

Новые сроки уплаты страховых взносов и налогов распространены на все организации и ИП, включенные по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП и занятые в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики по Перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. К примеру, отсрочка оплаты страховых взносов ранее предусматривалась только для микропредприятий. Теперь воспользоваться ею смогут все субъекты МСП, отвечающие указанным критериям.

Согласно подпункту «б» п. 1 постановления, оплата соответствующего налога и страховых взносов производится ежемесячно, равными частями, в размере 1/12 исчисленной суммы, до конца месяца, следующего за месяцем, на который приходится новый срок его уплаты. Таким образом, организациям и ИП предоставляется годовая рассрочка по оплате налогов.

Таблица «Сроки оплаты страховых взносов»

Организации и ИП: наиболее пострадавшие от пандемии по перечню сфер деятельности, утверждаемому правительством РФ;

включенные по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП Страховые взносы Старые сроки Новые сроки Алгоритм оплаты ежемесячного платежа по страховым взносам в размере 1/12 исчисленной суммы За март 2020 15.04.2020 15.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 За апрель 2020 15.05.2020 16.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 31.12.2020, последний — до 30.11.2021 За май 2020 15.06.2020 15.12.2020 Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 31.01.2020, последний — до 31.12.2021 За июнь 2020 15.07.2020 16.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 31.12.2020, последний — до 30.11.2021 За июль 2020 17.08.2020 15.12.2020 Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 31.01.2020, последний — до 31.12.2021 ИП за себя с доходов свыше 300 тыс. руб. 01.07.2020 02.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 31.12.2020, последний — до 30.11.2021

Таблица «Сроки уплаты налогов»

Организации и ИП: наиболее пострадавшие от пандемии по перечню сфер деятельности, утверждаемому правительством РФ;

включенные по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП Вид налога Старые сроки уплаты Новые сроки уплаты Алгоритм оплаты ежемесячного платежа по налогу в размере 1/12 исчисленной суммы Годовые Налог на прибыль за 2019 год 28.03.2020 28.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 31.10.2020, последний — до 30.09.2021 НДФЛ ИП за себя за 2019 год 15.07.2020 15.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 УСН для организаций за 2019 год 31.03.2020 30.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 31.10.2020, последний — до 30.09.2021 УСН для ИП за 2019 год 30.04.2020 30.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 ЕСХН за 2019 год 31.03.2020 30.09.2020 Первый платеж — начиная с 01.10.2020 по 31.10.2020, последний — до 30.09.2021 I квартал НДФЛ с доходов ИП 27.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 ЕНВД за 1 квартал 24.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 Водный налог 20.04.2020 20.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 Налог на прибыль — квартальный платеж по итогам I квартала (или платеж по итогам трех месяцев, если вы платите по фактической прибыли) налогу на прибыль за 1 квартал 28.04.2020 28.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 Если законами субъектов предусмотрены авансовые платежи по: — транспортному налогу; — налогу на имущество организаций; — земельному налогу Узнать сроки уплаты налога и авансовых платежей в своем регионе можно на сайте ФНС. https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ Не позднее 30.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 Авансовый платеж при УСН для ИП за 2020 год 30.04.2020 26.10.2020 Первый платеж — начиная с 01.11.2020 по 30.11.2020, последний — до 31.10.2021 II квартал НДФЛ с доходов ИП 27.07.2020 25.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 31.12.2020, последний — до 30.11.2021 ЕНВД за 2 квартал 27.07.2020 25.11.2020 Первый платеж — начиная с 01.12.2020 по 31.12.2020, последний — до 30.11.2021 Если законами субъектов предусмотрены авансовые платежи по: — транспортному налогу; — налогу на имущество организаций; — земельному налогу Узнать сроки уплаты налога и авансовых платежей в своем регионе можно на сайте ФНС. https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ Не позднее 30.12.2020 Первый платеж — начиная с 01.01.2021 по 31.01.2021, последний — до 31.12.2021 Сроки оплаты патента при ПСН, приходящийся на II квартал Срок оплаты патента зависит от периода, на который он приобретается Переносится на 4 месяца Например, если в патенте указан срок 01.04.2020, а заплатить нужно до 03.08.2020, то первый платеж в размере 1/12 исчисленной суммы должен поступить до 31.09.2020, последний — до 31.08.2021

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Долги по аренде, образовавшиеся до 01.10.2020, можно погасить в течение последующих двух лет

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендодателям — компаниям и ИП предписано предоставить арендаторам отсрочку уплаты арендных платежей за недвижимость, а также уменьшить размер аренды с учетом заморозки бизнес-процессов на период действия в регионе режима повышенной готовности (РПГ) или ЧС. Взамен указанные арендодатели получат помощь в части уплаты имущественного и земельного налогов, а также арендных платежей по земле под такими зданиями.

Льгота распространяется на договоры аренды, оформленные до установления режима повышенной готовности, имущество по которым арендуют все организации и ИП из пострадавших от эпидемии сфер экономики — п. 1 Постановления. В части жилых помещений отсрочка не предоставляется.

Кроме того, c момента ввода на территории РПГЧС и до 01.10.2020, к арендатору не будут применяться штрафные санкции и проценты за пользование чужими денежными средствами ( пп. «в» п. 3 Постановления), но, если по договору в арендные взносы включаются платежи за ЖКХ, то в этой части отсрочка не предоставляется (пп. «е» п. 3 Постановления).

В зависимости от периода времени арендатор может рассчитывать на следующие послабления по оплате аренды.

Период времени Меры поддержкиарендатора Норма закона Срок действия в регионе РПГЧС — Платежи за аренду можно не вносить вовсе, кроме коммунальных платежей или за содержание имущества, если это входит в сумму арендной платы; Пп. «б» п. 3 Постановления от 03.04.2020 № 439 — Если арендатор не мог пользоваться арендованным имуществом, он вправе потребовать уменьшения размера арендных платежей Ч. 3 ст. 19 закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ Со дня окончания РПГЧС до 01.10.2020 50 процентная оплата аренды Пп. «б» п. 3 Постановления от 03.04.2020 № 439 Не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 Задолженность по аренде, образовавшаяся с момента введения в регионе РПГЧС до 01.10.2020, подлежит поэтапной оплате: — не чаще одного раза в месяц; — равными платежами; — не более половины ежемесячной платы по договору аренды Пп. «а» п. 3 Постановления от 03.04.2020 № 439

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Отправлять СЗВ-ТД о каждом случае приема и увольнения на следующий день придется не с 01.01.2021, а уже в этом году

Постановление установило временный порядок регистрации граждан в качестве соискателей работы или статуса безработного. Порядок будет действовать до конца текущего года. Это сделано в интересах граждан, которые в условиях эпидемии потеряли работу. Оперативная подача в ПФР информации об увольнении работника позволит в короткие сроки назначить ему выплаты по безработице.

Согласно пункту 6 документа, работодатели о каждом случае приема или увольнения сотрудников обязаны сообщать в ПФР на следующий день после издания соответствующего приказа.

Получается, что обязанность по предоставлению аналогичных сведений, подлежащая выполнению по закону о персучете начиная только с 01.01.2021, перенесена на сегодняшний момент.

Постановление вступило в силу в день его опубликования — 09.04.2020. Правительство РФ получило право изменять сроки сдачи СЗВ-ТД благодаря принятию закона от 24.04.2020 № 136-ФЗ. Правомочие предоставлено только на текущий год. Закон вступил в силу с 24.04.2020, но в нем указано, что нововведения имеют обратную силу и применяются к правовым отношениям по состоянию на 01.04.2020. То есть, кабмин уже задним числом поменял сроки сдачи отчета о трудовой деятельности работника, в то время как в этом году отчет предписывалось подавать один раз в месяц до 15 числа.

Нанимателям нужно подавать данные об оргштатных мероприятиях на портал «Работа в России»

Кабмин постановлением от 12.04.2020 № 486 утвердил временную процедуру передачи работодателями сведений в список вакансий портала «Работа в России». Утвержденные правила будут действовать до конца этого года.

Для соблюдения гарантий прав граждан на труд нанимателям необходимо направлять в информационно-аналитическую систему следующую информацию:

о ликвидации компании, закрытии ИП;

сокращении численности сотрудников;

возможном расторжении трудовых договоров;

другие данные о занятости.

Конкретный перечень информации утвердит Минтруд РФ.

Для подключения к системе работодателям нужно пройти регистрацию. Сведения об оргштатных мероприятиях выгружаются в подсистеме «Личный кабинет работодателя» бесплатно. Передавать данные необходимо не позже следующего за изменением сведений дня.

Если отчет не представить, задержать либо подать неполную или искаженную информацию, работодателям, согласно ст. 19.7 КоАП РФ, грозит предупреждение или штраф: для должностных лиц — от 300 до 500 рублей, для организаций — от 3 до 5 тыс. рублей.

Изменен порядок заполнения реквизита «Код товара» в кассовом чеке

Правительство дополнило перечень товаров, при расчетах за которые должны соблюдаться добавочные требования к заполнению кассового чека. Речь идет о реквизите «Код товара». В приложении к документу приведен перечень таких товаров. Это средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, респираторы, назальные средства и специальные гигиенические костюмы. Всего в списке 8 наименований.

Упомянутый реквизит должен быть заполнен при расчетах за любые промаркированные товары, в том числе за лекарственные средства. В постановлении перечислены случаи, когда чек и БСО могут вовсе не содержать реквизит «Код товара»:

осуществление предварительной оплаты или авансов;

погашение займов;

расчеты ломбардами, кроме реализации невостребованных вещей;

формирование чека с признаком «возврат прихода»;

вывод из оборота вовремя не промаркированных товаров;

осуществление до 20.04.2021 расчетов юрлицами и ИП, оказывающими курьерские и почтовые услуги по доставке промаркированного товара.

В Уголовном кодексе РФ появились две новые статьи за нарушение санэпидправил

Борьба с коронавирусом вынудила законодателя внести поправки в УК РФ. Закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ ввел огромные штрафы и тюремный срок за рассылку ложных новостей о коронавирусной пандемии и нарушение санэпидтребований.

В УК РФ появилась новая статья 207.1, согласно которой распространение неправдивой информации о ЧС, включая эпидемии, под видом достоверных сведений наказывается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей. Кроме того, могут присудить тюремное заключение на срок до 3 лет. В данном случае речь идет о распространении информации, являющейся угрозой для жизни и здоровья людей.

Также в Кодекс введена новая ст. 207.2, устанавливающая наказание за распространение ложных социально значимых сведений, которое привело к тяжким последствиям. За такое преступление придется заплатить 700 тыс. — 1,5 млн рублей либо отбыть в заключении до 3 лет.

Если же в результате совершенного преступления погибнет человек или наступят другие, признаваемые тяжкими последствия, преступника накажут штрафом на сумму от 1,5 до 2 млн рублей. Свободы могут лишить уже на пятилетний срок.

Кроме того, ужесточено наказание за нарушение СанПиН. Если такой проступок станет причиной массового отравления или заболевания людей либо появится угроза таких последствий, штраф с 80 тыс. рублей возрастет до 500- 700 тыс. рублей. Наказание в виде ограничения свободы будет применяться не на год, а на два, и появится лишение свободы на такой же срок.

А если в результате нарушения санэпидтребований погибнет человек, денежная санкция составит 1 — 2 млн рублей. Также смогут применить ограничение свободы на 2 — 4 года или тюремное заключение на 3 — 5 лет.

Максимальный по этой статье срок, от 5 до 7 лет, придется отбыть в тюрьме за последствия в виде смерти двух или более лиц.

Во всех указанных случаях в качестве альтернативного наказания допускается применять исправительные и принудительные работы.

Усилена административная ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий

В КоАП РФ внесены поправки, определяющие санкции за несоблюдение карантина и иных санитарно-эпидемиологических правил.

Статью 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения дополнили двумя новыми составами (частями 2 и 3).

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По первому (часть 2) предусмотрены наказания, если нарушение совершено в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, или во время ограничительных мероприятий (карантина). По этому же составу ответственность грозит тем лицам, которые не выполнили в установленный срок выданное в данные периоды предписание или требование Роспотребнадзора о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Штрафы составят:

для физлиц — от 15 до 40 тыс. рублей;

для должностного лица и предпринимателя — от 50 до 150 тыс. рублей;

для компаний — от 200 до 500 тыс. рублей.

Помимо этого, новшества предусматривают в качестве наказаний для ИП и компаний заморозку бизнеса на три месяца.

Второй состав (часть 3) будет применен, если рассмотренные действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением. В этом случае санкции ужесточатся. Так, физлиц оштрафуют на сумму до 300 тыс. рублей, директора ? до полумиллиона либо дисквалифицируют на три года, юрлицам и ИП придется перечислить в бюджет штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Новшества устанавливают также ответственность за ложные новости о пандемии. Здесь санкции в разы строже: штраф для юрлиц — до 10 млн рублей.

Еще одна новая статья КоАП — ст. 20.6.1 — предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении РПГЧС на территории, где существует угроза ее возникновения.

Невыполнение предусмотренных режимом требований влечет предупреждение или наложение штрафов в следующих размерах:

от 1 до 30 тыс. руб. — на граждан;

от 10 до 50 тыс. руб. — на должностных лиц;

от 30 до 50 тыс. руб. — на ИП

от 100 до 300 тыс. руб. — на юрлиц.

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Роспотребнадзор рекомендует сохранить измерение температуры работников и после отмены самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации профилактических мероприятий для организаций общепита и продовольственной торговли при постепенном улучшении эпидемиологической обстановки в регионе.

Все режимы ограничений разделены на 4 этапа:

режим, связанный с COVID-19;

переходный — начало выхода из самоизоляции;

режим стабилизации — устойчивая тенденция к снижению числа заболеваний в регионе при одновременном понижении количества заболевших по всей стране;

штатный режим — полное отсутствие случаев заболеваний в регионе при устойчивом снижении количества инфицированных в стране.

Перечень мероприятий, изложенных в письме, уменьшается по мере улучшения эпидемиологической обстановки, но такая мера как ежедневный «входной фильтр», то есть бесконтактное измерение температуры работников при входе на предприятие, сохранится даже при установлении штатного режима работы.