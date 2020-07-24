Как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Поместили карту в картридер, ввели пин-код, положили деньги в купюроприемник, банкомат деньги проглотил, а на счете тишина. Один из самых часто встречающихся кейсов в «Народном рейтинге» Банки.ру. Что делать?
Несмотря на то что клиенты часто жалуются на проблему, доля неуспешных трансакций в их общем количестве невелика. По крайней мере, это утверждают банкиры. Так, по данным Тинькофф Банка, неудачей заканчивается менее 0,00001% пополнений.
Процедуру внесения денег на счет можно условно разделить на четыре этапа. Причины сбоев на каждом из них разные:
- Клиент вносит деньги в банкомат. Чаще всего, по словам начальника управления платежных сервисов МКБ Глеба Зеленина, проблема возникает именно здесь. Виною бывают мятые, рваные, разрисованные купюры, скрепки, резинки и скотч. В Тинькофф Банке добавляют к этому списку неправильно пересчитанные перед внесением купюры, ошибки с вводом реквизитов получателя, путаницу в картах. В общем, главный источник проблем с внесением денег на счет через банкомат, по мнению банков, — человеческий фактор, а точнее сказать, сам клиент.
- Банкомат пересчитывает деньги и помещает их в сейф. Теоретически механизм может заесть, но случается это редко. Если купюры в порядке, железо с ними почти наверняка справится.
- Банкомат отправляет сигнал о зачислении средств на карту клиента. Проблемный этап, однако современным банкоматам, по словам Зеленина, не нужно быть на связи, чтобы принять деньги. Они обработают операцию и передадут информацию в банк, как только связь с сервером восстановится.
- Собственно процессинг, внесение информации в базы данных. Обычно проходит без сбоев.