Одним из главных трендов 2020 года является цифровизация. Такие понятия как «цифровая экономика», «цифровая среда», «искусственный интеллект», пожалуй, уже превзошли термины «блокчейн» и Big Data. Сейчас активно «цифровизируется» практически все, начиная от ритейла и телекома, заканчивая металлургией, химией и даже образованием.

Буквально за прошедшие 3 года в России втрое увеличилось число проектов по внедрению искусственного интеллекта, и наша страна благополучно перешагнула среднемировой уровень. В частности, этому поспособствовала сформированная Правительством РФ национальная программа «Цифровая экономика» (с документом можно ознакомиться по ссылке).

Не обошла цифровизация и всеми нами любимую ФНС. Еще с начала 90-ых годов налоговая служба начала заниматься внедрением автоматизированных систем. Тогда инспекторы налоговики работали лишь с печатными машинками. А на текущий момент была проделана действительно впечатляющая своими результатами работа по цифровизации, создана мощная технологическая база, активно набирают обороты различные электронные сервисы, которые упрощают жизнь бизнесу и простым гражданам.

Нам остается только «платить и радоваться».

На днях стало известно еще о парочке новых, тоже, разумеется, цифровых проектах налоговиков. Давайте разберемся, к чему все это может привести? Есть ли риски?

Начнем с простого — упрощение процедуры регистрации ИП

ФНС планирует к концу 2020 года предоставить услугу по регистрации ИП посредством мобильного приложения интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для полноценного запуска потребуется внесение ряда изменений в Федеральный закон за номером 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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Идея неплохая, по аналогии с регистрацией в качестве самозанятного можно будет теперь зарегистрироваться и в качестве индивидуального предпринимателя. Только вот, зачем? Услуги по регистрации ИП сейчас предоставляют не только на сайте Госуслуг, но также и многие банки (Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа Банк). И у всех все «быстро, удобно, не выходя из дома». Причем скорее всего проще стать предпринимателем именно с помощью банков, поскольку в работе налоговых сервисов нередко наблюдаются сбои и технические неполадки.

Второй проект — упрощенная процедура вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

С помощью той же «цифры» налоговики хотят внедрить услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Налоговые вычеты это одна из наиболее популярных услуг, с их помощью граждане всячески пытаются сэкономить на налогах. Самый распространенный — стандартный вычет на ребенка, однако по суммам лидирует именно имущественный вычет по расходам на покупку недвижимости. Кроме того, воспользоваться вычетом можно также и на медицинские, образовательные и прочие социально одобряемые расходы.

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Но получить какую-либо государственную услугу в нашей стране, минуя утомительное хождение по инстанциям , собирание всех бумаг и стояние в вечных очередях, довольно сложно. И это при том, что у нас вроде как на портале mos.ru и в мобильном приложении можно получить практически любую госуслугу, не выходя из дома. Однако все мы свидетели того, как периодически «работают» все вышеназванные сервисы. Сайты просто не выдерживают огромного наплыва граждан в связи с необходимостью оформления пропусков, получения пособий и иной помощи.

В случае с вычетами ситуация может повториться. Кроме того, для корректной работы и действительно приносящей пользу услуги необходимо ко всему прочему достаточное финансирование (а у нас сейчас ведь кризис, так?). Готовы ли сами сотрудники ФНС в таком виде оказывать услуги? Будут ли банки оперативно сотрудничать с налоговиками? Пока этот проект больше похож на недоработанный план. Очевидно, что к концу 2020 года оцифровать и реализовать все и сразу не удастся.

Переходим к следующему не менее амбициозному плану ФНС.

Развитие удостоверяющего центра для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи ИП, юрлицам и нотариусам

Смысл такой услуги, которая, кстати, будет бесплатной, заключается в следующем: заявитель буквально из дома без личной явки за счет удаленной идентификации личности подает пакет документов онлайн, а по итогу получает КЭП. Перевыпуск подписи, соответственно, тоже предполагается без физического присутствия заявителя. Ожидается, что к 2022 году благодаря развитию УЦ бизнес сможет сэкономить порядка 144 млрд руб.! Оказывать такие услуги будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

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Здесь налоговики судя по всему пытаются решить несколько возникших в связи с оформлением электронных подписей проблем. Одна из которых заключается вот в чем: это участившиеся случаи мошенничества. Все люди хотят, чтобы все было максимально просто, бесплатно и без особых усилий, а удостоверяющие центры не прочь подзаработать на таких клиентах.

Отсюда и появились сомнительные УЦ, которые завладев копией паспорта и СНИЛС, выпускали ЭП на пострадавших. Туда же обращались и злоумышленники, которые завладев аутентификационной информацией жертвы, незаконно осуществляли от ее имени юридически значимые действия (оформляли кредиты в мфо и пр.). Если копнуть еще глубже, проблем, касающихся федерального закона за номером 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», набралось предостаточно. Но логика, думаю, ясна.