По мнению ЦБ, карантин позволил россиянам накопить «очень много денег»
Из-за невозможности тратить деньги во время «карантинных каникул» у граждан страны появилась возможность запасать средства. Об этом Центробанк сообщил в очередном номере информационно-аналитического комментария «Экономика».
В частности, как указывает регулятор, если в первом квартале текущего года на сбережения у наших соотечественников уходило не более 8% дохода, то во втором квартале — уже до 23%.
«Карантин и период самоизоляции продемонстрировал гражданам важность наличия финансовой подушки безопасности, которая в случае форс-мажора позволит пройти его без сильных финансовых и психологических проблем. Поэтому, безусловно, часть людей задумались, воспользовались сложившейся ситуацией и накопили НЗ [неприкосновенный запас. — „Фингазета“], когда расходы были минимальными. К слову, НЗ должен составлять порядка трех-шести месячных расходов, включая платежи по всем обязательствам», — отмечает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.