Спишут ли долги при банкротстве физлиц?

Некоторые потенциальные банкроты перед тем, как направить соответствующее заявление в суд, стараются основательно подготовиться и в срочном порядке избавляются от имущества, которое может попасть в конкурсную массу. Юристы предупреждают, это игра с огнем. Zaim.com решил разобраться — почему, и действительно ли нет никаких лазеек. Также затронем тему, чем грозит банкротство ИП и тем, кто является собственником ООО.

Распродать все не получится

Перед банкротством продать, переписать на третьих лиц, подарить квартиру (которая не является единственным жильем), автомобиль и другое недвижимое имущество не получится.

Юристы предупреждают, что сделки купли-продажи, дарения, которые должник совершает перед процедурой банкротства, трактуется, как правило, однозначно — сокрытие имущества.

Однако финансовый управляющий должен доказать, что сделка совершена с единственной целью — причинить вред кредиторам, то есть целенаправленное избавление от ликвидного имущества с целью ухудшения своего финансового состояния. Сделать это несложно.

«Примером таких сделок являются дарение, продажа по заниженной стоимости объекта собственности заинтересованному лицу (близкому родственнику) при наличии признаков неплатежеспособности (например, наличие просрочек по кредитам) либо после вынесения решения суда о взыскании с должника задолженности с целью избежать обращения взыскания на данное имущество», — заметил Дмитрий Лисевцев, юрист ООО МФК «Саммит».

Исключение составляет имущество, входящее в перечень «неприкосновенного имущества»: единственное жилье должника и земля, на которой оно расположено (исключение не касается жилья, которое передано в залог, в частности, по ипотечным кредитам); одежда, обувь, недорогие предметы домашней обстановки; лекарства, медицинские препараты и др.

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Необходимо помнить, что в рамках процедуры банкротства действует еще совет кредиторов, и каждый из них прилагает максимум усилий, чтобы вернуть свои средства обратно. Кредитор, у которого более 10% требования, имеет право обратиться в суд за оспариванием сделки.

Обман карается жестко

«Вывод имущества может привести не только к тому, что сделки будут оспорены, признаны недействительными и имущество будет возвращено в конкурсную массу, но и к неприятным последствиям для банкрота, вплоть до несписания оставшихся сумм задолженности и административной ответственности. Впрочем, можно и получить заявление о мошенничестве, а это совсем другое дело, согласитесь. Не стоит, готовясь к банкротству, переоформлять и то, что реализации не подлежит, — например, единственное жилье. Действие бессмысленное, но в глазах суда и кредиторов подозрительное — зачем это нужно будущему банкроту?» — рассуждает Дмитрий Першин, юрист юридической службы «Единый центр защиты».

По-другому расцениваются сделки, если должник, к примеру, продал автомобиль, а деньги (пусть даже не все) направил на погашение части своих долгов.

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Переписать недвижимость на супругу/супруга также не получится

Согласно семейному кодексу, супруги не несут ответственности перед кредиторами друг друга, и по обязательствам одного из супругов взыскание не обращается на имущество этого супруга. Однако в некоторых случаях от банкротства может пострадать общее имущество семьи.

Важно, что в конкурсную массу может попасть также недвижимость, зарегистрированная на супругу/супруга. Здесь важный момент — нажито ли она в совместном браке. Если да, то половина такого имущества, на кого бы оно ни было зарегистрировано, принадлежит должнику.

Также важно наличие брачного контракта и когда он заключен, будет ли попадать под оспаривание. Заключить брачный контракт и прописать в нем пункт, что все имущество принадлежит супругу/супруге, перед подачей заявления на банкротство у должника не получится.

Супруг должника, в том числе и бывший, вправе будет участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении всех вопросов, связанных с реализацией общего имущества. Это имеет практическое значение, поскольку после продажи имущества супруг получит причитающуюся ему долю, а остальная часть будет включена в конкурсную массу.

Если банкрот был ИП или собственником ООО, он должен будет закрыть фирму

Еще одно неприятное последствие банкротства — это то, что с момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу государственная регистрация его (гражданина) в качестве индивидуального предпринимателя. Самое неприятное — аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

«Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры», — отмечает Галина Бугаева, специалист ООО «Траст Инвест».

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Наряду с этим Глеб Шевченко, партнер по корпоративным и гражданско-правовым вопросам юридической фирмы «Консулс», предупреждает: «Если на момент подачи заявления о признании физического лица банкротом у такого лица будет доля в ООО, эта доля будет оценена и реализована как любое другое имущество, по аналогии с реализацией ценных бумаг должника. Средства, вырученные с реализации, направляются на погашение требований кредиторов».

Можно, конечно, предположить, а кто узнает? Но, поверьте, узнают — информация о лицах, признанных банкротами, направляется и в ФНС в том числе.

Подводя итог, можно сказать, что «кинуть» кредиторов и добиться прощения долгов в рамках процедуры банкротства не получится. Подавая заявление на признание себя несостоятельным, нужно четко понимать, что финансовый управляющий сделает все, чтобы удовлетворить требования кредиторов.