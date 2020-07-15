Когда не стоит оформлять кредитные каникулы

Почему в некоторых случаях кредитные каникулы являются плохой идеей? Читайте в статье, подготовленной порталом zaim.com.

Основные заблуждения заемщиков

Кредитные каникулы являются «спасательным кругом» для заемщиков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут больше обслуживать кредитные обязательства. Однако не всегда данная мера является рациональной для заемщика, и вот почему.

Заблуждение 1. Кредитные каникулы — это возможность уменьшить кредитную нагрузку

Однако на самом деле кредитные каникулы — это отсрочка исполнения обязательств перед кредитором.

Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК», советует всем вдумчиво подходить к использованию кредитных каникул и применять данную опцию только в крайних случаях. «Во-первых, согласно текущему законодательству, заемщик вправе лишь один раз за время кредитования использовать такую возможность, а во-вторых, предоставление кредитных каникул приведет в дальнейшем либо к увеличению срока кредитования, либо к повышению ежемесячного платежа, о чем не стоит забывать».

Заблуждение 2. Во время льготного периода не начисляются проценты

Многие заемщики полагают, что кредитные каникулы — это период, на который сдвигается погашение долга, причем проценты в это время не начисляются. Однако на самом деле это не так.

Согласно законодательству, во время льготного периода проценты начисляются в размере среднерыночной ставки по аналогичному виду займа или кредита, которая была актуальна на дату предоставления заемщиком требования кредитору. Данная ставка определяется Центробанком. Эксперты предупреждают, что иногда она (ставка) может быть выше текущей ставки.

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Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, объясняет на пальцах: «Представим, человек взял микрозаем на месяц на 10 тысяч рублей по ставке 1% в день (среднерыночная ставка в сегменте „займы до зарплаты“), через месяц он вернул бы в МФО 13 тысяч. Если же заемщик оформляет кредитные каникулы на полгода, каждые сутки ему продолжает начисляться процент в размере 0,66% (закон о кредитных каникулах предусматривает расчет процентов на уровне ? от среднерыночной ставки, установленной ЦБ на текущий период, то есть на квартал). В итоге через полгода выплатить придется уже не 13 тысяч рублей, а около 22 тысяч рублей».

Внимание!Кредитные каникулы не освобождают от уплаты процентов, штрафов и неустоек, накопленных к началу льготного периода.

Заблуждение 3. Оформление кредитных каникул не влияет на кредитную историюют от уплаты процентов, штрафов и неустоек, накопленных к началу льготного периода.

«Несмотря на то что Банк России рекомендовал БКИ не ухудшать индивидуальные рейтинги заемщиков, наличие в кредитной истории льготного периода может отрицательно сказаться на одобрении кредиторами дальнейших займов. Ведь если однажды заемщик не смог выполнить свои финансовые обязательства, скоринговая система учитывает этот факт как нежелательную характеристику клиента», — говорит Дарья Мухаметшина, руководитель центра поддержки клиентов компании «Лайм-Займ».

Заблуждение 4. Ничего страшного, если не удастся представить документы, подтверждающие снижение дохода

Если заемщик после оформления кредитных каникул не сможет в течение 90 дней представить подтверждающие документы, кредитор аннулирует льготный период, а все неуплаченные суммы будут признаны просроченной задолженностью. В итоге будут начислены штрафы и пени в соответствии с договором. К тому же информация о просрочке будет передана в БКИ, что существенно подпортит кредитную историю.

Даже если в период кредитных каникул заемщик решит досрочно погасить кредит/заем, он все равно будет обязан представить документы, подтверждающие его право на пользование льготным периодом. В противном случае кредитные каникулы аннулируются, возникает просрочка, штрафы, пени и другие неприятные моменты.

Кредитные каникулы «расхолаживают»

Эксперты отмечают и психологический момент. «У заемщика во время каникул может создаться ложное ощущение освобождения от кредитных обязательств. Когда платежи происходят регулярно в соответствии с утвержденным графиком, они на подсознательном уровне воспринимаются как должное. После окончания кредитных каникул велик соблазн самостоятельно „продлить“ их, что скажется на кредитной истории и на штрафных санкциях», — отметил Андрей Луцык, генеральный директор онлайн-сервиса займов GreenMoney.

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Когда кредитные каникулы нужно оформлять?

«Кредитные каникулы целесообразно оформлять при ухудшении финансового положения заемщика, при котором обслуживание кредита становится невозможным. Например, это может произойти в случае потери работы или сильного снижения уровня дохода, при котором денежных средств будет хватать только на товары первой необходимости», — советует Мурад Шихмагомедов, начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс».

Бесспорно, кредитные каникулы — это возможность не попасть в долговую яму при возникновении тяжелых жизненных обстоятельств. Однако услуга эта платная. И, кстати, многие банки и МФО призывают вместо кредитных каникул использовать их специальные программы реструктуризации задолженности.