В какой суд предъявлять иск о возврате денег за путевки в связи с пандемией?

Иск о расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денег, уплаченных по этому договору, подается одновременно к турагенту и туроператору в районный суд по месту нахождения ответчика, по месту жительства или месту пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Обоснование вывода:

Законодательство о защите прав потребителей гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья (ст. 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Защита прав и интересов туристов, а также обеспечение их безопасности прямо провозглашаются в числе направлений государственного регулирования туристской деятельности.

На случай возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, статья 14 Закона N 132-ФЗ предоставляет туристу (экскурсанту) право потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Данная статья прямо предусматривает последствия расторжения договора: если турист потребует расторжения договора до начала путешествия, ему (иному заказчику) возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

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Статья 14 Закона N 132-ФЗ при этом требует подтверждения угрозы безопасности жизни и здоровья туристов соответствующими решениями (рекомендациями) органов власти.

Необходимость в таком подтверждении поддерживает и судебная практика. Согласно п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г., сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы.

Сейчас подобные решения приняты лишь в отношении ряда стран:

Информация Федерального агентства по туризму от 24 января 2020 г. «О наличии угрозы безопасности туристов в Китайской Народной Республике»;

Информация Федерального агентства по туризму от 27 февраля 2020 г. «О наличии угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран».

В отношении иных стран Ростуризм 19 марта 2020 г. издал рекомендацию гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки.

Отметим, что по своему содержанию последняя рекомендация тождественна вышеназванным решениям Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью. Поэтому, на наш взгляд, она также должна рассматриваться в качестве предусмотренного ст. 14 Закона N 132-ФЗ решения (рекомендации) органов власти, подтверждающей угрозу безопасности жизни и здоровья туристов.

На этом основании мы полагаем, что турист вправе требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата уплаченных денежных сумм на основании ст. 14 Закона N 132-ФЗ.

Из ст.ст. 9, 10.1 Закона N 132-ФЗ следует, что при реализации туристского продукта через турагента отношения формируются по модели трехсторонних отношений с участием посредника «турист-турагент-туроператор». При этом ответственность последних лиц перед туристом разграничивается в зависимости от возложенных на них законом обязательств.

Исполнителем услуг, входящих в туристский продукт, является туроператор, поэтому он отвечает за непосредственное исполнение договора о реализации туристского продукта. Турагент же является исполнителем лишь по следующим обязательствам:

передать денежные средства, полученные от туриста, туроператору;

уведомить туроператора о заключении договора о реализации туристского продукта;

согласовать с ним условия путешествия на основании запроса туриста;

предоставить туристу надлежащую информацию о туроператоре и туре.

Этим ограничивается ответственность туроператора.

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На это обращено внимание в п. 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»:

Применяя законодательство о защите прав потребителей к отношениям, связанным с оказанием туристских услуг, судам надлежит учитывать, что ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги). Если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо.

Поскольку обязательство по возврату денежных средств в связи с расторжением договора не вытекает из обязанностей турагента, мы полагаем надлежащим ответчиком по этому требованию туроператора.

В этой связи смотрите, например:

апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 15 октября 2013 г. по делу N 33-1696;

определение СК по гражданским делам Ленинградского областного суда от 22 мая 2013 г. по делу N 33-1737/2013;

апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия от 04 июня 2019 г. по делу N 33-1412/2019;

апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 18 октября 2018 г. по делу N 33-6008/2018;

апелляционное определение Московского городского суда от 06 августа 2014 г. N 33-31194/14.

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Однако в связи с тем, что иск о расторжении договора предполагает прекращение договорного правоотношения, такие требования должны предъявляться к участникам этого правоотношения, т.е. в рассматриваемой ситуации к турагенту.

Гражданское процессуальное законодательство позволяет предъявить иск к нескольким ответчикам, если их обязанности перед истцом имеют одно основание (ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 40 ГПК РФ). В данном случае таким основанием является договор о реализации туристского продукта. Поэтому истица вправе объединить свои требования к обоим ответчикам в одном иске.

В силу ст. 24, п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ данное дело подсудно районному суду. Истица имеет право выбора между судом по месту нахождения ответчика, по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора (ст. 28, ч.ч. 7 и 10 ст. 29 ГПК РФ).