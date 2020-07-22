С 13 августа изменятся правила выплат работникам при ликвидации организации

Двумя законами приняты взаимосвязанные поправки в Трудовой кодекс и в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП:
- Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации»
- Федеральный закон от 13.07.2020 № 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В чем суть поправок?
Для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации-работодателя, закреплены законодательные гарантии получения всех причитающихся им выплат после прекращения юрлица.
Изменения не позволят ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками. При этом работодатель сможет ускорить процесс и разом начислить выплаты за период трудоустройства.
Зачем понадобилось менять правила выплат?
Законы приняты во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 № 45-П. В этом документе высшие судьи признали часть 1 статьи 178 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой эта норма лишает уволенных вследствие ликвидации юрлица работников возможности получить сохраняемый средний заработок на период трудоустройства, если они приобрели право на выплату уже после того, как их работодатель был ликвидирован.