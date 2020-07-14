Пять новых законов июля: что ждет пенсионеров, должников, водителей

Несмотря на те трудности, с которыми всем нам пришлось столкнуться, жизнь продолжается. А значит, меняются и правила, по которым живет наше общество. Сегодня разберем новый небольшой дайджест новых законов июля 2020.

1. Пенсионерам-опекунам восстановят индексацию пенсии

С июля пенсионеры, которые получают выплаты в качестве опекунов и попечителей, исключаются, наконец, из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию.

Это позволит им избавиться от статуса работающего пенсионера и получать ежегодную индексацию пенсии. Правда, о выплате индексации за прошлое время, к сожалению, в законе ничего не говорится (Федеральный закон от 01.04.2020 N 86-ФЗ).

2. Должник сможет заранее узнать, что им занялись коллекторы

С июля организации-кредиторы обязаны размещать в специализированном онлайн-реестре (т. н. Федресурс) сведения о том, что они привлекли коллектора для работы с должником-физическим лицом.

Срок опубликования — не позднее 30 рабочих дней со дня заключения соглашения с коллектором.

Должник сможет получить эти сведения, авторизовавшись на Федресурсе (Федеральный закон от 12.11.2019 N 377-ФЗ).

3. С инвалидов запрещается требовать справку при предоставлении мер соцподдержки и госуслуг

Все льготы и государственные услуги инвалиды смогут получать без необходимости предъявлять справку от бюро медико-социальной экспертизы.

Госорганы и учреждения будут получать сведения об инвалидности из федерального реестра (Федеральный закон от 18.07.2019 N 184-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 114).

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4. Получить водительские права станет сложнее

В июле вступают в силу важные поправки к Правилам медосвидетельствования водителей транспортных средств. Согласно им, для получения впервые или возврата водительского удостоверения после лишения кандидату придется сдать дополнительные анализы.

Будут проверять, насколько часто человек употребляет крепкие напитки, а также присутствуют ли в его организме следы запрещенных веществ (Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н). В связи с этим стоимость медосвидетельствования может существенно вырасти.

Однако Минздрав уже заявил, что готовит смягчение поправок и такие тесты будут проводить только тем кандидатам, у которых есть явно выраженные симптомы соответствующих заболеваний.

5. Вводятся «умные» электросчетчики

С 1-го июля гарантирующие поставщики должны вести учет электроэнергии с помощью интеллектуальной системы (т. н. умных счетчиков, которые передают свои показания автоматически).

В договоре на электроснабжение появится новый пункт — о порядке установки счетчика и с указанием организации, ответственной за эксплуатацию прибора.

Старые счетчики можно использовать до истечения их межповерочного интервала или срока эксплуатации, либо до момента поломки (Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554).