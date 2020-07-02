Дают ли ипотеку пенсионерам и как ее можно получить

По расчетам НБКИ, доля граждан старше 60 лет в структуре выдаваемых кредитов в 2019–2020 годах постоянно снижалась, что отчетливо видно в представленной ниже таблице. Основное сокращение доли заемщиков в возрасте от 60 до 65 лет, а также старше 65, состоялось именно в апреле 2020 года в период наиболее жестких карантинных мероприятий, которые в первую очередь коснулись именно граждан пенсионного возраста.

Насколько активно пенсионерам дают ипотеку и каким возрастным категориям.

Условия получения ипотечного кредита для пенсионеров

Ипотека должна быть погашена до достижения заемщиком определенного возраста, уровень которого банки определяют самостоятельно.

Одобряемый банком срок кредитования — обычно не более 10–15 лет.

Российское гражданство и прописка в регионе приобретения жилья.

Наличие постоянного дохода — пенсии, с учетом государственных доплат и заработной платы у работающих пенсионеров. В качестве дохода может также учитываться пенсия по инвалидности или по утере кормильца.

Сергей Чепрасов, продакт-менеджер команды по развитию портфеля розничного кредитования МТС Банка, рассказал, что непосредственно пенсионный статус не является проблемой для одобрения кредитной заявки, при решении о выдаче кредита банк также учитывает размер дохода и хорошую кредитную историю.

«В МТС Банке на момент погашения ипотечного кредита заемщику должно быть не более 65 лет. Для отдельных категорий клиентов возрастная планка может быть увеличена до 75 лет».

Эксперт отметил, что увеличить шансы на получение ипотечного кредита для клиентов старшего поколения могут привлечение созаемщиков и поручителей, наличие дополнительных доходов (вклады, ценные бумаги) и имущества, которое может быть предметом залога, а также страхование жизни и здоровья с широким перечнем страховых случаев.

Банк Ставка по ипотеке Верхняя возрастная граница Условия Сбербанк от 8,5 % 75 лет на момент полного погашения Срок — 1–30 лет. Мин. сумма — 300 000 рублей, но не более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Первоначальный взнос — 15–25%. Страхование жизни либо увеличение ипотечной ставки на 1%. Супруг всегда созаемщик. Газпромбанк от 8,9 % 75 лет на момент полного погашения Срок — 1–30 лет. Мин. сумма — 100 000 рублей, но не менее 15% от стоимости недвижимости. Совкомбанк от 9,89 % 85 лет на момент полного погашения Срок — 3–30 лет. Сумма от 300 000 рублей. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Обязательно требуется страхование жизни заемщика. Россельхозбанк от 8,05% в зависимости от типа недвижимости и суммы первого взноса до 75 лет на момент полного погашения при наличии созаемщика, чей возраст не должен превышать 65 лет на момент погашения Срок — до 30 лет. Сумма от 100 000 до 60 000 000 рублей. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Страхование жизни либо увеличение ипотечной ставки на 1%. До наступления заемщику 65 лет должно пройти не менее 1/2 срока кредита. Альфа-Банк от 8,79 % до 70 лет на момент полного погашения Срок — 3–30 лет. Сумма от 600 000 рублей. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Необязательна прописка в регионе. Банк «Возрождение от 7,45 % до 70 лет на момент полного погашения Срок — 3–30 лет. Сумма от 300 000 рублей. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Почта Банк (льготный кредит для пенсионеров наличными на любые цели) от 7,9 % до 75 лет на момент полного погашения Срок — 3–5 лет. Сумма — до 3 000 000 рублей. Нецелевой кредит — не нужно отчитываться о покупке недвижимости. Обязательное страхование жизни и здоровья.

Какие факторы повышают шансы на получение пенсионером ипотеки

Сначала необходимо представить стандартный пакет документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

пенсионное удостоверение;

документ, подтверждающий наличие дохода.

В качестве последнего пенсионер должен представить справку о размере пенсии из органов соцзащиты, справку с места работы. Справка о доходах не нужна, если он берет кредит в том же банке, где получает пенсию и/или зарплату.

Созаемщик для пенсионера

Если доход у пенсионера маленький, а средней российской пенсии в 15,5 тыс. рублей будет явно недостаточно, тогда он может пригласить в качестве созаемщика кого-то из близких (супруга, детей) или знакомых с достаточным уровнем дохода. Созаемщиков может быть несколько.

Дают ли ипотеку неработающим пенсионерам

Да, теоретически это возможно, есть 2 варианта:

у пенсионера высокая пенсия, которая позволяет «потянуть» оплату ипотечного взноса;

пенсионер может пригласить созаемщиков, чей доход будет учитываться при расчете кредита и повышать шансы на одобрение большей суммы.

Анна Милованова, эксперт проекта «Ипотека Live», предупреждает, что при оформлении сделки у возрастного клиента чаще всего попросят справку из психоневрологического диспансера, чтобы подтвердить его дееспособность. Также могут возникнуть проблемы со страхованием, страховая компания нередко обязывает клиента проходить определенное медицинское обследование, включающее достаточно большой список врачей и анализов.

Право страховщика требовать прохождения предстрахового медицинского осмотра и/или предоставления сведений медицинского характера подтверждает и Дарья Зуева, к. э. н., заместитель директора корпоративных продаж ООО «Абсолют страхование». Однако при этом на текущий момент страхование жизни ипотечного заемщика не относится к перечню обязательных видов страхования при ипотечном кредитовании, и заемщик может не заключать такой договор, отмечает эксперт.

Можно ли взять ипотеку пенсионеру на жилье без оформления страхования

Банки просят оформить два типа страхования:

1. Страхование залогового объекта недвижимости от гибели, повреждения, утраты.

Обязательное страхование недвижимости, передаваемого в залог банку, прописано в ст. 31 Федерального закона «Об ипотеке» 102-ФЗ от 16.07.1998. Эту страховку придется оформить в любом случае.

2. Страхование жизни и здоровья заемщика.

Эта страховка оформляется добровольно, банк не имеет права ее требовать. При этом тем, кто не желает страховать жизнь, банки обычно ужесточают условия ипотеки, например, увеличивают размер процентной ставки. Представители страховой сферы подтверждают необходимость строгих мер проверки пожилого заемщика и могут потребовать медицинского освидетельствования или выставить пенсионеру повышенный страховой коэффициент.

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Что делать, если при отказе оформить страховку банк грозит повышением процентной ставки либо отказом в выдаче кредита?

Zaim.com рассказывает, что может предпринять заемщик:

направить жалобы на банк, ущемляющий его права, в территориальное подразделение Роспотребнадзора (о нарушении прав потребителя);

в Федеральную антимонопольную службу (о навязывании страхования);

в Центральный банк (в том случае, если банк, нарушая законодательство о банковской деятельности, отказывается предоставить достоверную информацию об условиях кредитования, начислении процентов и т. п.).

Однако стоит помнить, что страховка жизни и здоровья защитит созаемщиков и наследников от обязательств по выплате ипотеки, если с заемщиком что-то случится.

Итак, пенсионер может получить ипотечный кредит. Помимо возраста, при решении о выдаче кредита банк учитывает размер дохода и хорошую кредитную историю. Увеличить вероятность положительного решения помогут наличие дополнительного дохода, имущества, привлечение созаемщиков, а также оформление страховки жизни и здоровья.