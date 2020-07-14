Смена директора в ООО: пошаговая инструкция 2020 года

У ООО должен быть руководитель, то есть Единоличный исполнительный орган. Как это понимать?

Кто такой ЕИО

Единоличный исполнительный орган — это лицо, единолично осуществляющее функции органа управления коммерческой или некоммерческой организацией, подотчетного ее высшему органу управления и осуществляющего текущее руководство деятельностью соответствующей организации.

Правовое регулирование образования и деятельности единоличного исполнительного органа общества осуществляется ГК РФ, федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и другими правовыми актами РФ.

В российской практике наиболее употребительные названия для единоличного исполнительного органа — Генеральный директор, Президент, Директор, Председатель правления и др. Уставом компании может быть предусмотрено несколько ЕИО.

Сведения о действующем ЕИО публикуются в ЕГРЮЛ, и при заключении любых сделок контрагенты обязаны проверить полномочия конкретного лица. При смене ЕИО необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию и внести изменения в ЕГРЮЛ.

Пошаговая инструкция о том, как поменять ЕИО в ОО

Шаг 1. Подготовить протокол общего собрания участников или решение единственного участника о смене директора. На повестке дня должны быть два вопроса:

прекращение полномочий прежнего директора и расторжение с ним трудового договора;

избрание нового директора и заключение трудового договора.

Шаг 2. Уволить прежнего директора и принять на работу нового.

Обратите внимание, что при увольнении старого директора, доверенности, которые он выдавал, не перестают действовать автоматически.

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Шаг 3. Заполнить заявление по форме Р 14001 и заверить его у нотариуса. Нотариус запросит также свидетельство ИНН и ОГРН, Устав ООО, решение о смене директора. Вопрос о необходимости актуальной выписки из ЕГРЮЛ надо уточнять у нотариуса.

Некоторые нотариусы принимают электронную выписку из сервиса ФНС или самостоятельно запрашивают сведения из реестра, а есть и те, кто требует только бумажную выписку. Узнайте об этом заранее, т.к. если вам нужна именно бумажная выписка, ее надо будет сделать до подачи документов.

Шаг 4. Оформить внесение изменений в ЕГРЮЛ при смене директора. Для этого в течение трех рабочих дней с даты принятия решения надо подать заверенное заявление Р 14001 в налоговую инспекцию. За нарушение трехдневного срока может быть наложен штраф по статье 14.25 КоАП РФ (5 000 рублей).

Также к Заявлению необходимо приложить нотариально заверенную копию нотариальной довереннсоти на представление интересов в налоговой инспекции (если документы сдавать будет не лично новый директор, а кто-то по доверенности).

В регламенте предоставления госуслуги по регистрации изменений (п. 22 приказа Минфина России от 30 сентября 2016 г. N 169 н) указан только один документ — заявление Р 14001. Однако на практике ИФНС может запросить еще и решение о смене директора и приказ о назначении нового руководителя. Госпошлина при регистрации смены директора не оплачивается.

Шаг 5. Получить в налоговой инспекции лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий внесение изменений о руководителе ООО в реестр. Срок смены генерального директора установлен законом «О государственной регистрации» № 129-ФЗ — пять рабочих дней, не считая дней подачи и получения документов.

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Шаг 6. Уведомить банк о смене директора. Для этого в банк, где открыт расчетный счет ООО, надо представить следующие документы:

протокол или решение о смене директора;

лист записи ЕГРЮЛ;

приказ о назначении нового директора;

карточку с образцами подписи нового руководителя.

Кроме того, если расчетный счет подключен к системе интернет-банкинга, надо сгенерировать новый электронный ключ.