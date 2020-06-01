15 мифов о кредитных историях

Кредитные истории окружены множеством тайн и мифов, в которых зачастую непросто разобраться. Мы решили собрать самые популярные убеждения на эту тему и выяснить, что из этого правда, а что выдумка.

Миф № 1: без кредитной истории не дадут большой кредит, поэтому ее нужно «нарабатывать»

Частично правда

У каждого банка свои представления об идеальном заемщике. Некоторые банки, действительно, расценивают отсутствие кредитной истории (КИ) как повышенный риск, но это вовсе не значит, что без нее они не дадут вам кредит. Банки оценивают заемщика по многим параметрам, некоторые из которых могут перевесить отсутствие КИ. Кроме того, залоговые кредиты (автокредиты и ипотека) считаются менее рискованными, и получить одобрение по ним легче даже при отсутствии КИ (например, автору статьи выдали ипотеку, несмотря на пустую кредитную историю).

Стоит ли «нарабатывать» кредитную историю, если в будущем вы планируете взять большой кредит? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если кредит «для истории» вам не в тягость (например, это небольшая рассрочка на технику) и вы сможете выплачивать его точно в срок — хуже от него не будет.

Миф № 2: если выплатить заем МФО в срок, кредитная история улучшится

Частично правда

Аккуратное погашение займа четко по графику улучшает кредитную историю. Однако некоторые банки могут расценивать использование микрозаймов в принципе как негативный фактор.

Миф № 3: после займа в МФО не дадут кредит

Частично правда

Здесь действует такая же логика, как и в предыдущем пункте: некоторые банки могут посчитать использование услуг МФО негативным фактором, но стоит помнить, что это не всегда приводит к отказу. Если по всем остальным параметрам оценки вы идеальный заемщик, шансы получить кредит есть.

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Миф № 4: досрочное погашение кредита ухудшает кредитную историю

Частично правда

Поначалу это суждение может показаться странным, ведь если ты гасишь кредит досрочно, значит, у тебя есть деньги и ты хороший заемщик. Однако некоторые банки могут посчитать, что из-за досрочного погашения они недозаработают на вас, и отказать вам в новом кредите. Здесь опять-таки каждый случай индивидуален.

Миф № 5: задолженность по «коммуналке» ухудшает кредитную историю

Частично правда

Управляющие компании не обязаны передавать в БКИ информацию о ваших долгах, но могут это сделать на свое усмотрение. Обычно это происходит в случае, если ваш долг передали судебным приставам.

Миф № 6: большое количество запросов ухудшает кредитную историю

Частично правда

Если в вашей КИ запросы следуют один за другим, это может означать, что у вас сейчас нет денег и вы пытаетесь взять их хоть где-то. Особенно плохо, если банки отказывают. Логика здесь такая: первый банк вам отказал. Второй банк сомневается, давать вам кредит или нет, но видит отказ первого и думает: «Вдруг первый знает о нем что-то плохое, чего не знаю я? Пожалуй, я тоже не буду давать кредит». Если же предыдущие банки приняли решение в вашу пользу, есть риск, что вы возьмете все одобренные кредиты сразу и не сможете (или не захотите) их отдать. При этом никто не знает, начиная с какого количества запросов становится «слишком много».

Миф № 7: ничего страшного, если ненадолго просрочить платеж

Неправда

При одобрении кредита банки всегда обращают внимание на аккуратность внесения платежей по предыдущим займам. И если просрочку в один день еще могут простить, то неделя — это уже значимый срок. Мы рекомендуем не проверять на себе этот пункт и всегда переводить деньги в банк за два-три дня до даты списания (и следить, чтобы деньги были переведены на нужный счет). Это не сложно, а кредитная история от этого только улучшится.

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Миф № 8: из-за плохой кредитной истории могут не взять на работу, отказать в визе или увеличить стоимость страхования

Частично правда

Первое и самое главное: вашу кредитную историю можно запрашивать только с вашего разрешения. Это значит, что потенциальный работодатель или визовый центр не смогут проверить вашу КИ втайне от вас. С другой стороны, если они запрашивают разрешение на проверку кредитной истории, значит, при принятии решения эта информация точно будет учтена. На практике такое встречается не очень часто: например, работодатель обычно запрашивает КИ только при приеме на материально ответственные должности.

Миф № 9: кредитную историю могут посмотреть только те банки, в которых ты брал кредит

Неправда

Как мы уже писали, кредитную историю может посмотреть только та организация, которой вы дали на это согласие. Обычно банки просят такое согласие даже при открытии дебетовых продуктов, чтобы позже запросить вашу КИ и предложить вам кредитный продукт.

Кстати, кредитную историю можете посмотреть и вы сами: для этого на сайте госуслуг нужно узнать список бюро, в которых ваша история хранится, а затем сделать в каждое из них онлайн- или офлайн-запрос.

Миф № 10: у кредитной истории есть срок давности

Неправда

Банки действительно обращают больше внимания на последние займы, но это не значит, что просрочка пятилетней давности исчезнет из вашей кредитной истории.

В КИ записываются все займы начиная с 2005 года. Единственный способ ее обнулить — не обращаться за займами в течение десяти лет (важно, чтобы и банки за это время не делали запросов в бюро).

Миф № 11: старый кредит можно не закрывать, достаточно просто взять новый — и кредитная история улучшится

Неправда

Как мы уже писали выше, в кредитную историю попадает вся информация о ваших займах. Если вы пять лет назад взяли в банке кредит и не отдали его до конца, это вовсе не значит, что банк вам его простит и забудет. Даже если размер оставшегося долга — всего пара тысяч рублей.

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Миф № 12: если закрыть просрочку, информация о ней сотрется

Неправда

Информация о просрочке навсегда останется в вашей кредитной истории. Однако закрытая просрочка всегда лучше незакрытой, и чем раньше вы ее закроете, тем лучше.

Миф № 13: не все займы попадают в кредитную историю / не все банки ее запрашивают

Неправда

Любой банк и любая микрофинансовая организация, имеющие лицензию ЦБ, обязаны вносить информацию в бюро кредитных историй и запрашивают эту информацию при одобрении займа.

Миф № 14: есть единый реестр хороших/плохих заемщиков

Неправда

Как мы уже говорили, каждый банк принимает решение в соответствии со своими критериями, которые к тому же могут в любой момент измениться. Поэтому любой реестр «хороших» или «плохих» заемщиков был бы бесполезен.

Миф № 15: с БКИ можно договориться об исправлении кредитной истории

Частично правда

Кредитную историю действительно можно исправить, но только если в ней изначально была допущена ошибка. Например, вы закрыли кредит, а банк вовремя не передал информацию в бюро, и у вас образовалась просрочка. В таком случае вам нужно написать заявление в банк об исправлении информации в бюро. Однако если просрочка у вас и правда была, то «договориться» о ее исправлении или удалении не получится.