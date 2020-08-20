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Перечень оснований для отказа в регистрации ООО или ИП дополнят с 1 сентября

Находятся смельчаки, которые именно сейчас решаются открыть свой бизнес. И вот идея, чем вы будете заниматься уже пришла, все риски вы просчитали и решились. Собрали документы и оп-ля — налоговая отказала в регистрации.

Почему? Все основания для отказа закреплены законодательно. Другого не дано. Перечень оснований для отказа чётко закреплён и отступить от него не получится, иначе с ответственного лица ФНС строго взыщут.

Каковы же они на сегодня?

1. Заявление с приложенными формами составлено некорректно.

Типичные ошибки приведены ниже:

  • поданные формы не соответствуют закреплённым законодательно;
  • подана заявка с недостающими по перечню документами;
  • поданы недостоверные данные;
  • формы,которые должны быть заверены нотариально, не заверены;
  • отображён некорректный адрес организации (обычно забывают указать номер офиса).
2. На регистрацию подано название не соответствующее закону.

Оно должно соответствовать нормам Ст.1473 «Фирменное наименование» Гражданского Кодекса РФ.

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3. Документы были поданы лицом, не имеющим на это право, без доверенности, заверенной нотариально.

Или же доверенное лицо имеет дисквалификацию по административному делу. Также такое лицо не может быть и в составе учредителей или быть директором. ИП ему тоже не откроют.

4. Ошибка в паспортных данных заявителя.

Это основания, которые действуют сейчас. Все они применяются на основании статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

С 1 сентября 2020 года в этот перечень вводится новое основание:

Если вы заявляете в качестве руководителя или открывается новое ИП на лицо, которое находится в дисквалификации по факту завершения банкротства — в этом случае необходимо выдержать сроки, установленные в Федеральном законе № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. Если сроки в отношении такого лица ещё не истекли, то налоговая также откажет в регистрации.

В любом случае, отказ будет мотивирован в письменном виде. Исправляйте ошибки и подавайте документы на регистрацию заново. В этом случае госпошлину платить не надо,а вот нотариус запросит оплату за повторное удостоверение документов.

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И удачи храбрецам, которые решились открыть свой бизнес в 2020 году.

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