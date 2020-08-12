Принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. О чем он?

ЦФА учитываются в системе, в которой они выпускаются. По общему правилу записи о ЦФА можно будет вносить или изменять по указанию лица, которое выпустило эти активы, а также их обладателя.

Банк России сможет определить, в частности, признаки таких ЦФА, которые вправе приобретать только квалифицированные инвесторы.

Какие сделки можно заключать с ЦФА?

В законе чётко не определён список сделок, которые можно будет совершать с ЦФА. Хотя упоминаются, в частности, купля-продажа ЦФА, а также обмен ЦФА одного вида на такие же активы другого вида.

Сделки придётся заключать через оператора обмена ЦФА. Им смогут стать кредитные организации, организаторы торговли и другие юрлица, которые включены Банком России в реестр таких операторов.

Как закон определяет цифровую валюту?

В законе вместо привычного термина «криптовалюта» используется другой — «цифровая валюта». Она характеризуется как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в системе. Эти данные могут быть приняты как инвестиции или средство платежа, не являющегося денежной единицей.

В отношении цифровой валюты по общему правилу нет лица, обязанного перед каждым обладателем таких электронных данных.

Также стоит отметить, что в некоторые законы внесены поправки, согласно которым цифровая валюта признаётся имуществом. Это касается, в частности законов о банкротстве, о противодействии коррупции, об исполнительном производстве. Получается, что на цифровую валюту можно будет наложить взыскание.

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Каковы особенности оборота цифровой валюты?

Законом установлен запрет принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой. Это касается, в частности, российских юрлиц, а также физлиц, фактически находящихся в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Требования, связанные с обладанием цифровой валютой, эти лица смогут защитить в суде, только если они проинформировали о том, что у них есть данная валюта и они совершали с ней сделки, операции. Порядок информирования зафиксируют в законодательстве о налогах и сборах. Также запрещено распространять информацию о предложении и (или) приёме цифровой валюты как способе оплаты товаров, работ и услуг.

На что не распространяются требования нового закона?

Требования Закона № 259-ФЗ не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учёт и обращение бездокументарных ценных бумаг.

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Когда Закон № 259-ФЗ вступит в силу?

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений.