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Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России. Какие здесь есть подводные камни?

Правда ли, что деньги на компенсацию туризма по России действительно выделят? Да, говорит премьер-министр Михаил Мишустин. Вот только не на человека 15 тыс., а на тур, причем на недешевый.

Разберемся с условиями и посмотрим, какие здесь еще есть подводные камни.

Как получить компенсацию за отдых?

Никакой выдачи всем подряд 15 тысяч на отдых в России не планируется.

Ростуризм разработал программу, суть ее — возврат человеку части стоимости оплаченного тура или стоимости отеля. В проекте программы это называется кэшбэком, потому что возвращается часть суммы после оплаты и обязательно оплаты картой «Мир». Это карта государственной платежной системы — так что это еще такая дополнительная поддержка.

  • Размер кэшбэка зависит от стоимости тура или отеля. От 25 до 50 тыс. рублей — возврат 5 тыс. рублей, от 50 до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей, свыше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.
  • Тур нужно купить у авторизованного в программе туроператора. Также будет список авторизованных отелей.
  • Программа заработает в августе.
  • Длительность поездки должна быть не менее 5 ночей.

Турист должен будет зайти на сайт программы мирпутешествий.рф и выбрать нужный вариант тура или отеля. А затем оплатить картой «Мир» и ждать на нее кэшбэк: его обещают перечислить в срок от 5 минут до 5 дней. Кэшбэк будет рублями, не бонусами.

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И вот еще один важный момент! Получить эту самую компенсацию за туризм в России можно будет только при отдыхе в определенных регионах. В список этих регионов не входят Краснодарский Край и Крым — самые популярные места летнего отдыха россиян.

Какие я вижу минусы в программе?

Жирный плюс программы очевиден: почему бы не получить деньги, если есть такая возможность? Если подойдут направления и выбор отелей, то, конечно, этой опцией надо пользоваться.

Подсказка: если нет карты «Мир», то в Сбербанке можно сделать бесплатную неименную карту, которую выдают прямо в отделении. Но не во всех офисах Сбербанка есть эта карта физически. Мне пришлось в свое время искать возможность ее получить в нескольких местах.

Какие же тут есть минусы?

  1. В список регионов для программы не входят Крым и Краснодарский край. Летом многие хотят поехать к морю, и по статистике это действительно одни из самых популярных туристических регионов. По внутреннему туризму они лидируют — наверное, потому что ехать на Камчатку рядовому россиянину все же дорого. Санкт-Петербурга, кстати, тоже нет.
  2. Программа начинает действовать в августе. Мало времени, да и многие хотят заранее определиться с планами на отдых. А тут только с 1 августа можешь бронировать тур или отель. Плюс многие достойные варианты будут заняты, потому что бронировать придется часто впритык.
  3. Закрытый список отелей и туроператоров. Ладно, туроператоры еще, у них же много всяких вариантов. А вот с отелями непонятно, войдут ли в список достойные? Или, наоборот, мало востребованные и стоящие пустыми.

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Позже появилось вот такое разъяснение от Ростуризма про Крым и Краснодарский край.

«Поездки в часть регионов, например, Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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