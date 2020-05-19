Ответы на самые частые вопросы о кредитных каникулах

Подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить.

Что такое кредитные каникулы?

Это льготный период кредитования, когда можно не платить или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории.

Когда были введены кредитные каникулы?

С 3 апреля 2020 года федеральным законом № 106-ФЗ.

Какой крайний срок подачи заявки кредитору?

Надо подать заявление не позднее 30 сентября 2020 года.

На какие займы распространяются каникулы?

На договоры займа с:

банком;

микрофинансовой организацией;

кредитным потребительским кооперативом;

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом;

ломбардом.

Каникулы действуют в отношении:

ипотеки;

потребительских кредитов;

автокредитов;

долгов по кредитным картам.

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Кто определяет продолжительность льготного периода?

Сам заемщик — от одного до шести месяцев.

Сколько раз можно воспользоваться кредитными каникулами?

Один раз по одному договору займа.

Кредитные каникулы — это прощение долгов?

Нет, это перенос платежей на будущее. Проценты за льготный период начисляются, их необходимо уплатить позже.

Кредитные каникулы — это ипотечные каникулы, которые ввели раньше?

Нет, это не аналог ипотечных каникул, для них действуют другие условия.

Какие требования к заемщику?

NB: все требования должны соблюдаться одновременно!

1) Доходы заемщика снизились за предыдущий календарный месяц (считается от даты подачи заявления) более чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год.

2) Договор, по которому заемщик хочет получить каникулы, должен быть оформлен до 3 апреля 2020 года.

3) Заемщик на момент подачи заявления не находится на ипотечных каникулах.

4) Полная сумма кредита (важно: не остаток по выплате!) меньше установленного лимита.

Если заемщик не соответствует какому?либо из обязательных требований, кредитор вправе отказать в кредитных каникулах в течение пяти дней с момента заявления.

А какие лимиты?

Потребительский кредит — 250 тысяч рублей.

Потребительный кредит для ИП — 300 тысяч рублей.

Автокредит — 600 тысяч рублей.

Кредитная карта — 100 тысяч рублей.

Лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона. Так, по Москве лимит — 4,5 млн рублей, по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам ДФО — 3 млн рублей, по остальным регионам РФ — 2 млн рублей.

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Как подать заявление?

Письменно, или по телефону, или через сайт обратиться с требованием к кредитору. На сайте Банка России есть примерная форма требования.

Расскажите о сроках. Что будет после подачи заявления?

С даты подачи заявления:

В течение 5 дней кредитор рассматривает требование и решает, предоставить кредитные каникулы или отказать.

Если ответа нет через 10 дней , заемщик получает каникулы автоматически.

В течение 60 дней с подачи заявления кредитор может запросить документы, подтверждающие, что доход снизился более чем на 30%. На подачу подтверждающих документов у заемщика есть 90 дней даты, когда кредитор потребовал документы.

Кредитор должен проверить полученные документы в течение 5 дней .

Еще 30 дней есть у заемщика на предоставление документов при наличии уважительной причины.

Что такое среднемесячный доход?

Это не только зарплата — это и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и т. д.

Кредитор может проверить данные заемщика?

Да, он может обратиться в ФНС, ПФР, ФСС.

Какие документы может потребовать кредитор?

Справку о доходах, больничный лист с указанием диагноза COVID-19 или пометкой 03 (карантин) для приехавших из?за границы, справку из стационара с подтвержденным диагнозом COVID-19, справку или приказ об отпуске без сохранения зарплаты от работодателя, справку или выписку из реестра центра занятости (можно получить на сайте Госуслуг), прочие документы.

Если я уйду на кредитные каникулы, я обязан буду не платить в это время?

Нет, в любой момент кредитных каникул можно погашать сумму кредита или его часть без прекращения льготного периода — сумма пойдет на погашение основного долга.

Что делать в спорных ситуациях — например, если кредитор отказал в каникулах?

Можно обратиться в Роспотребнадзор, Банк России, к финансовому уполномоченному, в прокуратуру.