Безопасная покупка недвижимости: обзор сервисов проверки

В сегодняшней статье я поделюсь с вами полезными способами проверки недвижимости. Прочитайте статью внимательно, на это стоит обратить внимание!
Почему так важно проверять документы перед приобретением квартиры?
- Веские причины проверки недвижимости для покупателя
А если попасть на мошенников, последствия предугадать вообще крайне сложно. В случае самого негативного исхода вы рискуете остаться как без квартиры, так и без денег.
- Веские причины проверки недвижимости для продавца
Вообще безопаснее и выгоднее покупать недвижимость с профессиональным риелтором, юристом или через надежные, популярные агентства. Но если этот вариант по каким-либо причинам вам не подходит, вы всегда можете воспользоваться полезными онлайн-сервисами проверки недвижимости.
Онлайн-сервис ДоминфоЭто первый онлайн сервис, который проверяет квартиру по 27 базам на арест, залог, различные ограничения. Кроме того, сервис содержит в себе всю информацию о недвижимости, управляющих компаниях, застройщиках и ЖКХ. Так, в результате проверки интересующего объекта недвижимости у вас будет полная история и ФИО всех прежних владельцев, которых, кстати говоря, проверят по «черным спискам».
Ваш итоговый экспертный отчет будет содержать в себе все документы из базы Росреестра и ЕГРН, которые подписаны электронно-цифровой подписью и имеют юридическую силу.
Что хотелось бы особо отметить. Данный сервис создан профессиональными юристами по недвижимости, которые лучше других специалистов разбираются в подобных вопросах. Более того, помимо проверки вы сможете управлять своим домом и вовремя оплачивать все квитанции ЖКХ.
Плюсы сервиса ДомИнфо:
- При регистрации бесплатная «Выписка из ЕГРН» на ваш объект
- При регистрации бесплатная «Справка о кадастровой стоимости»
- Возможность узнать об актуальных объявлениях от ЖКХ
- Есть возможность получить информацию о тарифах ЖКХ
- Чат с соседями дома
- Возможность оперативно получить информацию о кап. ремонте
- Есть возможность «Подать жалобу»
Онлайн-сервис ДомКлик от СбербанкаЕще один не менее популярный онлайн-сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка.
Плюсы:
- Здесь юридическую проверку недвижимости перед покупкой также проверяет юрист. По итогу проверки и вы получаете:
- Правовое заключение
- Письменное правовое заключение в электронном виде
- Детальные рекомендации юристов по снижению рисков и дополнения к договору купли-продажи
- Документальное подтверждение того, что вы являетесь добросовестным покупателем
Онлайн-сервис Росреестр.нетОнлайн сервис заказа выписки из ЕГРН и проверки недвижимости от Росреестра.
Плюсы:
- По итогу все выписки подтверждаются официальной электронной подписью ФКП Росреестра.
- В случае, если выписка не будет найдена или возникнут технические сбои, онлайн-сервис гарантирует полный возврат денежных средств по требованию граждан.
Минусы:
- Длительное время исполнения
- Ограниченное количество предоставляемых услуг
Подводя итог, хотелось бы еще раз повторить — перед покупкой недвижимости излишняя спешка ни к чему. Как правило, злоумышленники намеренно торопят покупателей, чтобы те не успели увидеть подвох. Внимательно читайте документы, взвешенно и обдуманно принимайте каждое решение. Если вы чего-то не понимаете, не закрывайте на это глаза, лучше задавайте вопросы. Если что-то смущает в квартире, ее собственниках или документах, обращайтесь к профессионалам.