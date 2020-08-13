Выход из ООО: правила и возможности

Инвесторов в российские компании отпугивают не только перспективы самих проектов, которые ищут средства на развитие, но и юридическая неопределенность судьбы своих инвестиций. Вопрос «как я получу свои деньги обратно» — ключевой. Большим подспорьем ранее стали опционы, корпоративные договоры и другие корректировки законодательства, однако вопрос с возвратом инвестиций часто оставался открытым. Общество не могло купить долю инвесторов, а у остальных участников попросту могло не оказаться достаточной суммы денежных средств.
11 августа 2020 года вступили в силу изменения в Закон «Об ООО» (Федеральный закон от 31.07.2020 N 252-ФЗ), которые позволят творчески и индивидуально подойти к возможности участников ООО покинуть компанию, забрав причитающиеся денежные средства (в размере действительной стоимости доли, далее — ДСД).
Обзор нововведений подготовили эксперты TaxCOACH.
Выход из ООО, именно как юридическая процедура, а не как факт прекращения отношений одного из собственников со своим бизнесом, всегда имел несколько особенностей:
- должен быть прямо предусмотрен в уставе общества;
- выходящему участнику необходимо оформить соответствующее нотариально удостоверенное заявление и передать его Обществу;
- после получения заявления Общество в течение трёх месяцев обязано выплатить такому участнику действительную стоимость его доли (ДСД) с учетом рыночной стоимости имущества компании и её обязательств;
- выход последнего или единственного участника — невозможен.
Безальтернативность конструкции требовала очень взвешенного подхода к ней при закреплении правил игры между несколькими партнерами в компании. Классические вопросы: а если мажоритарный участник выйдет, то заберёт с собой большую часть компании? А как, с одной стороны, гарантировать инвесторам возврат средств по их инициативе, но чтобы такой же возможности выйти не было у основателей компании?
Или как право на выход для инвесторов обеспечить, но не сейчас, а через какой-то срок, чтобы сохранить стабильность компании на определенный период? И чем больше отличий в статусе и операционной активности партнёров, тем больше вопросов. Их обсуждение заканчивалось нередко полным запретом в уставе на выход для всех.
Какие появились изменения
Теперь конструкция стала значительно гибче. Внесены существенные изменения в Закон об ООО, расширяющие простор для творчества при фиксации отношений партнёров в компании.
Во-первых, процедура выхода из ООО теперь полностью оформляется у нотариуса. Он удостоверяет заявление участника, сам в течение двух дней отправляет соответствующие сведения в ЕГРЮЛ, а затем передает оригинал заявления на выход и копию заявления в ЕГРЮЛ Обществу. Всё в рамках одного нотариального действия.
Теперь доля считается перешедшей Обществу с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ. И с этой даты компания должна выплатить участнику её действительную стоимость.
Вторым значимым изменением стала возможность закреплять право на выход не для всех:
1. В уставе можно указать конкретных лиц (ФИО), имеющих такое право. Или их признаки. Например, участники, владеющие долей менее N процентов, могут выйти из Общества;
2. Можно увязать возможность выйти с наступлением или не наступлением каких-либо событий (достижение или недостижение за определенный срок финансовых показателей, заключение или незаключение контракта);
3. А также можно установить «выход с согласия» остальных участников Общества, в том числе при наступлении определенных условий. В этом случае участник, желающий выйти из Общества, запрашивает согласие остальных, в связи с чем «выход» не станет для них сюрпризом.
Однозначно, что эти изменения — большой шаг, позволяющий решить хоть и не все, но множество вопросов, возникающих между участниками Общества по поводу получения причитающейся доли в бизнесе.
Как это работает на практике
Задача: Инвесторы вкладываются в компанию и хотят гарантировать себе возможность выйти из Общества, но чтобы такой же возможности не было у Основателей компании. Основатели же готовы подобную возможность предоставить, но не ранее чем через год (или иной срок) после вхождения инвесторов в Общество.
Теперь возможное решение: В уставе закрепляется возможность выхода для конкретных лиц. Их можно указать прямо, либо определить их характеристики, например: участники, вошедшие в Общество путем увеличения его уставного капитала и/или осуществившие вклад в имущество Общества в сумме не менее 1 млн. руб. после 11 августа 2020 года имеют право выйти из общества, но не ранее 11 августа 2021 года.
Задача: Участники компании хотят гарантировать своим наследникам, с одной стороны, право беспрепятственно войти в состав участников Общества, но, с другой, сохранить им возможность получить своё наследство в денежном выражении, если, например, в течение года им не понравится их новая роль. Не вынуждая в таком случае остальных выкупать у них долю, не искать третьих лиц-покупателей.
Теперь возможное решение: В уставе закрепляется правило об обязательном включении наследников в состав участников (или с согласия остальных). При этом в течение года наследники имеют право выйти из Общества. Участник Общества, получивший долю в порядке наследования, имеет право выйти из Обществе в течение одного года со дня внесения сведений о нём, как об участнике Общества, в ЕГРЮЛ.
Задача: Основатели бизнеса вырастили себе смену и хотят постепенно отойти от дел, получив рыночную стоимость своих долей. Преемники должны стать участниками Общества и трудиться на его благо, не имея возможности выйти из него. Денег на выкуп бизнеса у них нет.
Теперь возможное решение: Преемники входят в Общество, получив небольшие доли. В уставе компании право на выход закрепляется у конкретных лиц — Основателей бизнеса. Через год Основатели могут выйти из компании, получив действительную стоимость их долей за счёт имущества Общества. Преемники перераспределяют доли в компании в соответствии со своими договорённостями.
Сложно переоценить и возможность создать условия для выхода конкретного лица. Если это миноритарий, не принимающий активного участия и желающий покинуть компанию — принятое всеми решение об установлении только для него возможности выйти — отличный ход. Определённо отличные нормативные изменения.
О налоговых последствиях процедуры мы напомним в следующих выпусках нашей рассылки.
Справочно для пытливых. Ключевые изменения в законе
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Комментарий
Где искать
Если право на выход предусмотрено в уставе Общества, участник может подать Обществу нотариально удостоверенное заявление об этом. Далее Общество само вносит соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Срок на это — месяц.
Если право на выход предусмотрено в уставе Общества, участник удостоверяет у нотариуса соответствующее заявление, после чего нотариус сам вносит необходимые сведения в ЕГРЮЛ. Срок — 2 рабочих дня.
Не позднее 1 рабочего дня после направления сведений в ЕГРЮЛ нотариус отправляет Обществу (на почтовый и/или электронный адрес) удостоверенное заявление о выходе и копию заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ. И это всё одно нотариальное действие.
Теперь оформление факта выхода не ставится в зависимость от действий Общества. Это исключает возможность имевших место злоупотреблений, когда нужные сведения не вносились в ЕГРЮЛ директором Общества. Или когда Общество утверждало, что заявление о выходе не получало вообще (не туда отправили, не уполномоченный сотрудник получил и т.п.), затягивая выплату ДСД*. Процедура, по сути, автоматизируется, что обеспечивает прозрачность статусов компании и её владельцев.
*Действительная стоимость доли
Новый п. 1.1 ст. 26 ФЗ об ООО
Выйти из общества можно только, если это прямо предусмотрено в уставе. В этом случае может выйти любой участник. Выход последнего или единственного участника не допускается.
Появились дополнительные возможности по конкретизации права выхода из ООО (за исключением кредитных организаций):
Если не менять устав, в котором уже предусмотрено право выхода, то действует старый порядок — из ООО может выйти любой участник, получив ДСД. Выход последнего или единственного участника не допускается.
Участники компании могут более гибко регулировать отношения между собой, обеспечивая, с одной стороны, дополнительные гарантии в зависимости от договоренностей, а с другой — сохранять целостность компании в необходимом объёме.
Новые пп. 1.2, 1.3 ст. 26 ФЗ об ООО
Доля переходит Обществу с даты получения им заявления участника
Доля переходит Обществу с даты внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ (если общество не кредитная организация).
Если Общество — кредитная организация, правило прежнее — с даты получения заявления.
Устраняется неопределенность момента перехода доли к Обществу. Теперь он объективен — дата внесения изменений в ЕГРЮЛ. Также об этом сразу становится известно, так как доступ к ЕГРЮЛ открыт.
П.п. 2, п.п. 2.1 п. 7 ст. 23 ФЗ об ООО
Общество обязано выплатить участнику, который подал заявление о выходе, ДСД на основании данных бух.баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления
При переходе доли к Обществу оно обязано выплатить участнику ДДС на основании данных бух.баланса за последний отчетный период, предшествующий дате перехода доли Обществу
Появился единственный объективный момент, на который определяется ДСД, — дата внесения изменений в ЕГРЮЛ. Таким образом, устраняется возможность для злоупотреблений как со стороны выходящего участника, так и со стороны Общества, когда они имитируют направление или получение заявления в разные дни. Общество не сможет ссылаться, что директор не получил заявление.
Также не стоит забывать, что судебная практика определяет ДСД с учетом рыночной стоимости имущества (См., например, Определение ВС РФ от 26.04.2017 г. по делу №А54-5233/2015).
П. 6.1 ст. 23 ФЗ об ООО.