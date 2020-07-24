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Как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Поместили карту в картридер, ввели пин-код, положили деньги в купюроприемник, банкомат деньги проглотил, а на счете тишина. Один из самых часто встречающихся кейсов в «Народном рейтинге» Банки.ру. Что делать?

Несмотря на то что клиенты часто жалуются на проблему, доля неуспешных трансакций в их общем количестве невелика. По крайней мере, это утверждают банкиры. Так, по данным Тинькофф Банка, неудачей заканчивается менее 0,00001% пополнений.

Процедуру внесения денег на счет можно условно разделить на четыре этапа. Причины сбоев на каждом из них разные:

  1. Клиент вносит деньги в банкомат. Чаще всего, по словам начальника управления платежных сервисов МКБ Глеба Зеленина, проблема возникает именно здесь. Виною бывают мятые, рваные, разрисованные купюры, скрепки, резинки и скотч. В Тинькофф Банке добавляют к этому списку неправильно пересчитанные перед внесением купюры, ошибки с вводом реквизитов получателя, путаницу в картах. В общем, главный источник проблем с внесением денег на счет через банкомат, по мнению банков, — человеческий фактор, а точнее сказать, сам клиент.
  2. Банкомат пересчитывает деньги и помещает их в сейф. Теоретически механизм может заесть, но случается это редко. Если купюры в порядке, железо с ними почти наверняка справится.
  3. Банкомат отправляет сигнал о зачислении средств на карту клиента. Проблемный этап, однако современным банкоматам, по словам Зеленина, не нужно быть на связи, чтобы принять деньги. Они обработают операцию и передадут информацию в банк, как только связь с сервером восстановится.
  4. Собственно процессинг, внесение информации в базы данных. Обычно проходит без сбоев.

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Что делать, если банкомат принял деньги, но не перечислил на счет?

Итак, если ваша трансакция попала в 0,00...1%, порядок действий следующий:

  • Позвонить в кол-центр банка, выпустившего карту, и сообщить оператору о случившемся. Желательно не отходить от банкомата или записать предварительно его номер, адрес, банк, которому он принадлежит, а также время операции, сумму пополнения и номер карты, на которую вы хотели внести деньги.
  • Посетить отделение банка и написать заявление о произошедшем.
  • Написать жалобу в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Как банк решает проблему клиента?

Если сумма оказалась в банкомате, она уже никуда не денется, успокаивают в Тинькофф Банке. Финучреждение проведет расследование, пересчитает все купюры при инкассации (включая те, что застряли в механизме), проверит логи банкомата и записи с видеокамер и вернет все, что «съел» банкомат.

Когда происходит разбор ситуации, банк сверяет сумму, указанную клиентом в заявлении, и излишек, обнаруженный в банкомате, объясняет Глеб Зеленин. Клиенту будет возвращена минимальная из этих двух величин.

Сколько времени занимает расследование?

Разобраться с большей частью претензий удается, просматривая видео с банкомата, рассказывают в Тинькофф Банке. Иногда деньги можно вернуть в тот же день, обычно — в течение трех-четырех дней.

Если результатов такого расследования не хватает для принятия решения по претензии либо клиент утверждает, что внес более крупную сумму, банк дожидается инкассации. Обычно она происходит один раз в неделю, реже — раз в две недели. Без инкассации не обойтись и в том случае, если банкомат посчитал, что внесенная купюра поддельная. Придется закладывать время на инкассацию, передачу купюры на экспертизу, ожидание результатов.

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В МКБ утверждают, что средства обычно возвращаются клиентам в течение двух недель.

Если сбой произошел сегодня, а завтра заканчивается грейс-период по кредитке, банк начнет начислять проценты за пользование кредитом и будет делать это, пока расследование не покажет ошибку банкомата. Если банк признает свою неправоту, он должен аннулировать начисленные проценты, в противном случае клиент вправе обратиться в суд.

Как подстраховаться?

1. Не класть в банкомат дефектные купюры и посторонние предметы.

2. Вносить деньги в банкомат того же банка, что выпустил карту. Это ускорит расследование.

3. Вносить деньги несколькими траншами. Это минимизирует риски.

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