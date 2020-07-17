Как получить льготный автокредит

В июле начали действовать новые правила льготного автокредитования. Кто теперь может рассчитывать на скидку от государства и какие есть подводные камни?

Программы льготного автокредитования позволяют семьям с детьми и людям, у которых раньше не было машины, купить авто со скидкой 10% или даже 25%. С 7 июля вступили в силу очередные изменения в эти программы. Теперь скидку дадут, даже если в семье только один ребенок. Претендовать на льготу также смогут медработники и те, кто сдает машину в «трейд-ин», а максимальная сумма приобретаемого авто увеличена до 1,5 млн рублей.

Как работает программа?

Заемщик берет автомобиль в кредит и, если все условия программы соблюдены, получает скидку 10% от стоимости машины. Или даже 25% — для жителей Дальнего Востока и покупателей электромобилей. Эта скидка учитывается при уплате первоначального взноса, то есть фактически заемщику нужно будет внести меньше, чем указано в договоре. Недополученные деньги банку компенсирует государство.

Кто может получить скидку?

По сути, программы льготного автокредитования можно разделить на четыре вида:

1. Семейный автомобиль. Чтобы получить скидку, достаточно иметь хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, в том числе под опекой или попечительством. Раньше программа включала только семей с двумя и более детьми. 2. Первый автомобиль. Работает для тех, у кого никогда раньше не было в собственности машины. 3. Программа для медработников. Нужно быть работником медицинской организации государственной системы здравоохранения. 4. Программа для заемщиков, сдающих свой автомобиль в счет уплаты первоначального взноса. Для получения скидки в «трейд-ин» можно сдавать машину старше шести лет, которая находится в собственности не менее одного года.

Остальные требования — общие для всех заемщиков. Обязательно наличие водительских прав и российского гражданства. Для получения «дальневосточной» скидки 25% нужно иметь постоянную или временную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа и там же покупать авто. Наконец, заемщик не должен был брать других автокредитов в предыдущем году и обязуется, что не будет брать в том же году, когда приобретает машину по госпрограмме.

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Разумеется, банки вправе установить дополнительные требования к заемщику. Обычно они касаются его возраста, стажа работы и ежемесячного дохода.

Какие есть требования к авто?

К приобретаемой машине требований по льготной программе не меньше, чем к самому заемщику:

Получить скидку можно на авто любой марки, но только российской сборки.

Стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей.

Это должна быть новая машина. То есть для приобретаемых в 2020 году авто дата производства должна быть не ранее 2019-го. При этом паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в 2019 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019-го.

На дату выдачи кредита автомобиль не должен находиться на регистрационном учете или в собственности какого-либо физлица.

При оформлении кредита после 1 июля 2020 года у машины должен быть электронный ПТС.

Масса машины не должна превышать 3,5 тонны.

Каковы условия кредита?

Раньше в программе были прописаны минимальный размер первоначального взноса, а также максимальные сроки и ставка льготного автокредита. Теперь же никаких ограничений государство не устанавливает. Условия по кредиту с господдержкой остаются на усмотрение банка.

Всегда ли льготные программы выгодны?

На первый взгляд, программа автокредитования с господдержкой выглядит действительно выгодной. Но у нее есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учесть: