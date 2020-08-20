Перечень оснований для отказа в регистрации ООО или ИП дополнят с 1 сентября

Находятся смельчаки, которые именно сейчас решаются открыть свой бизнес. И вот идея, чем вы будете заниматься уже пришла, все риски вы просчитали и решились. Собрали документы и оп-ля — налоговая отказала в регистрации.
Почему? Все основания для отказа закреплены законодательно. Другого не дано. Перечень оснований для отказа чётко закреплён и отступить от него не получится, иначе с ответственного лица ФНС строго взыщут.
Каковы же они на сегодня?
1. Заявление с приложенными формами составлено некорректно.Типичные ошибки приведены ниже:
- поданные формы не соответствуют закреплённым законодательно;
- подана заявка с недостающими по перечню документами;
- поданы недостоверные данные;
- формы,которые должны быть заверены нотариально, не заверены;
- отображён некорректный адрес организации (обычно забывают указать номер офиса).
2. На регистрацию подано название не соответствующее закону.Оно должно соответствовать нормам Ст.1473 «Фирменное наименование» Гражданского Кодекса РФ.