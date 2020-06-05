Законы июня изменят жизнь семьям, иностранцам, должникам и не только

Первый месяц календарного лета уже наступил, а с ним нас ждут новые законы, которые вот вот начнут менять жизнь каждого из нас. Что именно ждет наших граждан? Давайте разбираться.

Начнут выплачиваться новые пособия на детей

О введении новых мер поддержки было объявлено еще 11 мая в ходе очередного обращения Президента нашей страны к народу. Речь идет о так называемой единоразовой выплате в размере 10 000 рублей для семей, имеющей детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявление начали оформлять еще в мае месяце, для этого достаточно лишь воспользоваться порталом Госуслуг и подать заявление дистанционно, не выходя из дома и не посещая всевозможные инстанции. При оформлении необходимы: паспортные данные одного из родителей, свидетельство о рождении детей и ИНН.

Выплаты начнут осуществляться с 1 июня, однако само заявление еще можно будет подать до октября 20-года.

Помимо этого, с 1 июня вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь выплачиваться будет по 6 752 рублеи?. Очередность рождения в данном случае не имеет значения, пособие касается каждого ребенка.

Новые штрафы в КоАП, на это раз в сфере организации детского отдыха

1 июня 2020 года вступила в силу новая редакция КоАП РФ. Одной из свежих поправок является норма об административной ответственности за нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, предусмотренная ст. 14.65 КоАП РФ:

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«Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей».

Иными словами, организация, не внесенным в реестр, запрещено оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. Касается это всех детских лагерей.

За такое правонарушение грозит серьезный штраф, размер которого составит от 500 000 до 1 000 000 рублей, причем независимо от статуса нарушителя.

Так, индивидуальный предприниматель понесет административную ответственность по этой статье также, как и юрлицо.

Кроме того, нормы ст.14.65 не будут касаться организаций и ИП, которые уже были исключены из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при условии, что они завершают исполнение ранее принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей. И самое главное — отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей.

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Соцвыплаты защитят от ареста

С 1 июня перечень доходов, с которых приставы не могут взыскать долг, дополнится. Туда добавят:

единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС;

единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред;

материальную помощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС.

Ранее накладывать арест на соцвыплаты приставам было запрещено. Но их это не останавливало. Теперь для защиты перечислений от государства в банковской системе такие выплаты будут обозначаться специальной маркировкой.

С начала лета судебным приставам станет известно еще больше информации о счетах должников. В частности, приставы будут владеть информацией о передвижении денежных средств и о валюте. Скрываться от ФССП и взысканий становится все труднее, поэтому если у вас есть долги — постарайтесь закрыть их как можно скорее, не усугубляйте свое и без того трудное положение.

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Банковский «роуминг» отменен

С 14 июня согласно закону «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» переводы денежных средств между счетами клиентов одного банка, открытыми в разных регионах страны, будут бесплатными.

Важные изменения для иностранцев

Уже в середины июня истекает срок действия льгот для иностранцев, которые по тем или иным причинам остались в стране из-за закрытия границ в связи с угрозой распространения COVID-19. В частности, тем, у кого заканчивался срок действия документов, разрешено было остаться.

С 15 июня отдельные меры будут пересматриваться! Ранее в мае месяце МВД разработало подробные разъяснения о том, как надлежит действовать в каждой конкретной ситуации. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Касается это тех граждан, кто приехал в страну с видом на жительство (или с рабочей визой), всех тех, кому необходимо иметь временное проживание (или разрешение на работу), а также тех, кто имеет статус беженца.