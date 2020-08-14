Принят закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. О чем он?

Относительно недавно президент подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Основная идея закона заключается в снижении финансовой нагрузки на пенсионеров, которые в большинстве своем живут на скромную пенсию, но при этом имеют долги.

Предполагается, что пенсионеры смогут спокойно частями выплачивать накопившиеся задолженности, не боясь, что приставы спишут последние денежные средства с банковской карты или вовсе не заблокируют ее.

Средний размер пенсии сейчас около 15 000 рублей. Как можно прожить на эту сумму, если ежемесячно нужно оплачивать квартплату, свет, покупать лекарства и еду? А что делать тем пожилым гражданам, у которых набрано кредитов? Вопросы, которые по сей день, к сожалению, практически никак не решаются нашими властями.

К слову, на днях негосударственным пенсионным фондом Сбербанка был проведен опрос, касающийся желаемого размера пенсионных выплат после выхода на заслуженный отдых. В среднем россияне рассчитывают получать порядка 59 000 рублей. По мнению опрошенных, это наиболее благоприятная сумма для достойного существования на пенсии. И что самое интересное — эта цифра почти в 4 раза превышает размер реальной пенсии в нашей стране. Повысит ли государство размер выплат до желаемого уровня? Думаю, ответ здесь очевиден. Иной раз лучше рассчитывать на себя и копить самостоятельно. Но вернемся к обсуждаемому закону.

Федеральный закон от 20 июля 2020 года за номером 215-ФЗ вступил в силу. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке. Кстати, закон касается не только граждан, получающих пенсию, но и также субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Бизнесу предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не больше 15 млн руб.