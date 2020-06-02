🍆 Что запретят дачникам в 2020 году

Дачникам станет проще решать конфликты. Обзор законопроекта.

Бесснежная, теплая зима, эпидемия COVID-19 сделали свое дело. Многие в этом году начинают дачный сезон гораздо раньше, планируя пережить самоизоляцию за городом, на дачных участках. Садоводы и дачники потянулись в первые весенние вылазки на свои фазенды, начали достраивать дома, высаживать деревья, возводить забор. Но у всего есть обратная сторона медали. Не все так радужно, ведь даже неровный забор или тень от дерева на грядке могут стать причиной затяжного дачного конфликта (поводом в разногласиях между дачниками может быть все, что угодно).

Не зря говорят «Прежде чем купить дом, выбери соседа».

Ссоры между соседями — явление достаточно распространенное. И в результате некогда дружеские соседские отношения заканчиваются многолетней враждой. Однако скоро этому будет положен конец. Отныне права соседей по дачным участкам будут закреплены в новых поправках в Гражданский кодекс.

На текущий момент правоотношения между соседями по участкам регулируются целым комплексом законодательства, включающего как Закон за номером 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах», Земельный кодекс, так и Гражданский кодекс и пр. Единого отдельного нормативно-правового акта пока нет.

А для того чтобы попытаться отстоять свою правоту и решить возникший конфликт, дачники обращались в различные компетентные административные органы, которые, к сожалению, далеко не всегда своевременно осуществляли защиту нарушенных прав.

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Как именно будет работать закон?

В случае принятия поправок меньше конфликтов, очевидно, не станет. Наоборот увеличится нагрузка на суды за счет того, что дачные споры будут иметь уже юридический характер. Дачникам больше не придется ходить по инстанциям в надежде на то, что давно назревший спор будет решен. Теперь граждане могут самостоятельно обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов.

Поговорим о возможных грядущих изменениях.

Посадка деревьев и растений

На своем дачном участке высаживать деревья и растения нужно не во вред своему соседу, чтобы иной раз не ухудшить состояние его дачного участка или не нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. Это же правило касается также и проведения канализации, сооружения на участке колодца.

Запрет на строительство высоких сооружений

Отстраивать у себя на дачном участке слишком высокий дом, который перекроет вашим соседям солнце и погрузит их участок во тьму, не рекомендуется. В противном случае, спор придется решать в суде. Если будет доказан ваша вина, то с построенным сооружением придется распрощаться — здание надлежит снести.

Кроме того, согласно поправкам дачники должны будут «претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и пр, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов». Бежать без веских на то оснований в суд из-за того, что ваша сосед очень любит пожарить шашлык и послушать Радио «Дача», не получится. Однако если установленные законом нормы все же будут нарушены вашим горячо любимым соседом, тогда смело можете обращаться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании своим земельным участком.

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Дачный дом и участок — единый составной объект

Если закон о поправках вступит в силу, земельный участок и дом на нем будут составлять 1 объект с одним кадастровым номером, а не 2 разных, как сейчас. Соответственно, платить установленные законом налоги вы должны будете только за один объект.

Сбор плодов

Что делать, если плоды вашей яблони все время падают на соседский участок? Этот вопрос теперь согласно поправкам необходимо будет решать путем переговоров с вашим соседом для достижения соглашения.

Защита прав при отсутствии общей границы

В случае вступления закона в силу у нас появится понятие «соседние земельные участки», то есть земельные участки как соприкасающиеся, так и не соприкасающиеся друг с другом. А это значит, что владельцам таких участков даже при отсутствии общей границы будет значительно проще доказать, что их права нарушены.

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Но помните, что пока это всего лишь проект документа, а это значит, что ряд формулировок может быть в принципе исключен или наоборот дополнен.