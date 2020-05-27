Минфин объяснил, как применять ФСБУ «Долгосрочные договоры»

В 2020 году изменения законодательства коснулись учета активов и обязательств в рамках заключенных долгосрочных договоров. Основанием стал приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н, утверждающий Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее — Стандарт). Рассмотрим порядок применения и перехода на положения нового федерального стандарта.

Основные положения стандарта

С целью корректной реализации вступившего в силу стандарта учреждениям следует руководствоваться положениями методических рекомендаций, изложенных в Письме Минфина России от 28 октября 2019 г. N 02-06-07/84752 «О направлении Методических рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры».

Стандарт применяется государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями в отношении:

отражения в бухгалтерском учете доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни и иных объектов бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения учреждением договоров подряда, возмездного оказания услуг сроком более одного года;

работ и услуг, выполняемых учреждением в рамках долгосрочных договоров;

отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности данных о таких объектах хозяйственной жизни, если иное не противоречит другим стандартам и нормативно-правовым актам, регулирующим ведение учета бюджетного учреждения.

В компетенции стандарта не находится учет следующих операций:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

договоры, по которым общий объем работ (услуг) не определен, и цена которого определяется для отдельного отчетного периода исходя из фиксированной стоимости единицы работы (услуги).

В отношении договоров, заключенных сроком до одного года, но начальные и конечные сроки выполнения которого приходятся на разные отчетные периоды, учреждение может применять стандарт «Долгосрочные договоры». Порядок учета таких договоров должен быть учтен в учетной политике на 2020 г.

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Порядок признания доходов и расходов по долгосрочным договорам строительного подряда

В разделе 2 методических рекомендаций Минфина по применению стандарта подробно рассмотрены основные положения и отражение хозяйственных операций при заключении договора строительного подряда. В учете доходов и расходов по данному договору учреждению следует обратить внимание на следующие моменты:

1. При заключении долгосрочного договора строительного подряда начисление доходов будущих периодов не осуществляется.

2. Доход по заключенному договору строительного субподряда рассчитывается учреждением на конец каждого отчетного периода, исходя из следующей формулы:

Д=Ц ДД *% исп —Д Пр,

где Д — доход по долгосрочному договору строительного подряда; Ц ДД — цена долгосрочного договора строительного подряда; % исп — процент исполнения договора на конец отчетного периода; Д Пр — ранее признанный доход по договору строительного подряда.

Порядок определения процента исполнения обязательств по договору строительного подряда должен быть закреплен учреждением в учетной политике.

3. Расходы по долгосрочному договору строительного подряда отражаются следующим образом:

1. Расходы, предусмотренные сметным расчетом в текущем отчетном периоде, включаются в себестоимость оказанных работ (услуг) и отражаются по Дебету счета 0 109 60 2ХХ «Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг» в корреспонденции со счетом учета расчетов.

2. Расходы, понесенные в текущем отчетном периоде сверх нормы сметного расчета, не включаются в себестоимость оказанных работ (услуг) и отражаются по Дебету счета 0 401 20 2ХХ «Расходы текущего финансового года» в корреспонденции со счетом учета и расчетов.

3. Расходы, предусмотренные сметным расчетом, понесенные в отчетном периоде в связи с предстоящими работами, не включаются в себестоимость оказанных работ (услуг) и отражаются по Дебету счета 0 401 50 2ХХ «Расходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом расчетов.

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счет аналитического учета 0 205 38 000 «Расчеты по доходам от выполненных этапов работ по договору строительного подряда» используемый для отражения дохода к предъявлению в связи с выполнением долгосрочного договора строительного подряда;

забалансовый счет 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» используемый для учета результата исполнения долгосрочного договора.

Для реализации данного направления стандарта Методическими рекомендациями обосновывается использование следующих счетов:

Данные счета еще не включены в Инструкцию 157н, что, вероятнее всего, должно быть реализовано в будущем.

Порядок учета иных долгосрочных договоров

К иным долгосрочным договорам относятся договоры подряда (за исключением строительного подряда) и возмездного оказания услуг, заключенных на срок свыше одного года, если иное не предусмотрено учетной политикой.

В соответствии с п. 11 Стандарта после подписания иного долгосрочного договора, но не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором он заключен, учреждение должно отразить расчеты по доходам от реализации работ (услуг) за весь срок действия заключенного договора. Далее доходы признаются в составе доходов от реализации текущего периода равномерно (ежемесячно) до истечения срока действия договора или его досрочного расторжения.

Рассмотрим применение данного положения на примере.

Пример 1. Бюджетное образовательное учреждение заключило договор на представление платных образовательных услуг сверх государственного задания с сентября 2020 г. на срок 2 года и 10 месяцев. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 77 700 руб. Услуга, предусмотренная договором, предоставляется ежегодно в сумме 25 900 руб.

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по порядку применения стандарта отражаются хозяйственный операции, представленные в таблице.

Таблица 1. Отражение хозяйственных операций по иным долгосрочным договорам

Дебет Кредит Хозяйственная операция Сумма, руб. 2 507 10 131 2 504 11 131 Плановое поступление доходов текущего финансового года от оказания платных услуг 25 900,00 2 507 20 131 2 504 21 131 Плановое поступление доходов от обязательств, подлежащих исполнению в году, следующим за текущим финансовым годом 25 900,00 2 507 30 131 2 504 31 131 Плановое поступление доходов от обязательств, подлежащих исполнению во втором году, следующим за текущим финансовым годом 25 900,00 2 205 31 567 2 401 40 131 Признание доходов будущих периодов на общую сумму долгосрочного договора 77 700,00 2 401 40 131 2 401 10 131 Признание дохода от оказания платных услуг за сентябрь 2020 года доходом текущего финансового года 2 158, 33 (25 900, 00/ 12) 2 201 11 510 Забалансовый счет 17 2 205 31 667 Поступление оплаты по договору 25 900, 00

Важно: в связи с вступлением в силу ФСБУ «Долгосрочные договоры» и отражением расчетов по доходам не ежегодно, а сразу за весь период действия договоров, у учреждений больше не будет возможности автоматически формировать сверку взаиморасчетов в разрезе года. Исходя из этого для облегчения ведения учета и формирования корректных сверок целесообразно ввести в рабочий план счетов забалансовые счета, утвердив их в учетной политике и ведя по ним расчеты по доходам ежегодно в разрезе контрагентов и договоров.

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Первое применение стандарта в отношении ранее заключенных долгосрочных договоров

Для формирования корректных остатков по договорам на 1 января 2020 г. необходимо провести следующие мероприятия:

1. Провести инвентаризацию доходных договоров, заключенных ранее 1 января 2020 г., продолжающих свое действие.

2. Проанализировать данные договоры на предмет соответствия критериям договоров, к которым применяется ФСБУ «Долгосрочные договоры».

3. Установить оставшийся срок действия договора.

4. Определить ранее неотраженную сумму доходов (до 1 января 2020 г.), соответствующую объему выполненных работ по договору до первого применения стандарта.

5. Установить сумму доходов будущих периодов, исходя из оставшегося срока действия ныне действующих договоров.

Входящие остатки доходов по иным долгосрочным договорам за период с 1 января 2020 г. отражаются в межотчетный период следующими корреспонденциями:

в сумме доходов будущих периодов, по иным долгосрочным договорам, действующим на 1 января 2020 и до окончания срока действия:

Дебет 0 205 3Х 56Х Кредит 0 401 30 000

Дебет 0 401 30 000 Кредит 0 401 40 13Х;

в сумме доходов от реализации от работ (услуг), оказанных до 1 января 2020, но неотраженных в составе доходов от реализации:

Дебет 0 205 3Х 56Х Кредит 0 401 30 000

Дебет 0 401 30 000 Кредит 0 401 10 13Х

Дебет 0 401 10 13Х Кредит 0 401 30 000.