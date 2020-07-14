Заработают новые правила блокировки программ с пиратским контентом

Принят Федеральный закон от 08.06.2020 № 177-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Зачем приняли этот закон?

Документ принят для совершенствования механизма защиты авторских и (или) смежных прав в Интернете. Действующими нормами регламентируется процесс защиты указанных прав на основании судебного решения и в досудебном порядке.

Если правообладатель обнаружит информационный ресурс, распространяющий объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических и сходных с ними произведений), или информацию, необходимую для их получения, без его разрешения или иного законного основания, он вправе обратиться в суд или к владельцу сайта с заявлением об ограничении доступа к этим объектам.

Однако, по утверждению авторов нового закона, в процессе реализации этих положений проявились различные подходы в толковании термина «информационный ресурс». Из-за этого у правообладателей возникают трудности по части ограничения доступа к программам с пиратским контентом.

Закон призван устранить эту правовую неопределенность, что позволит правообладателям более эффективно отстаивать свои права.

Как уточнен объект распространения пиратского контента?

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» правообладатель в случае обнаружения в интернете объектов авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических и сходных с ними произведений) или информации, необходимой для их получения, которые распространяются без его разрешения, вправе обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта.

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В новой редакции указанной нормы уточнено, что понимается под информацией, необходимой для получения объектов авторских прав.

Это программа, через которую незаконно распространяются: сами объекты авторских (смежных) прав (кроме фотографических и сходных с ними произведений); сведения о том, как получить эти объекты в информационно-телекоммуникационных сетях.

Как будут блокировать информацию, нарушающую авторские права и распространяющие ее программы?

Закон вводит специальный порядок блокировки информации, нарушающей авторские права с помощью программ, а также самих этих программ. Основные этапы блокировки следующие:

Роскомнадзор в течение 3-х рабочих дней определит владельца программы и лицо, которое её разместило в сети (далее — лицо);

затем в течение этого же срока ведомство направит лицу электронное уведомление о нарушении;

в течение рабочего дня с момента его получения лицо будет обязано сообщить владельцу программы о том, что нужно незамедлительно заблокировать доступ к объектам или сведениям;

в течение рабочего дня с момента получения этого сообщения владелец программы должен будет выполнить требование. Если он этого не сделает, лицо будет обязано ограничить доступ к программе в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Роскомнадзора;

если лицо и (или) владелец программы не выполнят свои обязанности, информация о необходимости блокировки программы поступит оператору связи.

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Когда Закон № 177-ФЗ вступит в силу?

Начало действия документа — 01.10.2020.