Безопасная покупка недвижимости: обзор сервисов проверки

В сегодняшней статье я поделюсь с вами полезными способами проверки недвижимости. Прочитайте статью внимательно, на это стоит обратить внимание!

Почему так важно проверять документы перед приобретением квартиры?

Веские причины проверки недвижимости для покупателя

Обычным гражданам проверка юридической чистоты особенно важна, поскольку на кону стоит не только будущая жизнь семьи, детей и т.д., но и немалые денежные средства. Если на этапе сделки всплывет неожиданный сюрприз и сделку признают недействительной, полностью вернуть кропотливо накопленные деньги, скорее всего, не удастся.

А если попасть на мошенников, последствия предугадать вообще крайне сложно. В случае самого негативного исхода вы рискуете остаться как без квартиры, так и без денег.

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Веские причины проверки недвижимости для продавца

Продавцу также не стоит пренебрегать проверкой всех нюансов хотя бы из-за своей дополнительной безопасности. Ведь если сделка будет признана недействительной, денежные средства придется вернуть.

Вообще безопаснее и выгоднее покупать недвижимость с профессиональным риелтором, юристом или через надежные, популярные агентства. Но если этот вариант по каким-либо причинам вам не подходит, вы всегда можете воспользоваться полезными онлайн-сервисами проверки недвижимости.

Онлайн-сервис Доминфо

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Это первый онлайн сервис, который проверяет квартиру пона арест, залог, различные ограничения. Кроме того, сервис содержит в себе всю информацию о недвижимости, управляющих компаниях, застройщиках и ЖКХ. Так, в результате проверки интересующего объекта недвижимости у вас будет полная история и ФИО всех прежних владельцев, которых, кстати говоря, проверят по «черным спискам».

Ваш итоговый экспертный отчет будет содержать в себе все документы из базы Росреестра и ЕГРН, которые подписаны электронно-цифровой подписью и имеют юридическую силу.

Что хотелось бы особо отметить. Данный сервис создан профессиональными юристами по недвижимости, которые лучше других специалистов разбираются в подобных вопросах. Более того, помимо проверки вы сможете управлять своим домом и вовремя оплачивать все квитанции ЖКХ.

Плюсы сервиса ДомИнфо:

При регистрации бесплатная «Выписка из ЕГРН» на ваш объект

При регистрации бесплатная «Справка о кадастровой стоимости»

Возможность узнать об актуальных объявлениях от ЖКХ

Есть возможность получить информацию о тарифах ЖКХ

Чат с соседями дома

Возможность оперативно получить информацию о кап. ремонте

Есть возможность «Подать жалобу»

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Итоговый отчет выглядит следующим образом:

Онлайн-сервис ДомКлик от Сбербанка

Еще один не менее популярный онлайн-сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка.

Плюсы:

Здесь юридическую проверку недвижимости перед покупкой также проверяет юрист. По итогу проверки и вы получаете:

Правовое заключение

Письменное правовое заключение в электронном виде

Детальные рекомендации юристов по снижению рисков и дополнения к договору купли-продажи

Документальное подтверждение того, что вы являетесь добросовестным покупателем

Онлайн-сервис Росреестр.нет

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Онлайн сервис заказа выписки из ЕГРН и проверки недвижимости от Росреестра.

Плюсы:

По итогу все выписки подтверждаются официальной электронной подписью ФКП Росреестра.

В случае, если выписка не будет найдена или возникнут технические сбои, онлайн-сервис гарантирует полный возврат денежных средств по требованию граждан.

Минусы:

Длительное время исполнения

Из очевидных минусов бросается в глаза длительное время исполнения — от 6 часов до суток. Максимальное время формирования — 3 раб. дня.

Ограниченное количество предоставляемых услуг

Однако данный сервис осуществляет только услугу по оформлению заявки на получение официальных выписок из ЕГРН и юридическую проверку недвижимости.

Подводя итог, хотелось бы еще раз повторить — перед покупкой недвижимости излишняя спешка ни к чему. Как правило, злоумышленники намеренно торопят покупателей, чтобы те не успели увидеть подвох. Внимательно читайте документы, взвешенно и обдуманно принимайте каждое решение. Если вы чего-то не понимаете, не закрывайте на это глаза, лучше задавайте вопросы. Если что-то смущает в квартире, ее собственниках или документах, обращайтесь к профессионалам.