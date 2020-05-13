Кредитные истории. О чем стоит подумать, прежде чем оформлять кредитные каникулы
Первая волна интереса к кредитным каникулам была вызвана скорее любопытством, чем реальной необходимостью. Сейчас же клиенты относятся к этому механизму более осмотрительно.
У слова «каникулы» устойчивая положительная коннотация, которая с нами остается со школы на всю жизнь. Сложно забыть и чем-то перебить эту стрекочущую в душе радость от вдруг свалившейся на тебя свободы. Никаких уроков, контрольных и домашек. Радость, да и только. Неудивительно, что объявление о кредитных каникулах вызвало похожий восторг в обществе. Очередь (в нынешних реалиях онлайн, конечно) к банкам из желающих получить отсрочку по своим займам выстроилась еще до того, как приняли соответствующий закон. Сейчас же закон, описывающий этот механизм (106-ФЗ), принят, и ажиотажный спрос ушел.
На первый взгляд механизм выглядит простым и понятным: предупредил, что не можешь больше платить по кредитам, и гуляй (хотя сейчас, скорее, сиди себе дома) спокойно, а через полгода уже видно будет. Однако, принимая любое финансовое решение, нужно подумать о его рисках и последствиях.