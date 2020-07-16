Когда садовод вправе не платить взносы: разбор реальной ситуации

Очень многие из нас имеют хотя бы небольшой дачный участок в садовом товариществе. И каждый второй дачник регулярно сталкивается с проблемами сбора и расходования средств СНТ. Тема, касающаяся взносов, одна из самых острых и занимает одно из первых мест среди дачных конфликтов.
Очень часто денежные средства собираются наличными, отчетность должным образом не ведется. А среди взносов находятся вообще крайне сомнительные, которые чаще всего подтверждаются фиктивными протоколами собраний. Разбираться со всеми этими дачными проблемами, тратить свое время и нервные клетки не хочется никому.
Но для того, чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо знать свои права и обязанности, понимать, за что вы обязаны платить, а в каких случаях имеете полное право отказаться от оплаты.
В сегодняшней статье разберем реальный пример дела из судебной практики, дошедшего до Верховного суда РФ. Читайте внимательнее и вы узнаете, кто и в каких случаях имеет право не платить взносы.
Фабула дела
Истцом по делу выступало подмосковное товарищество собственников недвижимости (то есть ТСН), которое требовало взыскать денежные средства с ответчицы (собственницы 2 земельных участков). Любопытно, что ответчица не являлась членом товарищества и фактически не пользовалась принадлежащими ей на праве собственности участками. Однако совокупность этих фактов ТСН не остановила.
По мнению истца, в течение 2 лет ответчица не выплачивала взносы за пользование общим имуществом, значит, имел место факт неосновательного обогащения. Помимо заявленных требований истец требовал взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.
Свою позицию ТСН подкрепило имеющимся решением общего собрания собственников, которым была утверждена смета расходов и определен размер ежемесячных взносов за участки без построек и с инфраструктурой.
По мнению товарищества «пустые» земельные участки нельзя считать основанием для освобождения от уплаты взносов.
Суд первой и второй инстанции встал на сторону истца, сославшись на нормы действующего в то время Федерального закона от 15.04.1998 за номером 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Закон гласил, что отсутствие договора между товариществом и ответчиком, а также неиспользование земельных участков не влияет на отношения собственника земельного участка, расположенного на территории товарищества, с этим товариществом и не может служить основанием для освобождения от установленной законом обязанности участвовать в содержании имущества общего пользования.
Однако ответчица решила бороться за свои права и решила идти дальше, обжаловав вынесенные решения в Верховном суде.
Дело было изучено, а решение и определение нижестоящих ВС РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Позиция Верховного суда по данному делу
Основной смысл разъяснений ВС заключается в том, что покупатель участка или дома не должен сразу оплачивать взносы в товарищество. Факт покупки недвижимости не делает гражданина автоматически членом ТСН и пользователем общего имущества. Более того, собирать с дачников денежные средства ТСН может лишь тогда, когда выполнит ряд законодательно установленных условий.
Ко всему прочему, ВС РФ в обоснование своих доводов сослался на позицию Конституционного суда, касающегося аналогичного вопроса. Суть позиции заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует единство в правовом регулировании режима общего имущества в многоквартирном доме и имущества общего пользования индивидуальных жилых домов. И этим объясняются различия в обслуживании многоквартирных и частных домов.
По возникновению доли в праве собственности на общее имущество. Основание и порядок получения прав на общее имущество регулируются гражданским и земельным законодательством. Именно государственная регистрация прав на объекты обслуживающеи? индивидуальные жилые дома инфраструктуры — инженерные сети и системы, гаражи, тепловые пункты, коллективные автостоянки и пр., является основанием для возникновения прав на объект недвижимости. А этого не было сделано.
И если ТСН хочет представлять их интересы, значит должно принести в регистрирующий орган необходимые документы. В ЕГРН товарищество собственников недвижимости может выступать собственником общего имущества.
Отсюда следует вывод: не было установлено ни одного объективного обстоятельства, по которому ответчицу можно «связать» с ТСН. Имейте это в виду, когда захотите покупать земельный участок в каком-либо товариществе! Или если уже имеете участок, обязательно следите за тем, куда и за что платите взносы.