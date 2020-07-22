С 13 августа изменятся правила выплат работникам при ликвидации организации

Поправки призваны устранить выявленный пробел в трудовом законодательстве.

Как изменится порядок выплат при увольнении в связи с ликвидацией?

По действующим правилам, увольняемому в связи с ликвидацией организации работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия).

По новым правилам, если работник, уволенный в связи с ликвидацией или по сокращению, не может найти работу больше месяца, то работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

В исключительных случаях, если служба занятости решит продлить выплату среднего заработка, работодателю придётся выплатить его за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Соответственно, если у работника проблемы с трудоустройством, он может обратиться за выплатой не позднее 15 рабочих дней после окончания:

второго месяца поиска работы;

третьего месяца со дня увольнения, если служба занятости решит продлить выплату среднего заработка.

На перечисление средств у работодателя будет 15 календарных дней после того, как сотрудник обратился с требованием.

Если работник трудоустроится до конца месяца, организация должна будет выплатить средний заработок за дни, когда он искал новую работу.

А сможет работодатель закрыть вопрос с выплатами одним махом?

Да, сможет. Ежемесячные выплаты разрешено заменить единовременной компенсацией в размере 2-х средних заработков. Другими словами, можно будет заплатить сотруднику сразу за второй и третий месяцы. Если организация уже начислила пособие за второй месяц трудоустройства, оно пойдет в зачёт единовременной выплаты.

Отдельно установлено, что при ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством.

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Какие изменения внесены в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП?

Уточнено содержание заявления о госрегистрации юрлица в связи с его ликвидацией. Заявителю необходимо будет подтвердить, что компания произвела все предусмотренные трудовым законодательством выплаты работникам, уволенным в связи с ликвидацией.

Когда новые законы вступают в силу?

Начало действия обоих законов — 13 августа 2020 года.