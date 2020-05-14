Как составить публичный годовой отчет НКО

Настал долгожданный момент, когда вся обязательная отчетность сдана в налоговую, внебюджетные фонды и статистику. Казалось бы, НКО можно выдохнуть и продолжить спокойно продолжать свою социально полезную деятельность. Однако, есть еще один необязательный, но важный документ — публичный годовой отчет некоммерческой организации. Подробнее об этом рассказывает бухгалтер-консультант Genplace Александр Труханов.

Я рекомендую НКО составлять публичный годовой отчет, потому что он помогает:

привлечь пожертвования на реализацию проектов;

завоевать доверие действующих и потенциальных жертвователей;

найти сотрудников и волонтеров;

наладить связи со структурами власти.

Что такое публичный годовой отчет и для чего он нужен

Публичный годовой отчет НКО — это отчет, который визуализирует работу, проделанную НКО в прошедшем году. Он наглядно демонстрирует, как и на что были потрачены деньги действующих жертвователей и служит презентацией для потенциальных. Формат представления данных зависит только от фантазии составителя. Но есть элементы, которые не стоит оставлять нераскрытыми. Ниже я расскажу об этих элементах и проиллюстрирую примерами раскрытий победителей конкурса публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета».

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Принципы подготовки публичного годового отчета

1. Сбалансированность. Отчет должен отражать положительные и отрицательные моменты деятельности НКО, чтобы дать обоснованную оценку результатов работы. Нельзя замалчивать провалы и выпячивать достижения.

2. Сопоставимость. Информация должна быть сравнима во времени. Например, финансовая информация за 2019 и 2020 годы одинаково структурирована и рассчитана по одинаковым правилам.

3. Точность. Информация должна быть максимально точной. Приблизительных оценок нужно избегать.

4. Ясность. Информация должна подаваться в понятной и доступной форме. Не нужно злоупотреблять специальной терминологией, например, медицинской. Это не даст части читателей понять чем же вы занимаетесь.

5. Надежность. Информация, отраженная в отчете, должна быть документально подтверждена. Читатель должен иметь возможность проверить ее, используя открытые источники данных.

Структура публичного годового отчета

1. Название отчета

Как вы яхту назовете — так она и поплывет. Некоторые ограничиваются заголовком «Годовой отчет за 2019 год». Но лучше вынести в заголовок цель работы НКО. Например «Счастливое детство» или «Кров для бездомных». Вот как оформлен титульный лист публичного годового отчета благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», который был отмечен за выбор нестандартной формы годового отчета и точное следование жанру.

2. Информация об организации

Джентльменский набор:

обращение руководства организации;

описание решаемых социальных проблем, с приведением статистики;

цель, задачи и принципы работы НКО;

категории благополучателей;

основные результаты реализованных проектов и адресной помощи;

виды услуг для каждой группы благополучателей;

география проектов;

цели на будущее.

Вот как это выглядит в отчете благо­твори­тель­ной общественной организации «Мята», которая помогает детям Санкт-Петербурга, находящимся в трудной жизненной ситуации. Отчет был отмечен как лучше всего раскрывающий деятельность организации для горожан / местных жителей.

3. Структура управления НКО



В этом разделе отражаем:

структуру организации;

список членов правления;

список попечительского совета;

внутреннюю политику и стандарты.

Не лишним будет указать в разделе краткую информацию о членах правления и попечительского совета, а также прикрепить их фотографии. Персонализация вызывает больше доверия к деятельности НКО. Так, например, оформлена информация о попечительском совете в публичном годовом отчете Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рэй».

4. Портфель программ и проектов



Для достижения своих целей НКО разрабатывает благотворительные программы и проекты, призванные привлечь аудиторию к решению социальных проблем общества. В данном разделе необходимо отразить информацию о таких проектах:

цели и задачи для каждого проекта, с кратким описанием проекта;

источники финансирования проектов (грант, субсидия, пожертвования);

результаты проектов;

отзывы участников и организаторов проектов.

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Вот пример оформления программ из годового отчета благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька».

5. Обратная связь

Соберите обратную связь с благотворителей, благополучателей, волонтеров, иных лиц, причастных к вашей деятельности. Не стоит бояться приводить не только положительные, но и отрицательные отзывы — такой отчет выглядит правдоподобней в глазах читателя. Здесь же следует указать вашу контактную информацию, чтобы неравнодушные людям, желающие поддержать финансово или стать волонтером проекта, могли найти вас. Вот как это сделано в публичном годовом отчете Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рэй».

6. Бюджет

Эта часть частично дублирует обязательную финансовую отчетность, но сухие бухгалтерские цифры можно визуализировать при помощи диаграмм и графиков. Обязательно нужно раскрыть порядок формирования доходов и расходов организации.



Доходы:

целевые поступления (пожертвования, гранты, субсидии);

членские взносы;

доходы от коммерческой деятельности НКО (плата за участие в мероприятиях, предоставление услуг и т.д.);

денежный эквивалент вкладов в «натуральной» форме.

Указывая ваши доходы, не лишним будет указать благотворителей, согласовав это с ними.



Расходы:

целевые расходы на реализацию проектов и программ и адресная помощь;

административные расходы постатейно (аренда, оплата труда, офисные расходы и т.д.).

Очень просто и понятно оформлен бюджет в годовом отчете Фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ», который был отмечен за наглядность и доступность подачи материала.

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Формат публикации публичного годового отчета

НКО определяет формат отчета самостоятельно. Это может быть:

печатное издание;

публикация в периодическом издании организации;

размещение на компакт-диске;

размещение отчета на сайте организации;

презентация (например, с помощью программы PowerPoint).

Независимо от выбранного формата, стоит разместить отчет на сайте НКО. Это позволит увеличить охват читателей. Также рекомендую участвовать в конкурсе на лучший годовой отчет. Это также увеличит охват, а заодно даст вам возможность познакомиться с такими же энтузиастами со всех концов страны. Возможно, это приведет к новым коллаборациям и успешным проектам. Принять участие в конкурсе можно зарегистрировавшись на сайте и подав заявку по ссылке.

Итак, публичный годовой отчет отражает количество и качество проделанной НКО работы. Отчет помогает создать имя вашей организации и завоевать уважение среди населения, органов власти и коллег. Это мощный инструмент PR, средство привлечения ресурсов, партнеров и сотрудников. Не пренебрегайте им!