Когда садовод вправе не платить взносы: разбор реальной ситуации

Очень многие из нас имеют хотя бы небольшой дачный участок в садовом товариществе. И каждый второй дачник регулярно сталкивается с проблемами сбора и расходования средств СНТ. Тема, касающаяся взносов, одна из самых острых и занимает одно из первых мест среди дачных конфликтов.

Очень часто денежные средства собираются наличными, отчетность должным образом не ведется. А среди взносов находятся вообще крайне сомнительные, которые чаще всего подтверждаются фиктивными протоколами собраний. Разбираться со всеми этими дачными проблемами, тратить свое время и нервные клетки не хочется никому.

Но для того, чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо знать свои права и обязанности, понимать, за что вы обязаны платить, а в каких случаях имеете полное право отказаться от оплаты.

В сегодняшней статье разберем реальный пример дела из судебной практики, дошедшего до Верховного суда РФ. Читайте внимательнее и вы узнаете, кто и в каких случаях имеет право не платить взносы.

Фабула дела

Истцом по делу выступало подмосковное товарищество собственников недвижимости (то есть ТСН), которое требовало взыскать денежные средства с ответчицы (собственницы 2 земельных участков). Любопытно, что ответчица не являлась членом товарищества и фактически не пользовалась принадлежащими ей на праве собственности участками. Однако совокупность этих фактов ТСН не остановила.

По мнению истца, в течение 2 лет ответчица не выплачивала взносы за пользование общим имуществом, значит, имел место факт неосновательного обогащения. Помимо заявленных требований истец требовал взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.

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Свою позицию ТСН подкрепило имеющимся решением общего собрания собственников, которым была утверждена смета расходов и определен размер ежемесячных взносов за участки без построек и с инфраструктурой.

По мнению товарищества «пустые» земельные участки нельзя считать основанием для освобождения от уплаты взносов.

Суд первой и второй инстанции встал на сторону истца, сославшись на нормы действующего в то время Федерального закона от 15.04.1998 за номером 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Закон гласил, что отсутствие договора между товариществом и ответчиком, а также неиспользование земельных участков не влияет на отношения собственника земельного участка, расположенного на территории товарищества, с этим товариществом и не может служить основанием для освобождения от установленной законом обязанности участвовать в содержании имущества общего пользования.

Однако ответчица решила бороться за свои права и решила идти дальше, обжаловав вынесенные решения в Верховном суде.

Дело было изучено, а решение и определение нижестоящих ВС РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Позиция Верховного суда по данному делу

Основной смысл разъяснений ВС заключается в том, что покупатель участка или дома не должен сразу оплачивать взносы в товарищество. Факт покупки недвижимости не делает гражданина автоматически членом ТСН и пользователем общего имущества. Более того, собирать с дачников денежные средства ТСН может лишь тогда, когда выполнит ряд законодательно установленных условий.

Ко всему прочему, ВС РФ в обоснование своих доводов сослался на позицию Конституционного суда, касающегося аналогичного вопроса. Суть позиции заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует единство в правовом регулировании режима общего имущества в многоквартирном доме и имущества общего пользования индивидуальных жилых домов. И этим объясняются различия в обслуживании многоквартирных и частных домов.

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По возникновению доли в праве собственности на общее имущество. Основание и порядок получения прав на общее имущество регулируются гражданским и земельным законодательством. Именно государственная регистрация прав на объекты обслуживающеи? индивидуальные жилые дома инфраструктуры — инженерные сети и системы, гаражи, тепловые пункты, коллективные автостоянки и пр., является основанием для возникновения прав на объект недвижимости. А этого не было сделано.

И если ТСН хочет представлять их интересы, значит должно принести в регистрирующий орган необходимые документы. В ЕГРН товарищество собственников недвижимости может выступать собственником общего имущества.