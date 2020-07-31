Скважина на своем участке: почему не стоит давать воду соседям и что грозит за глубину более 5 метров
Жители частных домовладений и дачники могут подтвердить, что собственная скважина — это вовсе не роскошь, а средство первой необходимости.
Поэтому все, что так или иначе связано с темой «скважин», всегда вызывает много вопросов. Предлагаю разобрать наиболее важные из них.
Почему нельзя делиться с соседями водой из своей скважины?
Нет, это вовсе не призыв к жадности. На то, чтобы так поступать, есть вполне рациональные причины. Приведу наглядный пример из судебной практики.
Дачнику из Пермского края выписали штраф на 3 000 рублей за то, что он предоставлял воду из своей скважины соседям. Вода на многих участках в пределах их СНТ была непригодной для питья — поэтому соседи договорились с этим дачником, что они компенсируют ему часть расходов на бурение скважины, а взамен будут брать из нее воду.
Но местный геологический надзор расценил это как нарушение статьи 7.1 КоАП РФ и вынес постановление.
Дело в том, что добыча подземных вод из скважины является одной из форм пользования недрами, которые у нас признаются федеральной собственностью.