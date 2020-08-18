Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС разрешила жаловаться на себя из любой точки страны

Налоговая подвела итоги работы в I полугодии 2020 года через сервис «Ваш контроль», который позволяет налогоплательщикам оценить качество предоставляемых услуг. В голосовании приняло участие 2 млн налогоплательщиков, и доля позитивных оценок составила 99,28 %.

Рядовые граждане и представители организаций положительно оценили услуги по приему расчетов и налоговых деклараций, бесплатного информирования на основании письменных запросов об уплате налогов, сборов, процентов, пени и штрафов. Высокую оценку получили и услуги предоставления сведений из реестров дисквалифицированных лиц, недвижимости (ЕГРН), юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Налогоплательщики также отметили повышение качества услуг государственной регистрации компаний, а также граждан в качестве глав крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Главбух
📌 Реклама
Фильм "Карантин": смотрите всей бухгалтерией!
Кино про то, как бухгалтер Ирина в пандемию зарплату перечисляла.
Узнать больше

Реестр МСП пополнился сведениями о компаниях, в которых участвуют объединения инвалидов

Теперь через реестр малого и среднего предпринимательства (МСП) можно узнать о компаниях в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), учредителями которых выступают общероссийские объединения инвалидов либо их подразделения. Данные организации теперь смогут воспользоваться льготами и получить субсидии, предусмотренные для представителей МСП.

Реестр также пополнился сведениями о новых ИП и фирмах. Сейчас в нем числятся 5,6 млн субъектов. Среди них 3,3 млн предпринимателей и 2,3 млн компаний. Данные реестра обновляются ежегодно 10 августа.

Новые формы налоговых документов

Алексей Лащенов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС РФ, напомнил, какие новые документы были реализованы или приняты в I полугодии 2020 года.

📌 Реклама

Вид документа

Описание

Уведомление о предоставлении льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам. Сообщение об отказе в предоставлении льгот (приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/566@ от 12 ноября 2019 года).

ФНС РФ самостоятельно направляет налогоплательщикам данные документы. В них указывается, по какой причине предоставляется или не предоставляется льгота, как долго она будет действовать и на какие имущественные объекты распространяется.

Сообщение о признании объектом налогообложения земельных участков и/или транспортных средств для организаций (приказ ФНС РФ № ЕД-7-21/124@ от 25 февраля 2020 года).

Компании-налогоплательщики с 2021 года обязаны направлять сообщение в налоговую инспекцию о том, что у них есть земельный участок или транспорт, облагаемый государственным сбором. Направлять сообщение нужно будет лишь в случае, если фискальный орган самостоятельно не исчислил налог на указанное имущество и не уведомил об этом организацию.

Также Алексей Лащенов напомнил, что граждане смогут получать документальные результаты рассмотрения их заявлений через многофункциональные центры (МФЦ). Теперь в МФЦ можно получить ответы на заявления:

📌 Реклама

  • об уничтожении или гибели имущества граждан;
  • о предоставлении льгот по налогам на транспорт, земельный участок, имущество,
  • а также уведомления о выбранном участке земли, в отношении которого можно будет получать налоговый вычет, или об имуществе, в отношении которого необходимо предоставить льготу.
Также через МФЦ можно получить согласие или отказ ФНС РФ признавать то или иное имущество в качестве объекта налогообложения.

Подтверждение реальности услуг, оказанных зарубежными взаимозависимыми организациями

ФНС РФ опубликовала письмо № ШЮ-4-13/12599@ от 6 августа 2020 года, в котором разъяснила, как компании подтвердить реальность оказанных ей услуг от взаимозависимой иностранной организации. Фискальный орган сообщил, что стороны свободны в выборе документов, в который будет обосновываться коммерческая и экономическая ценность услуг.

📌 Реклама

Единственное, расходы на услуги от внутригрупповой зарубежной фирмы не должны фактически быть компенсацией затрат на акционерную деятельность. Иные услуги (например, кадровое производство, юридическое консультирование, финансовое обслуживание, поддержка по административным вопросам) могут включаться в расходы.

При оценке реальности услуг налоговые инспекции изучают, действительно ли они оказывались контрагенту, нет ли дублирования расходов, насколько они были экономически целесообразными.

Пожаловаться на ФНС РФ теперь можно из любой точки страны

ФНС РФ сообщила, что теперь подать жалобу на ту или иную налоговую инспекцию, а также получить результаты рассмотрения по ним можно в любой точке страны через телекоммуникационные системы (ТКС). Напомним, что эта возможность тестировалась с 1 мая 2020 года на базе межрегиональных инспекций по Сибирскому федеральному округу, по крупнейшим налогоплательщикам № 2, а также в инспекциях республики Алтай, Нижегородской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурге и Москве. Результаты тестирования проекта оказались положительными.

📌 Реклама

Для жалобы через ТКС у налогоплательщика должно быть программное обеспечение, позволяющее проводить электронный документооборот (ЭДО). Пожаловаться можно на бездействие или действия должностных лиц ФНС РФ, требования об уплате сборов, налогов, пени, штрафов, решения инспекций. Формы жалоб закреплены в приказе ФНС РФ № ММВ-7-9/645@ от 20 декабря 2019 года.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама