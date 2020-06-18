Одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19 является предоставление льготных кредитов на оплату труда сотрудников. Кто имеет право на такую помощь и как взять кредит на зарплату, разбирается Zaim.com.

Кто имеет право оформить льготный кредит

Кредит по льготным условиям на выплату зарплаты сотрудникам имеют право получить как малые и средние компании, так и крупные фирмы. Однако они должны работать в отраслях, признанных властями пострадавшими.

ВАЖНО! Компания, которая является субъектом малого и среднего бизнеса, попадает под условия, если ее основной или (!) дополнительный ОКВЭД есть в специальном списке правительства. Крупные компании могут воспользоваться льготным кредитованием, если их основной ОКВЭД включен в этот перечень.

Помимо указанных выше требований, компания должна соответствовать следующим условиям:

стандартный пункт — компания не должна находиться на стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;

работать на рынке компания должна не менее 1 года. Тем, кто открылся недавно и сразу попал под карантинные ограничения, — не повезло;

необходимо, чтобы в прошлом компания хотя бы раз уплачивала налоги. Следовательно, те, кто постоянно сдают нулевую отчетность, на льготный кредит претендовать не могут;

для компаний, которые не относятся к категории «малое предприятие» и «микропредприятие», предъявляется следующее требование: в отчетном месяце (месяце, в котором подается заявка на кредит) количество работников должно составлять не менее 90% от показателя предыдущего месяца.

Как получить кредит на зарплату сотрудникам

Для того чтобы получить льготный кредит, необходимо направить заявку в банк, который является участником программы. Кредиты на зарплату выдают следующие банки: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Банк ПТБ, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, КБ «Хлынов», ВЛАДБИЗНЕСБАНК, РНКБ Банк, Совкомбанк, Банк «КУБ», Банк «Снежинский», КБ «Энерготрансбанк».

Все нюансы, как получить беспроцентный кредит на зарплату, в том числе какие документы нужно представить, уточнить лучше непосредственно в банке.

Обращаем внимание, что кредитная организация не должна при предоставлении кредита начислять комиссии или взимать какие-то сборы. Однако если условия договора не выполняются, на заемщика будут начислены штрафные санкции.

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Также важно отметить, что компания может выбрать любой банк для получения кредита, а не только тот, в котором у нее оформлен зарплатный проект.

Какую сумму можно оформить

Размер кредита ограничен и зависит от количества сотрудников. Формула максимально возможной суммы следующая:

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) × количество сотрудников (те, с кем заключены трудовые договора) × 6 месяцев.

Также учитываются районные коэффициенты МРОТ. Напомним, МРОТ составляет 12 130 рублей.

Как правило, численность работников банк определяет исходя из сведений, которые компания направляет в Пенсионный фонд.

Условия предоставления

Мера поддержки называется «Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам», однако не такой уж этот кредит и бесплатный.

Максимальный срок кредитования составляет 1 год. В течение первого полугодия пользование заемными средствами действительно бесплатное, однако со второго полугодия начисляются проценты в размере «ставка Центробанка минус 2 п. п.». То есть в течение первых 6 месяцев действует отсрочка основного долга, а по истечении полугода начисляются аннуитетные платежи.

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Далее в таблице представлены условия кредитов на зарплату в пяти крупнейших банках-участниках проекта.

Банк Ставка после бесплатного периода Период субсидирования Сбербанк не выше ставки банка в рамках программы льготного рефинансирования ЦБ РФ 6 месяцев, но не позднее 31.10.2020 ВТБ 3,5 % годовых н/д Россельхозбанк 4 % годовых 6 месяцев, но не позднее 31.12.2020 Промсвязьбанк 3,5 % годовых 6 месяцев, но не позднее 31.12.2020 МСП Банк 3,5 % годовых 6 месяцев, но не позднее 31.12.2020

Поэтому чтобы получить кредит под 0%, необходимо оформить его на полгода и вернуть в срок.

Взять кредит в нескольких банках не получится. Если данный факт раскроется (а он точно раскроется), кредитная организация потребует досрочно погасить кредит.

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