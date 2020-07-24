Как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Что делать, если банкомат принял деньги, но не перечислил на счет?

Итак, если ваша трансакция попала в 0,00...1%, порядок действий следующий:

Позвонить в кол-центр банка, выпустившего карту, и сообщить оператору о случившемся. Желательно не отходить от банкомата или записать предварительно его номер, адрес, банк, которому он принадлежит, а также время операции, сумму пополнения и номер карты, на которую вы хотели внести деньги.

Посетить отделение банка и написать заявление о произошедшем.

Написать жалобу в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Как банк решает проблему клиента?

Если сумма оказалась в банкомате, она уже никуда не денется, успокаивают в Тинькофф Банке. Финучреждение проведет расследование, пересчитает все купюры при инкассации (включая те, что застряли в механизме), проверит логи банкомата и записи с видеокамер и вернет все, что «съел» банкомат.

Когда происходит разбор ситуации, банк сверяет сумму, указанную клиентом в заявлении, и излишек, обнаруженный в банкомате, объясняет Глеб Зеленин. Клиенту будет возвращена минимальная из этих двух величин.

Сколько времени занимает расследование?

Разобраться с большей частью претензий удается, просматривая видео с банкомата, рассказывают в Тинькофф Банке. Иногда деньги можно вернуть в тот же день, обычно — в течение трех-четырех дней.

Если результатов такого расследования не хватает для принятия решения по претензии либо клиент утверждает, что внес более крупную сумму, банк дожидается инкассации. Обычно она происходит один раз в неделю, реже — раз в две недели. Без инкассации не обойтись и в том случае, если банкомат посчитал, что внесенная купюра поддельная. Придется закладывать время на инкассацию, передачу купюры на экспертизу, ожидание результатов.

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В МКБ утверждают, что средства обычно возвращаются клиентам в течение двух недель.

Если сбой произошел сегодня, а завтра заканчивается грейс-период по кредитке, банк начнет начислять проценты за пользование кредитом и будет делать это, пока расследование не покажет ошибку банкомата. Если банк признает свою неправоту, он должен аннулировать начисленные проценты, в противном случае клиент вправе обратиться в суд.

Как подстраховаться?

1. Не класть в банкомат дефектные купюры и посторонние предметы.

2. Вносить деньги в банкомат того же банка, что выпустил карту. Это ускорит расследование.

3. Вносить деньги несколькими траншами. Это минимизирует риски.