Как правильно расставаться с партнером по бизнесу

Центр обучения «Клерка» 📌 Реклама

Исходные нюансы ситуации: ООО с уставным капиталом в 100 000 рублей. В собственности общества недвижимое имущество, оборудование, транспортные средства примерной рыночной стоимостью в 100 млн. руб., а также денежный депозит на 40 млн. На депозите Отца есть 30 млн. руб., негласно также принадлежащие компании. Младший значимыми денежными запасами не обладал. Находился в бракоразводном процессе.

Какие варианты могли быть использованы для срочного оформления выхода, учитывая, что у Младшего брата необходимой суммы для выкупа доли не было:

1. Выход из ООО.

Напомним, ст. 26 закона об ООО позволяет участнику выйти из Общества, если это предусмотрено уставом компании. В этом случае общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется с учетом рыночной стоимости имущества общества и его обязательств.

Почему не подошел этот вариант:

Во-первых, у компании не было достаточной суммы денег, чтобы в течение недели рассчитаться с выходящим партнером.

Во-вторых, отдельное беспокойство вызывал размер действительной стоимости доли. Имелись значимые активы, реальная стоимость которых могла быть выше озвученной суммы для выкупа. На проведение независимой оценки не было времени. При этом Младшего беспокоило, что в этом варианте нельзя исключать возможные дальнейшие претензии Старшего о том, что не всю причитающуюся ему сумму он получил.

В-третьих, процедура выхода не вызывала доверия и у Старшего: по закону Общество обязано выплатить стоимость доли в течение трех месяцев со дня получения нотариально удостоверенного заявления о выходе (п. 6.1. ст. 23 Закона). При этом доля переходит к обществу с даты получения им заявления. В соответствии же с договоренностям деньги должны были быть получены через неделю. Обоюдное желание: расстаться раз и навсегда.

2. Отец выкупает долю у Старшего сына

Необходимые 70 млн. руб. могли быть саккумулированы у Отца, если не хватающие ему 40 млн. он возьмет взаймы у Общества. Этот вариант не устроил Младшего. Так как при отсутствии завещания (опять же недопустимый к обсуждению вопрос) равноправными наследниками Отца на долю в 80% становятся оба сына, что исключает безусловную реализацию задачи окончательного расставания в отношении компании. Предложение последующего незамедлительного дарения Отцом доли Младшему также вызывало беспокойство. Мало ли что случится за несколько дней, пока вносятся сведения о продаже доли в ЕГРЮЛ.

3. Очевидным в таком случае решением становится предоставление Отцом и Обществом необходимой суммы в займы Младшему сыну на выкуп доли у Старшего. Однако, как отмечалось, Младший разводится с супругой и в этом случае вновь приобретаемая доля становится их совместной собственностью, что опять же нежелательно. Хотя процесс близок к завершению. На изначальные 20% Младшего супруга не может претендовать, так как компания была создана до брака.

4. В итоге согласованным вариантом, требующим единственного похода всей семьей к нотариусу, стал выкуп доли самим Обществом в порядке реализации им преимущественного права покупки доли:

(А) Отец дарит Младшему сыну 30 млн. руб., а Младший передает эти деньги в качестве безвозвратного вклада в имущество Общества. Напомним, что подобные вложения не влекут налоговых обязательств у получающей стороны (п.п. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ).

(Б) Семья оформляет необходимые документы для реализации самим Обществом преимущественного права покупки доли (это право должно быть прямо предусмотрено в уставе компании, абз. 2 п. 4 ст. 21 Закона), а именно:

Оферту Старшего сына, якобы намеренного продать свою долю третьему лицу, с предложением брату и Обществу выкупить долю по установленной цене (п.5 ст. 21 Закона «Об ООО»);

Нотариально удостоверенный отказ Младшего брата от реализации им своего преимущественного права на приобретение доли (п. 6 ст. 21 Закона «Об ООО»);

Заявление Общества об акцепте оферты Старшего брата (п.5 ст. 21 Закона «Об ООО»);

Остальные документы, традиционно сопровождающие сделки купли-продажи долей в обществе (сам договор, согласия супругов, справки об оплате долей и т.п.).

(В) В итоге доля в 80% переходит самому Обществу. У Младшего брата есть год, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе принадлежащей Обществу доли (уменьшить уставный капитал, распределить долю себе или продать третьему лицу, п. 2. ст. 24 Закона «Об ООО»). Поскольку доли, принадлежащие Обществу, не учитываются на общем собрании участников (п. 1 указанной статьи), то Младший получает полный контроль над компанией, но не увеличивает совместно нажитое с супругой имущество.

📌 Реклама Отключить

Несмотря на накал страстей и множество личных нюансов, ситуация абсолютно реальна и требовала тщательного учета всех ограничений при своем юридическом сопровождении, чтобы не допустить новых конфликтов в будущем и учесть интересы всех сторон в настоящем.