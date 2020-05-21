Ипотека под 6,5 %: действительно ли можно купить квартиру, сидя на диване?

Ипотека под 6,5% — заманчивое предложение, если бы не режим самоизоляции. Можно ли сейчас приобрести и зарегистрировать жилье в кредит не выходя из дома и на каком этапе могут возникнуть трудности?

Почти два месяца карантинных мер показали: участники рынка не готовы перевести ипотеку в режим онлайн. Только единичные банки объявили о первых дистанционных ипотечных сделках: ВТБ, Росбанк, ДОМ.РФ. Выездные сделки проводит Сбербанк.

И даже в этих случаях речь идет лишь о новостройках. «По сделкам в части объектов первичного рынка проблем нет — тут все зависит от технической готовности партнеров: застройщиков и страховых компаний», — считает руководитель управления цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев. Взаимодействие банка и клиента может целиком проходить в формате онлайн, начиная от подачи заявки и получения одобрения, заканчивая подписанием кредитного договора с помощью усиленной электронной подписи. Регистрация сделки также проходит виртуально. «У сделок со вторичным жильем или по семейной ипотеке есть своя специфика, перевести процесс полностью в онлайн проблематично, однако мы работаем над этим», — добавляет Дмитриев.

На первичном рынке, впрочем, онлайн-ипотечного бума пока не наблюдается. Почему же онлайн-ипотека до сих пор не стала массовым явлением?

Выбрать квартиру по «Скайпу» — реальность?

Сложности с переходом в онлайн появляются уже на первом этапе приобретения жилья в кредит — при выборе объекта: все хотят видеть квартиру вживую, говорит управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко.

Клиентам, готовым пожертвовать тактильными ощущениями, застройщики предлагают виртуальные шоурумы и рендеры с вариантами планировки, 3D-туры и онлайн-трансляции со стройки. «Покупая квартиру на этапе строительства, клиент не имеет возможности ее увидеть, „пощупать“. Поэтому просмотр квартиры и до перехода только на онлайн-продажи в связи с пандемией был виртуальным», — отмечает коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Денис Бабаков.

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Для показа готовых квартир используются мессенджеры для видеоконференций, такие как Skype, WhatsApp или Zoom, рассказывает директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев. По его словам, около 40% клиентов застройщика согласны приобрести жилье, не посещая офис продаж. Статистика группы «Самолет» также говорит о том, что доля клиентов, готовых купить новостройку без очных встреч с застройщиком, за период изоляции выросла с 18% в марте до 51% в апреле, а в мае доля платных онлайн-броней от общего количества опционов составила уже 65%.

А вот на вторичном рынке все хуже. Во-первых, «подарочная» ипотека под 6,5% на него не распространяется. Во-вторых, процесс выбора жилья практически невозможно представить без просмотра квартиры в реальности. «Сейчас большинство агентов и продавцов говорят, что готовы к онлайн-показам по Skype и WhatsApp, и в какой-то степени это может потенциального покупателя склонить к выбору объекта, но все равно подавляющее большинство, естественно, хочет поехать и увидеть своими глазами, почувствовать запахи, посмотреть на соседей. Это, конечно, рынок очень замедляет», — подчеркивает генеральный директор «Ипотека.Центра» Ольга Бажутина.

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Онлайн-сделка с тремя «но»

Допустим, клиент все же выбрал квартиру для покупки в кредит не выходя из дома. Дальше начинается процесс подготовки сделки, взаимодействие со страховыми компаниями и оценочными организациями. В принципе, этот этап возможен в формате онлайн, все зависит от того, насколько конкретные страховщики и оценщики готовы оказывать услуги удаленно. Если для первичного рынка процесс отлажен, то в случае со вторичным жильем оценщику для большинства банков придется приехать и посмотреть объект недвижимости в реальности.

Пилотные выдачи ВТБ, Росбанка и ДОМ.РФ показали, что этап самой сделки также может пройти полностью дистанционно: начиная с подачи заявки и открытия счета, заканчивая подписанием договора приобретения недвижимости и документов по кредиту. При такой схеме клиент может подписывать всё одним пакетом в своем телефоне.

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И здесь появляется второе серьезное «но» — для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. «У ряда заемщиков она уже есть. Если ее необходимо оформить, то это также сейчас можно сделать не выходя из дома», — уверяют в пресс-службе ВТБ. В Сбербанке выбрать подходящую квартиру, подать заявку на ипотеку и получить решение банка тоже можно онлайн — через платформу «ДомКлик». Однако полностью избежать контакта с представителем банка не удастся. Банковскому сотруднику придется приехать к клиенту домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов.

Даже на первичном рынке ипотечные онлайн-сделки пока не стали массовым явлением. В Росбанке и ВТБ процесс обкатывается в пилотном режиме. ДОМ.РФ проводит электронные сделки пока еще не во всех регионах. Всего в апреле банк провел 100 электронных сделок на сумму 330 млн рублей.

«Есть препятствия, связанные с личной идентификацией клиента при открытии ему кредитных продуктов, описанной в ФЗ-115», — отмечает Константин Тюленев. Необходимость идентифицировать клиента в период режима самоизоляции некоторые банки решают, организуя выездное подписание кредитной документации.

В начале апреля Банк России объявил о временном смягчении требований к банкам по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно. «После того как ЦБ изменил позицию по идентификации клиентов, проводить удаленные сделки теперь стало проще, — признается управляющий директор Абсолют Банка. — И это открывает новые двери».

Полуэлектронная закладная

Процесс электронной регистрации сделки на первичном рынке практически обкатан, считает Ольга Бажутина. «Единственная проблема возникает при покупке квартиры с ипотекой, потому что электронной закладной как технологии на сегодняшний день в России в промышленном использовании нет», — говорит эксперт.

По словам гендиректора «Ипотека.Центра», сделки с электронной регистрацией сейчас проходят в основном по двум сценариям. Либо банк отказывается от оформления закладной по этой сделке, либо сделка регистрируется в электронном виде, а закладная подписывается на бумаге и остается в банке до того момента, как откроются МФЦ. По такой схеме сделка не всегда проходит, регистратор ее может приостановить.

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Факты регистрации именно электронных закладных на рынке единичны, отмечает Бажутина.

Для проведения электронной госрегистрации сделок с недвижимостью на вторичном рынке существуют среди прочего и законодательные ограничения. «Если сделка между физлицами, то для того, чтобы прошла электронная регистрация, собственник должен пойти и в оригинале подать заявление в Росреестр о том, что он не против, что по его объекту недвижимости будет проходить электронная регистрация. В данный момент подать электронно такое заявление невозможно», — рассказывает Бажутина.

К тому же не все банки технически готовы проводить электронную регистрацию сделок. Поэтому зачастую проблему закрытых МФЦ клиенты решают по-своему и весьма оригинально. Некоторые клиенты уезжают подавать документы в Росреестр в другие города, где МФЦ уже открылись. Еще один вариант — отправка документов по почте. Однако этот способ передачи информации пока не отлажен и к тому же небезопасен, отмечают эксперты.

Карантин как катализатор спроса на онлайн-сделки

Директор по продажам группы «Самолет» Кирилл Храпов ожидает, что после снятия ограничений на передвижение доля покупок жилья онлайн резко упадет, а их количество составит не более 20% от всех сделок. «Онлайн-ресурсами продолжат пользоваться люди из регионов или клиенты, которые хорошо знают локацию объектов или совершают повторную покупку, но не имеют времени, чтобы приехать», — полагает он.

Тем не менее многие участники рынка верят, что мир уже не останется прежним. Директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев отмечает, что, несмотря на сложность онлайн-ипотеки и неподготовленность некоторых банков, даже сейчас более 70% ипотечных сделок с участием застройщика проводятся с помощью электронной регистрации. «Полагаю, что в течение ближайших недель доля таких сделок увеличится до 90%», — добавляет он.

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«Период карантинных мер стал катализатором спроса на онлайн-сделки и, в принципе, на развитие сектора услуг в режиме онлайн. Люди попробовали покупать квартиры онлайн и поняли, что это удобно и безопасно», — отмечают в пресс-службе «Петербургской Недвижимости» (эксклюзивный продавец объектов Setl Group). В любом случае, доверие к онлайн-взаимодействию в умах у людей укрепляется, заключает Ольга Бажутина.