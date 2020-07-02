Дают ли ипотеку пенсионерам и как ее можно получить
Для банков пенсионер — неоднозначная категория заемщиков. С одной стороны — у них есть постоянный доход, который гарантирован государством. Но существуют и минус-факторы. Основные из них — это ограничения по возрасту, а также сравнительно невысокий размер доходов людей пенсионного возраста. Zaim.com расскажет, может ли пенсионер взять ипотеку и на каких условиях.
Доля ипотечных заемщиков старше 55 лет составляет не более 2-3%, обычно кредиторы предпочитают работать с клиентами в возрасте от 30 до 40–45 лет. Часто банки вводят ограничения по максимальному возрасту на момент закрытия ипотеки, обычно он не превышает 65–75 лет, отмечает Юлия Комбарова, генеральный директор «Юридического бюро № 1».
Кроме того, в России невысокий уровень пенсий, отмечает эксперт, средняя пенсия по старости в стране составляет около 15,5 тыс. рублей, а постоянно меняющаяся экономическая ситуация не позволяет рассчитать свое финансовое состояние даже на несколько лет вперед, не говоря о более продолжительном сроке.
Несмотря на некоторые сложности, пенсионерам доступно получение целевого кредита на покупку недвижимости.
Виды ипотеки для пенсионера:
жилье в новостройке;
жилье на вторичном рынке;
загородный дом;
дачный дом;
земельный участок под ИЖС или под дачный дом.
Также ипотечный кредит можно взять на строительство гаража, хозяйственных и иных построек на земельном участке.
Сейчас многие крупные банки дают кредиты пенсионерам по стандартным программам, подпадающим под действие Федерального закона «Об ипотеке». Льготное кредитование для пенсионеров на рынке пока не представлено.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), отметил, что в структуре выдачи ипотечных кредитов доля заемщиков старше 60 лет всегда была довольно незначительной.
При этом нельзя говорить о незначительности роли граждан пенсионного возраста на рынке ипотеки. Многие граждане участвуют на нем опосредованно, как правило, за счет предоставления своим детям или внукам денежных средств для первоначального взноса, добавил эксперт.