ФНС разрешила жаловаться на себя из любой точки страны

Налоговая подвела итоги работы в I полугодии 2020 года через сервис «Ваш контроль», который позволяет налогоплательщикам оценить качество предоставляемых услуг. В голосовании приняло участие 2 млн налогоплательщиков, и доля позитивных оценок составила 99,28 %.

Рядовые граждане и представители организаций положительно оценили услуги по приему расчетов и налоговых деклараций, бесплатного информирования на основании письменных запросов об уплате налогов, сборов, процентов, пени и штрафов. Высокую оценку получили и услуги предоставления сведений из реестров дисквалифицированных лиц, недвижимости (ЕГРН), юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Налогоплательщики также отметили повышение качества услуг государственной регистрации компаний, а также граждан в качестве глав крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.