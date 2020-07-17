Какие документы, выплаты и услуги в этом году продлены автоматически

Отказывать нужно, но без хамства. Зачем давать отделу предпроверочного анализа лишние сведения. С...
Я лишь могу для себя констатировать, что они более мобильны, чем Греф....
Ну вот и я настроил эту опцию в Сбербанк-онлайне. Мало ли - вдруг пригодится. Спасибо АльфаБанку ...
С чего Вы взяли что можно было? Вполне может, что на создание этой таблицы не предусмотрено никак...
Пожалуйста, перечислите эти виды спорта.
Я полагаю, что можно было эту таблицу сделать намного более удобной для восприятия....
Это откуда такой неправильный вывод Вы сделали?Даже если принять Ваш довод о праве спросить с гос...
Любой любительский детский спорт обойдется дешевле. Не профессиональный. Ну и надеюсь вы понимает...
До недавних пор я задавал подобным умникам вопрос, отчего они звонят не со сберовского номера 900...
Я уже года два не клиент сбера, мне позвонили мошенники и долго рассказывали, про попытки взломат...
Бодаемся по поводу ошибки, которую нашли на сервисе про свое ООО уже не один месяц, сервис пиняет...
Просто, у нас люди не осознают, что они являются налогоплательщиками, и, соответственно, вправе с...
Эта информация устарела 1 июля. Теперь новый срок - не раньше 2036....
Моей коллеге уже приходило так.
Да, придираетесь, на мой взгляд. Люди не заморачиваются, хотя именно они им пользуются, хотя возм...
Частенько программа "" Прозрачный бизнес " Зависает и получаешь данные проверки -///По заданным ...
Таким образом, у налоговой и появляется статистика об уменьшении количества выездных проверок...
Право. Заявление надо будет подавать
О временном повышении? Смешно....
Получат право — или будут признаны независимо от желания?...
10 и 16 п.п. тарифа действуют еще с 2010 года. Ст. 6 27-ФЗ.
Вам никуда ничего вставлять не надо. Баллы считает ПФР. Берет начисленный доход из отчета работод...
Мне по одному заявление в ЛК ИП даже подтверждение принятия пришло, а в сервисе и в ЛК написано, ...
На сегодняшний день, никакой пользы для себя в этом списке я не вижу...Просто, отображение любой ...
Для трудоголиков, у которых работа -это единственное развлечение в жизни, идеальный вариант. ...
у IT взносы 8 %, какие 16% и куда их вставлять%
Так вот и читайте внимательно:Индивидуальная часть тарифа 16%. Статья 22 закона 167-ФЗ. Т.е. бер...
Так я для этого и пишу, если получит документ человек без экономического образования, пойдет гугл...
читаем нормативку и потом делаем выводы 18. Величина индивидуального пенсионного коэффициента оп...
Абсолютно. По вашему все работники льготников по взносам получают меньше баллов, потому что их ра...
Это вы бухгалтер, для вас это привычная ситуация. А теперь представьте, что это получает человек,...
Там просто список. Как Вы хотите его юзать?
Моя позиция в том, чтобы предотвратить возможные последствия, а не собирать потом административки...