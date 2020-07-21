Семь обязательных пунктов в договоре найма жилья

Не снимайте и не сдавайте квартиру без договора. В отношениях собственника и съемщика есть несколько проблемных областей, которые следует прописать как можно подробнее. Какие пункты обязательно нужно включить в договор найма жилья, рассказывает адвокат Ирина Кузнецова.

Договор с риелтором

Сегодня не так сложно найти съемную квартиру без посредников. Агрегаторы вроде Avito.ru или Domofond.ru в этом помогут. В случае если вы все же решите обратиться к услугам риелторов, то стоит внимательно изучить условия договора.

Прежде всего, обратите внимание на предмет соглашения, который должен включать не только подбор квартиры, но и гарантии на случай, если в первые месяцы вы будете вынуждены покинуть занимаемую квартиру не по вашей вине, а, например, из-за конфликтных и неадекватных хозяев. В этом случае агентство обязано подобрать другой вариант, и такая обязанность должна быть закреплена в условиях договора.

Проверка права собственности

При заключении собственно договора найма квартиры необходимо убедиться в том, что свою подпись ставит именно собственник, а не какое-то стороннее лицо (а то и мошенник). Право собственности подтверждается выпиской из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости). Если владельцев несколько, то необходимо, чтобы все они подтвердили свое согласие с договором найма.

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Кроме этого, следует заглянуть в выписку из домовой книги, в которой помимо собственника указаны лица, зарегистрированные на жилой площади. При заключении договора найма необходимо получить разрешение от всех лиц старше 14 лет. Самое надежное — получить нотариальное разрешение.

Условия проживания

Все бытовые вопросы следует обсудить до подписания договора, а самые критичные моменты лучше зафиксировать на бумаге.

Можно ли жить с домашними животными? Разрешено ли курить в помещении? Если ли возможность убрать часть мебели и привезти свою? Допускается ли селить гостей и на какое время? Как будет производиться ремонт и как владелец возместит его стоимость в случае расторжения договора? Как и когда квартиросъемщик будет передавать оплату собственнику?

Даже если ответы на эти вопросы кажутся вам очевидными, лучше все же не только задать их, но и зафиксировать договоренности в соответствующем документе.

Залог и опись имущества

Как правило, в договоре найма указывается, что внесен традиционный гарантийный платеж в размере месячной платы за аренду, который может либо идти в счет последнего месяца проживания, либо использоваться на возмещение ущерба, причиненного жилому помещению.

Идеальным приложением к договору найма будет полный список имущества (мебели и бытовой техники), который находится в квартире (с пометками, какие предметы интерьера являются новыми, а какие — бывшими в употреблении, а также указывается стоимость компенсации в случае нанесения ущерба). Если вы видите дефекты мебели и отделки, следует произвести фотосъемку и внести соответствующие пометки в договор.

Эта процедура поможет сохранить гарантийный платеж, который вам должны вернуть после расторжения договора.

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Квартплата

Одним из основных условий договора будет являться размер ежемесячной арендной платы, сроки и порядок ее перечисления собственнику. Кроме этого, следует отдельно оговорить условия повышения ежемесячной ренты. Например — что индексация возможна раз в год, но не более чем на 10%.

Немаловажным является порядок и размер уплаты коммунальных платежей. Обычно все текущие платежи по счетчикам (за воду, электричество, интернет) берет на себя квартиросъемщик, остальную квартплату — за отопление и содержание общего имущества дома — собственник. Нелишне прописать в договоре, кто оплачивает услуги консьержа.

Сроки

Стандартная практика заключения договора на 11 месяцев является желательной для арендодателя, поскольку исключает обязанности регистрации такого договора в Росреестре. Однако для арендатора, нацеленного на долгосрочную аренду, более выгоден договор с большим сроком действия.

Продление можно оформить как с помощью дополнительного соглашения к уже имеющемуся договору, так и заключив новый договор найма.

Реквизиты сторон

Договор найма обязательно должен быть подписан и арендодателем, и квартиросъемщиком. Бумаги оформляются в двух экземплярах, и у каждой из сторон должен быть в наличии оригинал. Необходимо указать фамилии и имена всех участников договора, а также паспортные данные.

Лучше приложить к договору копии двух страниц паспорта с именем и регистрацией. Если возникнут конфликты, требующие решения в судебном порядке, такие документы помогут найти ответчика.