Перечень оснований для отказа в регистрации ООО или ИП дополнят с 1 сентября

Находятся смельчаки, которые именно сейчас решаются открыть свой бизнес. И вот идея, чем вы будете заниматься уже пришла, все риски вы просчитали и решились. Собрали документы и оп-ля — налоговая отказала в регистрации.

Почему? Все основания для отказа закреплены законодательно. Другого не дано. Перечень оснований для отказа чётко закреплён и отступить от него не получится, иначе с ответственного лица ФНС строго взыщут.

Каковы же они на сегодня?

1. Заявление с приложенными формами составлено некорректно.

Типичные ошибки приведены ниже:

поданные формы не соответствуют закреплённым законодательно;

подана заявка с недостающими по перечню документами;

поданы недостоверные данные;

формы,которые должны быть заверены нотариально, не заверены;

отображён некорректный адрес организации (обычно забывают указать номер офиса).

2. На регистрацию подано название не соответствующее закону.

Оно должно соответствовать нормам Ст.1473 «Фирменное наименование» Гражданского Кодекса РФ.