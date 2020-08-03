По мнению ЦБ, карантин позволил россиянам накопить «очень много денег»

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По расчетам Центробанка, обычный показатель нормы сбережений колеблется от восьми до одиннадцати процентов. Впрочем, регулятор указывает, что постепенность снятия ограничений экономической активности пока не дает показателю сбережений быстро снизиться.

Центробанк дополняет это еще и приостановкой поездок, имея в виду туристические поездки.

Кстати, туризм, и в первую очередь выездной, как правило, рассматривается в нашей стране как второстепенный фактор в балансе доходов и расходов граждан. Однако коронавирус показал реальность его значений в экономике.

«После полного открытия границ, безусловно, некоторые люди поедут в запланированный отпуск и будут использовать накопленные средства. Тем более что у многих на руках есть ваучеры», — отмечает аналитик.

По оценкам эксперта, сейчас на руках у несостоявшихся пассажиров находятся авиабилеты общей стоимостью свыше 60 млрд рублей, а ваучер дает право в течение трех лет воспользоваться своим билетом.

Как бы то ни было, по мнению ведущего аналитика Forex Optimum, вряд ли трата накоплений будет носить массовый характер.

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«До сих пор присутствует риск ухудшения ситуации. Обычно норма сбережений начинает расти, когда люди чувствуют, что впереди могут начаться тяжелые времена из-за падения экономики. Тем более падение вполне может продолжиться, в том числе из-за продолжающегося банкротства компаний, которые пережили кризис, в надежде на быстрое восстановление спроса набрав кредитов. Таким образом, не исключена вторая волна кризиса и далее восстановление», — полагает он.

Вероятность того, что «коронавирусная бережливость» сохранится на длительный период, незначительна. Свидетельством этого является изменение Центробанком знака в прогнозе кредита домохозяйствам в экономике на текущий год — так, в апреле он предполагался отрицательным, а сейчас — положительным.

Вместе с тем даже по самым оптимистичным прогнозам до уровня 2019-го реальные доходы населения восстановятся лишь в конце будущего года. А значит, есть все основания полагать, что в 2020–2021 годах наши соотечественники начнут компенсировать потери доходов большим объемом потребления в кредит, а высокая норма сбережений во втором квартале нынешнего года останется чисто статистическим феноменом.