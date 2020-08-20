Как зачесть налог на имущество и заполнить декларацию по зарубежной недвижимости?

Российская организация может зачесть налог, уплаченный по недвижимости в иностранном государстве, при уплате налога на имущество в нашей стране. Какие предусмотрены особенности зачета и порядка заполнения декларации по налогу на имущество в таком случае?

Особенности зачета налога на имущество

(п. 1 ст. 386.1 Налогового кодекса).

При этом установлено ограничение: уменьшается не вся сумма налога на имущество, а только та его часть, которая была рассчитана в отношении конкретного имущества.

Обратите внимание! Размер зачитываемой суммы налога, уплаченного на территории другого государства, не может превышать размер налога, который уплачивается в РФ в отношении соответствующего имущества.

(письмо Минфина России от 25.10.2011 № 03-05-05-01/85).