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Безопасная покупка недвижимости: обзор сервисов проверки

 

В сегодняшней статье я поделюсь с вами полезными способами проверки недвижимости. Прочитайте статью внимательно, на это стоит обратить внимание!

Почему так важно проверять документы перед приобретением квартиры?

  • Веские причины проверки недвижимости для покупателя
Обычным гражданам проверка юридической чистоты особенно важна, поскольку на кону стоит не только будущая жизнь семьи, детей и т.д., но и немалые денежные средства. Если на этапе сделки всплывет неожиданный сюрприз и сделку признают недействительной, полностью вернуть кропотливо накопленные деньги, скорее всего, не удастся.

А если попасть на мошенников, последствия предугадать вообще крайне сложно. В случае самого негативного исхода вы рискуете остаться как без квартиры, так и без денег.

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  • Веские причины проверки недвижимости для продавца
Продавцу также не стоит пренебрегать проверкой всех нюансов хотя бы из-за своей дополнительной безопасности. Ведь если сделка будет признана недействительной, денежные средства придется вернуть.

Вообще безопаснее и выгоднее покупать недвижимость с профессиональным риелтором, юристом или через надежные, популярные агентства. Но если этот вариант по каким-либо причинам вам не подходит, вы всегда можете воспользоваться полезными онлайн-сервисами проверки недвижимости.

Онлайн-сервис Доминфо

Это первый онлайн сервис, который проверяет квартиру по 27 базам на арест, залог, различные ограничения. Кроме того, сервис содержит в себе всю информацию о недвижимости, управляющих компаниях, застройщиках и ЖКХ. Так, в результате проверки интересующего объекта недвижимости у вас будет полная история и ФИО всех прежних владельцев, которых, кстати говоря, проверят по «черным спискам».

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Ваш итоговый экспертный отчет будет содержать в себе все документы из базы Росреестра и ЕГРН, которые подписаны электронно-цифровой подписью и имеют юридическую силу.

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Что хотелось бы особо отметить. Данный сервис создан профессиональными юристами по недвижимости, которые лучше других специалистов разбираются в подобных вопросах. Более того, помимо проверки вы сможете управлять своим домом и вовремя оплачивать все квитанции ЖКХ.

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Плюсы сервиса ДомИнфо:

  • При регистрации бесплатная «Выписка из ЕГРН» на ваш объект
  • При регистрации бесплатная «Справка о кадастровой стоимости»
  • Возможность узнать об актуальных объявлениях от ЖКХ
  • Есть возможность получить информацию о тарифах ЖКХ
  • Чат с соседями дома
  • Возможность оперативно получить информацию о кап. ремонте
  • Есть возможность «Подать жалобу»
Итоговый отчет выглядит следующим образом:

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Онлайн-сервис ДомКлик от Сбербанка

Еще один не менее популярный онлайн-сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка.

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Плюсы:

  • Здесь юридическую проверку недвижимости перед покупкой также проверяет юрист. По итогу проверки и вы получаете:
  • Правовое заключение
  • Письменное правовое заключение в электронном виде
  • Детальные рекомендации юристов по снижению рисков и дополнения к договору купли-продажи
  • Документальное подтверждение того, что вы являетесь добросовестным покупателем

Онлайн-сервис Росреестр.нет

Онлайн сервис заказа выписки из ЕГРН и проверки недвижимости от Росреестра.

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Плюсы:

  • По итогу все выписки подтверждаются официальной электронной подписью ФКП Росреестра.
  • В случае, если выписка не будет найдена или возникнут технические сбои, онлайн-сервис гарантирует полный возврат денежных средств по требованию граждан.
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Минусы:

  • Длительное время исполнения
Из очевидных минусов бросается в глаза длительное время исполнения — от 6 часов до суток. Максимальное время формирования — 3 раб. дня.

  • Ограниченное количество предоставляемых услуг
Однако данный сервис осуществляет только услугу по оформлению заявки на получение официальных выписок из ЕГРН и юридическую проверку недвижимости.

Подводя итог, хотелось бы еще раз повторить — перед покупкой недвижимости излишняя спешка ни к чему. Как правило, злоумышленники намеренно торопят покупателей, чтобы те не успели увидеть подвох. Внимательно читайте документы, взвешенно и обдуманно принимайте каждое решение. Если вы чего-то не понимаете, не закрывайте на это глаза, лучше задавайте вопросы. Если что-то смущает в квартире, ее собственниках или документах, обращайтесь к профессионалам.

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