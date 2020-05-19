Новые запреты для покупателей: зачем полиция фотографирует людей в магазинах

Ограничительные меры в регионах по-прежнему действуют — значит, мы все еще рискуем стать правонарушителями, выходя из дома.

Конечно, можно до бесконечности спорить о том, насколько правомерны штрафы за нарушение режима повышенной готовности.

Но судебная статистика показывает нам «суровую реальность»: подавляющее большинство административных протоколов было принято к производству и те, в отношении кого они были составлены, получили штрафы.

Поэтому, с практической точки зрения, намного полезнее будет узнать о том, какие запреты сейчас действуют при посещении магазинов — дабы избежать необходимости выяснять отношения с полицейскими.

Запрет № 1: без маски в магазин нельзя

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По последним данным (а они меняются сейчас буквально каждый день), уже в 54-х регионах России ввели обязательный «масочный» режим. Граждан обязали надевать маски или респираторы при посещении общественных мест (в т.ч. магазинов) и при поездках в общественном транспорте.

А Верховный суд РФ официально признал, что административная ответственность грозит за нарушение не только федеральных, но и региональных правил поведения в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (Обзор № от 21 апреля 2020 г.).

Поэтому в магазине сейчас вполне можно встретить полицейских с фото- или видеокамерой: они выявляют нарушителей «масочного режима». Обширная судебная практика по итогам таких рейдов сложилась в Республике Татарстан.

Например, постановлением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 12 мая 2020 г. на 5 000 рублей была оштрафована посетительница магазина «Магнит» за то, что была без маски (по ст. 20.6.1 КоАП РФ).

В числе доказательств ее вины указаны: протокол, а также фотоснимок покупательницы, так сказать, на месте правонарушения (дело № 5-1694/2020).

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Запрет № 2: без перчаток в магазин нельзя

Некоторые регионы пошли еще дальше — и запретили посещение общественных мест без перчаток.

При этом складывается довольно странная практика: в тех регионах, где не введены свои штрафы за нарушение губернаторского режима повышенной готовности, применяют КоАП РФ (ч. 1 ст. 20.6.1), где предусмотрена весьма широкая вилка для штрафа — от 1 до 30 тысяч рублей.

А в тех немногих регионах, где на такие случаи есть специальные статьи в местных кодексах, суды назначают региональные штрафы (например, в Москве и Санкт-Петербурге они составляют 4 тысячи рублей). Разъяснений от Верховного суда РФ по этому поводу пока нет.

Запрет № 3: близко не подходить

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Социальная дистанция обязательна сейчас во всех регионах. Но в предписаниях Главного санитарного врача говорится о метровой дистанции (от 30 марта 2020 г. № 9 ), тогда как в губернаторских указах фигурирует цифра в 1,5 метра.

Как видно по судебной практике, чаще применяется все же требование о 1,5-метровой дистанции. Например, в Московской области по 500 рублей штрафа получили двое мужчин, которые, выйдя из магазина, слишком увлеклись беседой друг с другом.

Полицейские предоставили в суд протокол и видеозапись, из которой следовало, что они не отреагировали на предупреждение о соблюдении социальной дистанции.

Штраф был наложен по ст. 19.3 КоАП РФ — неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции (постановления Хорошевского районного суда г. Москвы от 6 мая 2020 г. №№ 5-337/20, 5-338/20).

Но встречаются и отмененные протоколы — когда суд прекратил производство по делу их-за допущенных нарушений.

Среди них можно отметить такие недочеты:

— протокол составлен неуполномоченным лицом (по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нахождение гражданина без цифрового пропуска в общественном месте составил госинспектор по охране окружающей среды, а не сотрудник полиции — определение Ногинского горсуда от 23 апреля 2020 г.),

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— нарушение было неправильно квалифицировано (несоблюдение социальной дистанции в Москве оформили по ст. 20.6.1 КоАП РФ, а суд посчитал, что следует применить КоАП Москвы — определение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 29 апреля 2020 г.).

Ну и, разумеется, протокол отменят, если он не содержит обязательных сведений, предусмотренных ст. 28.2 КоАП РФ (в т.ч. место и время совершения правонарушения, отметка о разъяснении прав и обязанностей, а также объяснения гражданина, в отношении которого составлен протокол).

Источник: Канал «Юридические тонкости»