Кредитные истории. О чем стоит подумать, прежде чем оформлять кредитные каникулы

1. Риск уйти в просрочку

Первое и самое важное, что нужно сделать, — проверить факт соответствия критериям программы, чтобы невольно не допустить просрочку платежа. Этот риск обусловлен необходимостью подтвердить снижение дохода на 30% и более для месяца, предшествующего подаче заявки, по отношению к среднемесячному доходу за 2019 год. На предоставление документов по закону есть 90 дней. В течение этого периода каникулы уже действуют, то есть банк по графику не будет удерживать никаких платежей.

Но если по итогам выяснится, что клиент не может подтвердить снижение дохода, то банк будет вынужден восстановить исходный график погашения по кредиту. А раз никаких платежей не вносилось, это автоматически означает длительную просрочку с соответствующими последствиями для кредитной истории и ограничением на кредитование в будущем.

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2. Отметка в кредитной истории

Каникулы — та же реструктуризация, а значит, она будет отражена в кредитной истории. Следует знать, что каждый банк трактует и оценивает этот факт по-разному, что не исключает трудностей с получением кредитов в будущем.

Опять же каникулы доступны только один раз за весь период кредитования. В моменте сложно оценить критичность ситуации и свои возможности в полной мере, и, поддавшись панике, можно преждевременно использовать этот шанс.

3. Дольше срок кредитования — больше переплата по кредиту

Согласно нашему недавнему исследованию, почти четверть россиян не знает, зачем досрочно выплачивать ипотеку. Но тут, как и с любым кредитом: чем дольше платите, тем больше переплата по процентам. Допустим, у нас есть потребительский кредит в 200 тыс. рублей на пять лет под 13,99%. Исходная переплата по нему будет около 87 тыс. рублей.

После полугодовых кредитных каникул переплата вырастет на 7,5% и составит уже около 93 500 рублей. И каникулы в данном случае в долгосрочной перспективе окажутся достаточно дорогим удовольствием. Хотя, возможно, протяженность во времени сделает переплату менее ощутимой.

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Страх нам дан, чтобы обезопасить и сохранить нас. Но в данном случае он плохой советчик. Принимая столь важное финансовое решение, как уход на кредитные каникулы, стоит дважды или даже трижды взвесить все риски, чтобы в будущем не пришлось расплачиваться за него дефолтом и кредитной историей.