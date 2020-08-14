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Принят закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. О чем он?

Относительно недавно президент подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Основная идея закона заключается в снижении финансовой нагрузки на пенсионеров, которые в большинстве своем живут на скромную пенсию, но при этом имеют долги.

Предполагается, что пенсионеры смогут спокойно частями выплачивать накопившиеся задолженности, не боясь, что приставы спишут последние денежные средства с банковской карты или вовсе не заблокируют ее.

Средний размер пенсии сейчас около 15 000 рублей. Как можно прожить на эту сумму, если ежемесячно нужно оплачивать квартплату, свет, покупать лекарства и еду? А что делать тем пожилым гражданам, у которых набрано кредитов? Вопросы, которые по сей день, к сожалению, практически никак не решаются нашими властями.

К слову, на днях негосударственным пенсионным фондом Сбербанка был проведен опрос, касающийся желаемого размера пенсионных выплат после выхода на заслуженный отдых. В среднем россияне рассчитывают получать порядка 59 000 рублей. По мнению опрошенных, это наиболее благоприятная сумма для достойного существования на пенсии. И что самое интересное — эта цифра почти в 4 раза превышает размер реальной пенсии в нашей стране. Повысит ли государство размер выплат до желаемого уровня? Думаю, ответ здесь очевиден. Иной раз лучше рассчитывать на себя и копить самостоятельно. Но вернемся к обсуждаемому закону.

Федеральный закон от 20 июля 2020 года за номером 215-ФЗ вступил в силу. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке. Кстати, закон касается не только граждан, получающих пенсию, но и также субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Бизнесу предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не больше 15 млн руб.

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Но сегодня расскажу обо всех нюансах получения рассрочки именно для пенсионеров. Ведь как обычно закон содержит в себе множество тонкостей, и на получение послабления от государства, к сожалению, может рассчитывать далеко не каждый.

Кто имеет право на получение рассрочки?

Рассчитывать на получение рассрочки исполнения исполнительных документов могут те, кто получает следующие виды пенсий:

  • получатели пенсии по старости;
  • получатели пенсии по потере кормильца;
  • получатели пенсии по инвалидности.

Что важно отметить — закон не содержит каких-либо возрастных ограничений. То есть вы можете, например, учиться в ВУЗе и получать пенсию по потере кормильца. У вас образовалась задолженность по кредиту, который вы брали на покупку нового ноутбука. Соответственно, по закону вы имеете право на получение рассрочки. Рассрочка предоставляется не только гражданам преклонного возраста. Однако это далеко не все условия.

  • Во-первых, не должно быть помимо получаемой пенсии иных источников дохода (то есть никаких зарплат, стипендий и прочих выплат).
  • Во-вторых, отсутствие иной недвижимости, за исключением единственного жилья, пригодного для постоянного проживания. Если вы имеете в собственности земельный участок с дачным домиком — рассрочку вам не дадут.
  • В-третьих, размер получаемой пенсии должен составлять менее 2 минимальных размеров оплаты труда.

Рассрочка предоставляется не по всем кредитам и займам!

Рассрочку вам обязаны дать только в отношении тех долгов по займам и кредитам, которые уже находятся у судебных приставов. Проще говоря, рассрочку смогут получить граждане-должники, в отношении которых открыто исполнительное производство.

В сумме долги не должны превышать 1 миллиона рублей. Кроме того, закон не содержит никаких ограничений, касающихся цели выдачи кредита.

По закону рассрочку дадут максимум на 24 месяца, но позднее 1 июля 2020 года. Именно в течение этого срока вы обязаны выплатить долг.

Полученная рассрочка на время «спасет» пенсионеров и иных должников от ареста имущества, списания средств с банковской карты, от назойливых коллекторов и т.д.

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Куда обращаться за получением рассрочки?

Обращаться в суд, который выдал исполнительный документ, нет необходимости. Заявление и график погашения задолженности следует подавать непосредственно к приставам, которые ведут исполнительное производство.

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