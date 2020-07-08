Сельская ипотека стартер пак: что нужно знать и зачем она вам

Выдача сельской ипотеки стартовала полгода назад, а банки уже исчерпали годовой лимит. Правительство решило утроить финансирование. Где, когда и как можно будет получить заем на покупку жилья за городом?

Лейла Турсунгалиева из Иркутска подала заявку на сельскую ипотеку в Россельхозбанке в конце апреля.

«5 июня позвонила специалист из Москвы и сказала, что одобрено. А сейчас оказывается, что программу приостановили. И как нам теперь быть? Мы уже дом выбрали и задаток отдали на этих выходных застройщику», — пишет она на форуме Банки.ру.

Финансирование проекта со стороны Минсельхоза приостановлено в связи с большим спросом и использованием выделенных средств на программу, как говорят представители банка. Лейла не единственная, кто оказался в подобной ситуации.

Программа сельской ипотеки появилась в России с начала 2020 года. По ней действительно можно было получить кредит на недвижимость в сельской местности по ставке до 3% годовых.

Но счастье новых фермеров длилось недолго. В первые же месяцы действия программы спрос на нее в несколько раз превысил годовой план выдачи льготных кредитов. Лимиты госсубсидий, которые правительство распределило между банками, в отдельных банках были использованы в считаные часы.

Так, Сбербанк принял годовой лимит заявок за восемь часов с момента запуска «Сельской ипотеки» для своих клиентов. В банке «Центр-инвест» первоначальный лимит исчерпан уже наполовину.

📌 Реклама Отключить

Изначально Минсельхоз выделил на программу 1 млрд рублей в год. Но из-за чрезвычайной популярности льготной ипотеки правительство решило утроить финансирование. Еще 2 млрд рублей будут распределены между банками. Когда это произойдет, банки продолжат выдавать сельскую ипотеку. А пока можно оценить свои шансы на участие в программе и подготовиться к подаче заявки.

Недвижимость

Первое и главное требование — недвижимость должна располагаться на сельской территории, то есть в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт и даже в малых городах с населением до 30 тыс. человек, если региональные власти включили их в программу развития. В программе не участвуют территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Жилье может быть куплено как на первичном (у юрлица по договорам долевого участия и уступки прав требования), так и на вторичном рынке (по договору купли-продажи у физического или юридического лица). Можно взять ипотеку на квартиру, готовый дом или участок под строительство.

Однако оформить кредит на строительство собственного жилья можно только при заключении договора подряда с юрлицом или ИП.

📌 Реклама Отключить

Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением. Если район газифицирован, то и в доме должен быть подключен газ. Наконец, площадь жилья должна быть не меньше учетной нормы на каждого члена семьи. Эту норму устанавливают органы местного самоуправления.

Требования к заемщику

Подать заявку на сельскую ипотеку по льготной ставке может любой человек. В программе нет ограничений по семейному положению, возрасту, месту жительства или социальному статусу заемщика. Единственное условие — взять льготную сельскую ипотеку можно только один раз.

Разумеется, окончательное решение о выдаче кредита всегда за банком: он будет учитывать доходы, кредитную историю, образование и другие параметры, чтобы оценить благонадежность и платежеспособность заемщика.

Условия кредита

Согласно условиям программы, банки имеют право выдавать сельскую ипотеку по ставке от 0,1% до 3% годовых. Например, Сбербанк выдавал сельскую ипотеку под 3%, а Россельхозбанк — под 2,7%. Кредит должен быть выдан в рублях не ранее 1 января 2020 года.

Есть ограничения по сумме займа. В Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе по льготной ставке дадут не более 5 млн рублей, в других регионах — не более 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 10%.

В какой банк обращаться

Государство возмещает банкам недополученные доходы в размере ключевой ставки ЦБ. Однако для каждого банка устанавливается свой лимит с учетом общего объема финансирования программы и количества кредитных организаций, желающих поучаствовать в ней. Недавно Минсельхоз расширил список уполномоченных банков. Теперь, помимо Россельхозбанка, Сбербанка, «Центр-инвеста», банка «Левобережный», «Ак Барса» и «Дальневосточного», в него входят Банк ДОМ.РФ, Энергобанк и РНКБ.

Россельхозбанк выдал более 18,2 млрд из около 21 млрд рублей, одобренных Минсельхозом. РСХБ продолжает выдавать кредиты по уже согласованным заявкам и принимать новые. Банк запросил у Минсельхоза увеличение лимита субсидии на 2020 год и надеется на выделение дополнительных субсидий уже в июле 2020 года, сообщили в пресс-службе. Из опрошенных банков на данный момент также продолжает принимать заявки «Центр-инвест». ДОМ.РФ, РНКБ и «Ак Барс» ожидают подключения к программе.