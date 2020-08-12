Принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. О чем он?

Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В чем суть документа?
Новым законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.
Стоит отметить, что текст закона был существенно скорректирован при его подготовке ко второму чтению в Госдуме. Из него, к примеру, убрали такие понятия как «майнинг» и «токен», а также исключили положения об административной и уголовной ответственности.
Что такое цифровые финансовые активы (ЦФА)?
Закон определяет цифровые финансовые активы (далее — ЦФА) как цифровые права, включающие, среди прочего:
- денежные требования;
- возможность осуществлять права по эмиссионным ценным бумагам;
- права участия в капитале непубличного АО.
Выпуск, учёт и обращение ЦФА возможны только путём внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределённого реестра, а также в иные информационные системы.
Как будет осуществляться выпуск, учёт и обращение ЦФА?
Права, удостоверенные ЦФА, будут возникать у их первого обладателя с момента внесения в систему записи о зачислении ему ЦФА. Эти записи смогут вносить ИП и юрлица. Вид и объём прав, которые удостоверяются ЦФА, должны быть названы в решении об их выпуске.