Как правильно расставаться с партнером по бизнесу

Оформление выхода партнера из бизнеса требует такого же внимательного и комплексного подхода, как и входа в бизнес новых участников. И хорошо, если процедурные моменты были согласованы заранее.
Однако о том, как будут расставаться, как правило, заранее не думают. Не принято, не удобно или просто было некогда. Да и достаточно сложно продумать все механизмы на начальных этапах развития. Слишком многофакторной может быть текущая ситуация на момент возникновения потребности юридического расставания партнеров в бизнесе.
И здесь необходимо учитывать множество нюансов, нередко лежащих вовсе не в правовой плоскости: от того, где фактически находят ся деньги, которые можно направить на компенсацию доли выходящего партнера, до особенностей личных отношений собственников и их семейных обязательств.
Семейный бизнес. Отец и два сына: Старший и Младший. В основной производственной компании в форме ООО участниками являются Старший сын с долей 80% и Младший с долей 20%. Фактически все руководство бизнеса в руках последнего. Отец в силу возраста давно отошел от дел, но остается на почетной должности директора. А Старший брат и изначально не принимал особого участия, но имел необходимый на старте авторитет, поэтому получил в компании 80%. Отец озвучивал на семейном совете, что доли сыновей в бизнесе равны. Периодически возникающие предложения Младшего о перераспределении долей в компании оставались без внимания: отношения между братьями были натянутыми. Однако, на неожиданное предложение о выкупе доли Старшего за 70 млн. в течение одной недели Младший, не раздумывая, согласился. Но оптимальная юридическая процедура для оформления была не очевидна.