Скважина на своем участке: почему не стоит давать воду соседям и что грозит за глубину более 5 метров

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Поэтому на скважину, по общему правилу, требуется получать лицензию от государства. За отсутствие лицензии той самой статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрен штраф (в размере от 3 000 до 5 000 рублей для граждан).

Но есть одно важное исключение — лицензирование скважины не требуется, если она:

используется гражданином исключительно для собственных бытовых нужд,

при этом суточный объем добываемой воды не превышает 100 кубометров,

и скважина не затрагивает водоносный горизонт, который служит источником центрального водоснабжения.

В данном случае не соблюдалось первое условие для «безлицензионной скважины» — использование в личных целях, поскольку водой обеспечивались в т.ч. соседние участки.

Это и послужило основанием для привлечения к административной ответственности. Правда, в суде постановление было отменено, но лишь из-за процедурных нарушений, а вот с самой логикой надзорного органа суд согласился (Пермский р-й суд Пермского края, решение от 26 октября 2017 г.).

Поэтому владельцу скважины может грозить штраф за то, что он делится своей водой с другими.

Что грозит, если скважина глубже 5-ти метров?

В той же статье 19 Закона «О недрах», где перечислены условия для «безлицензионного» пользования водой из скважины, упоминается о запрете строить на участке подземные сооружения глубиной более 5-ти метров.

Это дало повод для распространения тревожных слухов о том, что за скважину глубже 5-ти метров могут оштрафовать, т. к. на нее нужно оформлять лицензию. А, учитывая, что скважины, не выходящие за 5-метровую отметку, это крайне редкое явление, то перспективы для штрафов видятся весьма широкими.

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Но на самом деле, не все так страшно, если внимательно прочитать закон. Там говорится о «подземных сооружениях» глубиной до 5 метров. Между тем, в нормативных актах Министерства природных ресурсов к «подземным сооружениям» относят котлованы, тоннели, шахты и пр.

Тогда как скважина определяется как «водозаборное сооружение». Это значит, что запрет на превышение 5-метровой глубины не относится к скважинам и оштрафовать ее владельца по такому основанию не могут.

Где можно располагать скважину?

Роспотребнадзор предъявляет особые требования к месту расположения скважины и к правилам ее эксплуатации. Главная цель — не допустить загрязнения подземных вод.

Поэтому владельцам скважин следует учитывать предписания санитарных норм, которые содержатся в СанПиН 2.1.4.1175-02 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 25 ноября 2002 г. № 40).

В частности, запрещается размещать скважину ближе чем на 50 метров от выгребных ям, туалетов, канализационных сооружений, складов удобрений и т. д., расположенных выше по потоку грунтовых вод.

Сократить это расстояние можно только по отдельному согласованию с санэпиднадзором. На дачном участке скважина или колодец должны быть удалены от компостного устройства и надворной уборной не менее чем на 8 метров (СП 53.13330.2019).

Не допускается размещать скважину на заболоченных и затапливаемых в период паводка участках. Скважина должна герметично закрываться и иметь сливную трубу.

За нарушение этих правил грозят административные штрафы:

ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ — от 100 до 500 рублей,

ст. 6.5 КоАП РФ — от 1 000 до 1 500 рублей.

И, сверх того, придется возместить ущерб, причиненный здоровью граждан и окружающей среде.