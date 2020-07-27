Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России. Какие здесь есть подводные камни?

Правда ли, что деньги на компенсацию туризма по России действительно выделят? Да, говорит премьер-министр Михаил Мишустин. Вот только не на человека 15 тыс., а на тур, причем на недешевый.

Разберемся с условиями и посмотрим, какие здесь еще есть подводные камни.

Как получить компенсацию за отдых?

Никакой выдачи всем подряд 15 тысяч на отдых в России не планируется.

Ростуризм разработал программу, суть ее — возврат человеку части стоимости оплаченного тура или стоимости отеля. В проекте программы это называется кэшбэком, потому что возвращается часть суммы после оплаты и обязательно оплаты картой «Мир». Это карта государственной платежной системы — так что это еще такая дополнительная поддержка.

Размер кэшбэка зависит от стоимости тура или отеля. От 25 до 50 тыс. рублей — возврат 5 тыс. рублей, от 50 до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей, свыше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.

Тур нужно купить у авторизованного в программе туроператора. Также будет список авторизованных отелей.

Программа заработает в августе.

Длительность поездки должна быть не менее 5 ночей.

Турист должен будет зайти на сайт программы мирпутешествий.рф и выбрать нужный вариант тура или отеля. А затем оплатить картой «Мир» и ждать на нее кэшбэк: его обещают перечислить в срок от 5 минут до 5 дней. Кэшбэк будет рублями, не бонусами.