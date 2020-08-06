9 мифов о кредитных каникулах

Закону об ипотечных каникулах почти год, коронавирусные отсрочки по кредитам оформляют с апреля, а «Народный рейтинг» до сих пор пестрит жалобами на эту тему. Развеиваем мифы о каникулах.

Миф № 1: ипотечные и кредитные каникулы — это одно и то же

Не совсем

Есть два разных закона: об ипотечных (№ 76-ФЗ) и о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ). Первый вступил в силу почти год назад — 31 июля 2019 года. Он был призван защищать от потери жилья тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Потом в Россию пришла пандемия, и в сложной ситуации оказались не только ипотечные заемщики. Поэтому был принят другой закон, который в обиходе называют законом о кредитных каникулах. Он тоже распространяется на ипотеку, но не только. По нему взять отсрочку на срок до полугода можно по любым другим кредитным договорам: автокредитам, займам наличными, кредитным и дебетовым картам с овердрафтом.

Условия предоставления каникул в этих двух законах различаются. Перед тем как подавать заявку на отсрочку по ипотеке, нужно четко понимать, по какому закону вы на нее претендуете.

Сравним условия каникул в № 76-ФЗ и № 106-ФЗ:

Ипотечные каникулы по № 76-ФЗ Каникулы по ипотеке по № 106-ФЗ Максимальная сумма кредита 15 млн рублей — 4,5 млн рублей в Москве; — 3 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и на Дальнем Востоке; — 2 млн рублей в остальных регионах. Условия получения отсрочки — Потеря работы; — утрата трудоспособности на два месяца подряд и больше (сюда можно отнести болезнь и декретный отпуск); — получение инвалидности I или II группы; — снижение среднего дохода за два последних месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. При этом платежи по ипотечному кредиту должны составлять больше половины дохода; — появление у заемщика новых иждивенцев — детей или инвалидов. Одновременно доход за последние два месяца должен снизиться как минимум на 20% по сравнению со средним доходом за предыдущий год при ипотечном платеже не менее 40% от месячного дохода. Снижение дохода за предыдущий месяц как минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год Срок действия закона Бессрочно Подавать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года

Миф № 2: кредитные каникулы бесплатны

Неправда

До сих пор в «Народном рейтинге» Банки.ру встречаются жалобы на увеличение переплаты по кредиту после получения кредитных каникул. На самом деле даже отсрочка по закону не бесплатна, не говоря уже о собственных программах банка.

За время законных кредитных каникул будут продолжать начисляться проценты: по ипотеке — по ставке, указанной в договоре, а по другим кредитам — 2/3 от среднерыночной ставки. При этом сама ипотека продлевается на срок каникул, по другим видам кредита срок продления может быть еще больше. Важно понимать, что чем больше срок кредита, тем больше по нему переплата.

В случае реструктуризации по собственным программам банки ни в чем не ограничены. За три месяца каникул можно поплатиться годом платежей по кредиту и даже больше.

Миф № 3: банк обязан предоставить кредитные каникулы

Не всегда

Если вы подаете заявку на кредитные или ипотечные каникулы по закону и соответствуете всем условиям, то предоставить отсрочку по кредиту банк обязан.

Если ваш доход упал «всего» на 25% или сумма кредита выше лимитов по программам (250 тыс. рублей для потребительского кредита, 100 тыс. рублей для кредитной карты и 600 тыс. рублей для автокредита), банк не обязан, но все же может дать вам каникулы.

При этом будьте внимательны, такая отсрочка будет уже по «правилам» банка. По ней конечная переплата может оказаться значительно выше.