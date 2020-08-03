Какие законы вступают в силу в августе

Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения в обзоре от Госдумы.

Срок предоставления деклараций

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса он был продлен.

Согласно закону, депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального — обязаны подавать декларации о своих доходах.

Дальневосточный гектар

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае доступны для всех граждан России, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, совместно переселяющихся на постоянное место жительства в РФ.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров.