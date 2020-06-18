Штрафы (и даже уголовка) за нарушения во время пандемии, которые все еще действуют

О важных событиях периода пандемии в части ответственности — в этом материале.

За нарушение санэпидправил установлены многомиллионные санкции и тюремный срок

Закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ с поправками к Уголовному кодексу РФ ввел огромные штрафы и тюремный срок за рассылку ложных новостей о коронавирусной пандемии и нарушение санэпидтребований.

В УК РФ появилась новая статья 207.1, согласно которой распространение неправдивой информации о ЧС, включая эпидемии, под видом достоверных сведений наказывается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей. Кроме того, могут присудить тюремное заключение на срок до 3 лет. В данном случае речь идет о распространении информации, являющейся угрозой для жизни и здоровья людей.

Также в кодекс введена новая ст. 207.2, устанавливающая наказание за распространение ложных социально значимых сведений, которое привело к тяжким последствиям. За такое преступление придется заплатить 700 тыс. — 1,5 млн рублей либо отбыть в заключении до 3 лет.

Если же в результате совершенного преступления погибнет человек или наступят другие, признаваемые тяжкими последствия, преступника накажут штрафом на сумму от 1,5 до 2 млн рублей. Свободы могут лишить уже на пятилетний срок.

Кроме того, ужесточено наказание за нарушение СанПиН. Если такой проступок станет причиной массового отравления или заболевания людей либо появится угроза таких последствий, штраф с 80 тыс. рублей возрастет до 500- 700 тыс. рублей. Наказание в виде ограничения свободы будет применяться не на год, а на два, и появляется лишение свободы на такой же срок.

А если в результате нарушения санэпидтребований погибнет человек, денежная санкция составит 1 — 2 млн рублей. Также смогут применить ограничение свободы на 2 — 4 года или тюремное заключение на 3 — 5 лет.

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Максимальный по этой статье срок, от 5 до 7 лет, придется отбыть в тюрьме за последствия в виде смерти двух или более лиц.

Во всех указанных случаях в качестве альтернативного наказания допускается применять исправительные и принудительные работы.

Принят закон об ответственности за нарушение карантина

В КоАП РФ внесены поправки, определяющие санкции за несоблюдение карантина и иных санитарно-эпидемиологических правил.

Статью 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения дополнили двумя новыми составами. По первому предусмотрены наказания, если нарушение совершено в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, или во время ограничительных мероприятий (карантина). По этому же составу ответственность грозит тем лицам, которые не выполнили в установленный срок выданное в данные периоды предписание или требование Роспотребнадзора о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Штрафы составят:

для физлиц — от 15 до 40 тыс. рублей;

для должностного лица и предпринимателя — от 50 до 150 тыс. рублей;

для компаний — от 200 до 500 тыс. рублей.

Помимо этого, новшества предусматривают в качестве наказаний для ИП и компаний заморозку бизнеса на три месяца.

Если рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением, то санкции ужесточатся. Так, физлиц оштрафуют на сумму до 300 тыс. рублей, директора ? до полумиллиона либо дисквалифицируют на три года, юрлицам и ИП придется перечислить в бюджет штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Новшества устанавливают также ответственность за ложные новости о пандемии. Здесь санкции в разы строже: штраф для юрлиц — до 10 млн рублей.

Как уйти от штрафов по КоАП, если в нарушении виновата пандемия

Минфин рассказал, как избежать штрафов по ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП, если причиной правонарушения стал новый коронавирус.

Речь идет о невыполнении обязанности по возвращению в РФ денег, уплаченных за сорванные поставки из-за рубежа. А также в случае неполучения денег за отгруженные нерезидентам товары. Если это произошло из-за ограничительных мер иностранных государств, предприятие не будет считаться виновным в нарушении валютного законодательства. Для принятия решения о привлечении к ответственности за такое правонарушения наличие вины обязательно.

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Для того чтобы избежать штрафа необходимо представить в суд (или госорган, рассматривающий дело) доказательства невиновности, обращают внимание чиновники. В том числе, подтверждения того, что фирма всеми возможными способами попыталась соблюсти установленные законом обязанности. Чиновники заверили, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств по делу.

ТПП выдаст свидетельство о форс-мажоре далеко не всем

Торгово-промышленная палата (ТПП) заявила, что будет строго проверять всех кандидатов на получение свидетельства о форс-мажоре. Напомним, что наличие такого свидетельства освобождает от гражданской ответственности за нарушение договора. Претенденту нужно будет доказать, что его деятельности помешали именно указы Президента РФ № 206 и 239, а не что-то другое. Поэтому региональные ТПП будут запрашивать следующие документы:

подтверждение того, что претендент не входит в перечень организаций, которым указами президента разрешено работать. Речь идет о медицинских компаниях, непрерывно действующих организациях и т.д.;

документ, подтверждающий, что власти региона ограничили работу кандидата;

локальные нормативные акты предприятия, которые устанавливают режим работы в период действий указов № 206 и 239;

планы производства, графики работы и другие подобные документы.

Организации, которые не представят доказательства, не смогут получить свидетельство и сослаться на коронавирус как форс-мажор. При этом ТПП напомнила, что сами по себе потеря денег от перевода работников на дистанционную работу или уменьшение заказов не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Что будут учитывать суды в период пандемии

Верховный Суд ответил на частые вопросы, которые в условиях пандемии возникают у судов. Высшая инстанция рассмотрела проблемы судопроизводства, спорные моменты уголовной и административной ответственности, нюансы применения гражданского права в период распространения инфекции.

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Перечислим самые существенные выводы:

если процессуальные сроки или сроки исковой давности заканчиваются с 30 марта по 30 апреля, то они не переносятся;

пропущенные сроки можно восстановить, ссылаясь на коронавирус;

по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 тыс. рублей) разрешается наказывать не любое лицо, а лишь определенные категории, представляющие риск для окружающих, например, тех, кто недавно вернулся из другой страны или у кого подозревают коронавирус. По данной статье составлять протоколы имеют право только сотрудники полиции или органов санитарного надзора. Обычные граждане, которые вышли на улицу без предусмотренных законом оснований, могут быть привлечены к ответственности по ч. 20.6.1 КОАП РФ (предупреждение или штраф от 1 тыс. рублей). Следует чаще наказывать предупреждением и соразмерно подходить к наказанию за это нарушение;

сторона договора может ссылаться на форс-мажор, только если есть причинно-следственная связь между коронавирусом и невозможностью выполнить обязательство. В суд также нужно представить заключение или свидетельство о форс-мажоре;

суд вернет заявление о банкротстве должника, в отношении которого действует мораторий о банкротстве. Но это не мешает кредитору подать обычный иск, по которому можно получить исполнительный лист.

Новые разъяснения Верховного Суда о периоде пандемии

Верховный Суд опубликовал вторую часть ответов на вопросы, которые возникли у юристов с начала применения антикоронавирусных мер.

Например, высшая инстанция сделала следующие выводы: