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9 мифов о кредитных каникулах

Иллюстрация: Марина Снеговская / Клерк.ру

Закону об ипотечных каникулах почти год, коронавирусные отсрочки по кредитам оформляют с апреля, а «Народный рейтинг» до сих пор пестрит жалобами на эту тему. Развеиваем мифы о каникулах.

Миф № 1: ипотечные и кредитные каникулы — это одно и то же

Не совсем

Есть два разных закона: об ипотечных (№ 76-ФЗ) и о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ). Первый вступил в силу почти год назад — 31 июля 2019 года. Он был призван защищать от потери жилья тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Потом в Россию пришла пандемия, и в сложной ситуации оказались не только ипотечные заемщики. Поэтому был принят другой закон, который в обиходе называют законом о кредитных каникулах. Он тоже распространяется на ипотеку, но не только. По нему взять отсрочку на срок до полугода можно по любым другим кредитным договорам: автокредитам, займам наличными, кредитным и дебетовым картам с овердрафтом.

Условия предоставления каникул в этих двух законах различаются. Перед тем как подавать заявку на отсрочку по ипотеке, нужно четко понимать, по какому закону вы на нее претендуете.

Сравним условия каникул в № 76-ФЗ и № 106-ФЗ:

 

Ипотечные каникулы по № 76-ФЗ

Каникулы по ипотеке по № 106-ФЗ

Максимальная сумма кредита

15 млн рублей

— 4,5 млн рублей в Москве;

— 3 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и на Дальнем Востоке;

— 2 млн рублей в остальных регионах.

Условия получения отсрочки

— Потеря работы;

— утрата трудоспособности на два месяца подряд и больше (сюда можно отнести болезнь и декретный отпуск);

— получение инвалидности I или II группы;

— снижение среднего дохода за два последних месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. При этом платежи по ипотечному кредиту должны составлять больше половины дохода;

— появление у заемщика новых иждивенцев — детей или инвалидов. Одновременно доход за последние два месяца должен снизиться как минимум на 20% по сравнению со средним доходом за предыдущий год при ипотечном платеже не менее 40% от месячного дохода.

Снижение дохода за предыдущий месяц как минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год

Срок действия закона

Бессрочно

Подавать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года

Миф № 2: кредитные каникулы бесплатны

Неправда

До сих пор в «Народном рейтинге» Банки.ру встречаются жалобы на увеличение переплаты по кредиту после получения кредитных каникул. На самом деле даже отсрочка по закону не бесплатна, не говоря уже о собственных программах банка.

За время законных кредитных каникул будут продолжать начисляться проценты: по ипотеке — по ставке, указанной в договоре, а по другим кредитам — 2/3 от среднерыночной ставки. При этом сама ипотека продлевается на срок каникул, по другим видам кредита срок продления может быть еще больше. Важно понимать, что чем больше срок кредита, тем больше по нему переплата.

В случае реструктуризации по собственным программам банки ни в чем не ограничены. За три месяца каникул можно поплатиться годом платежей по кредиту и даже больше.

Миф № 3: банк обязан предоставить кредитные каникулы

Не всегда

Если вы подаете заявку на кредитные или ипотечные каникулы по закону и соответствуете всем условиям, то предоставить отсрочку по кредиту банк обязан.

Если ваш доход упал «всего» на 25% или сумма кредита выше лимитов по программам (250 тыс. рублей для потребительского кредита, 100 тыс. рублей для кредитной карты и 600 тыс. рублей для автокредита), банк не обязан, но все же может дать вам каникулы.

При этом будьте внимательны, такая отсрочка будет уже по «правилам» банка. По ней конечная переплата может оказаться значительно выше.

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Миф № 4: заемщик не обязан доказывать снижение дохода для получения кредитных каникул

Неправда

При подаче требования о кредитных каникулах заемщик действительно не обязан прикладывать подтверждающие документы, но должен предоставить их по запросу кредитора. Банк вправе проверить данные о доходах заемщика в Налоговой службе, Пенсионном фонде и Фонде социального страхования.

Если информация из официальных источников не совпадает с той, что указана в заявлении на кредитные каникулы, заемщик может сам предоставить дополнительные документы. Всего на предоставление документов заемщику дается 90 дней с момента подачи заявки. По уважительной причине к этому сроку могут добавить еще 30 дней.

Миф № 5: если заемщик не докажет снижение дохода, за это ничего не будет

Неправда

Если документы по требованию банка не прислать, предоставить недостоверную информацию или не подтвердить снижение дохода на 30%, то все начисленные платежи восстановятся и к ним прибавляются штрафы и пени за просрочку. И все это, разумеется, не лучшим образом отразится на кредитной истории.

Уже сейчас многие заемщики сталкиваются с такой проблемой. По данным Сбербанка, за предоставленное им время около 18,75% заемщиков не смогли подтвердить падение доходов.

ЦБ уже рекомендовал банкам переоформлять кредитные каникулы на собственные программы реструктуризации добросовестным заемщикам, которые не смогли или не успели предоставить подтверждающие документы о снижении дохода. Но это пока только рекомендация регулятора.

Миф № 6: отменить кредитные каникулы можно в любой момент

Не совсем

Если каникулы были одобрены по закону, то так же по закону заемщик вправе их прекратить (но не отменить). По закону кредитор должен пересчитать и прислать уточненный график не позднее чем через пять дней после уведомления заемщика о прекращении льготного периода.

Однако с отключением кредитных каникул по собственным программам банка могут возникать трудности. Банки настаивают на том, что соглашение о подключении кредитных каникул имеет такую же силу, как и сам кредитный договор.

Поэтому отказаться можно только до момента подписания документа, который для многих заемщиков не всегда очевиден, ведь согласие клиента на изменение условий банк может получить в виде простой электронной подписи, то есть в виде кода из СМС.

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Миф № 7: если попросишь каникулы, потом не сможешь пользоваться кредиткой

Частично верно

Если у вас есть кредитная карта в банке, в котором вы оформляете кредитные каникулы по другим займам, приготовьтесь к тому, что по кредитке лимит будет заморожен. А вот вносить по ней платежи, если есть задолженность, придется. Либо по ней также нужно запросить льготный период.

Однако даже если вы не просили о кредитных каникулах в своем банке, кредитор все равно в любой момент имеет право снизить или даже обнулить лимит по кредитке.

Например, если решит, что ваша ситуация усугубилась и вы теперь не такой привлекательный заемщик.

Миф № 8: все накопленные до кредитных каникул штрафы списываются

Неправда

Штрафы и пени за просрочку не обнуляются. Они лишь фиксируются, и во время кредитных каникул их размер не должен увеличиваться. По выходу из льготного периода сначала вносятся платежи по графику, затем задолженность, накопленная за период каникул, а потом и все ранее начисленные штрафы.

Миф № 9: кредитные каникулы помешают получить кредит в будущем

Возможно

Данные о кредитных каникулах фиксируются в кредитной истории в специальном поле. Но именно фиксируются, на скоринговый балл и персональный кредитный рейтинг заемщика они не должны влиять. По крайней мере, такие рекомендации банкам и БКИ давал Центробанк.

Однако окончательное решение о выдаче займа всегда принимает кредитор, поэтому все зависит от того, как он интерпретирует отметку о полученных законных каникулах в вашей кредитной истории.

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