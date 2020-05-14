Отказали в кредитных каникулах: есть ли еще варианты?

Одной из мер поддержки заемщиков, чья платежеспособность ухудшилась из-за экономических последствий коронавируса, являются кредитные каникулы. Однако некоторые владельцы кредитов по ряду причин не могут воспользоваться льготным периодом. Что делать, если не дают кредитные каникулы, разбирается Zaim.com.

Предоставление кредитных каникул: каким требованиям должен отвечать заемщик

Напомним, право на кредитные каникулы имеют заемщики, доходы которых сократились на 30% и более.

Льготный период можно оформить по следующим кредитным продуктам:

потребительские кредиты размером не более 200 тыс. рублей;

кредитные карты с максимальным размером средств на ней до 100 тыс. рублей;

автокредиты размером не более 600 тыс. рублей;

ипотечные кредиты размером не более 2 млн рублей (для Москвы — не более 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа — не более 3 млн рублей).

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Важно, что кредитные договоры должны быть оформлены до 3 апреля 2020 года.

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, необходимо соответствующее заявление направить в банк и приложить документы, подтверждающие снижение доходов.

Как показывает практика, многие заемщики, которые испытывают серьезные сложности с обслуживанием кредитов, не подходят под перечисленные критерии, и банки не дают им кредитные каникулы. Одни из них в силу ряда причин не могут официально подтвердить снижение доходов, у других — размер кредитов больше указанных в законе пределов.

Если подтвердить снижение доходов не получается

В этом случае возможны два варианта.

Во-первых, клиент может обратиться в банк за реструктуризацией по собственным программам банка. Требования и порядок реструктуризации для каждого конкретного банка могут быть своими, но нужно быть готовым обосновать снижение дохода.

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Во-вторых, в случае, если реструктуризация невозможна, заемщику остается предупредить банк о том, что в связи с потерей либо падением уровня дохода он не сможет внести следующие несколько платежей, и попросить об отмене или снижении штрафных санкций за несвоевременность погашения.

Итак, если банк не дает кредитные каникулы из-за того, что нет официального подтверждения падения доходов, все равно необходимо обратиться в кредитную организацию с просьбой реструктурировать кредит.

Если сумма кредита превышает допустимый предел

В случае с потребительскими и автокредитами, скорее всего, банк даст отказ в предоставлении кредитных каникул.

А вот с ипотечными кредитами ситуация несколько иная. В 2019 году в России был принят закон о кредитных каникулах в области ипотеки, согласно которому льготным периодом можно воспользоваться при размере кредита более 15 млн рублей.

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Несмотря на то что по потребкредитам и автокредитам при превышении максимальной стоимости кредитные каникулы не предусмотрены, заемщику все равно следует обратиться в банк с просьбой изменить условия договора, то есть реструктурировать кредит.

«Для этого в кредитную организацию необходимо предоставить заявление с просьбой изменить условия кредитного договора и приложить документы, подтверждающие существенное снижение доходов (например, больничный лист, копия приказа об увольнении, справка о постановке гражданина на учет в центре занятости в качестве безработного, справка 2-НДФЛ за текущий год и за 2019 год и т. д.)», — заметил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.

Советы банкиров

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Банкиры в один голос заверяют: даже если есть высокая вероятность того, что банк кредитные каникулы не предоставит, при возникновении тяжелых жизненных ситуаций необходимо сразу обращаться в кредитную организацию.

«В любом случае нужно находится в диалоге с банком, чтобы максимально смягчить возможные негативные последствия», — заметила Наталья Ермилова, руководитель Департамента розничного кредитования банка «Нейва».

Алексей Федоров, заместитель председателя правления VestaBank, также советует при возникновении проблем с обслуживанием кредита незамедлительно обращаться в банк. «Возможно, кредитная организация сможет предложить ему другие варианты реструктуризации. Ни один банк не заинтересован в том, чтобы терять всю сумму кредита. В связи с этим он, скорее всего, постарается договориться с заемщиком», — добавил эксперт.

В пресс-службе Московского кредитного банка нам рассказали: «В рамках собственных программ поддержки клиентов МКБ готов рассматривать обращения клиентов с кредитами, суммы которых превышают указанные в постановлении правительства. В этом случае необходимо представление документов, подтверждающих потерю работы или снижение дохода.

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В рамках собственных программ банк может предложить отсрочку на 2 месяца вне зависимости от суммы кредита гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%; гражданам, потерявшим работу; гражданам, заболевшим коронавирусом».

Итак, если возникла тяжелая ситуация, нет возможности платить кредит, а под критерии льготного периода заемщик не подходит, нужно сразу же обращаться в банк (во время карантина — звонить на горячую линию). Прятаться и полагать, что проблема сама по себе решится, не стоит, это прямая дорога в долговую яму, из которой выбраться очень сложно.