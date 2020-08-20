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Как зачесть налог на имущество и заполнить декларацию по зарубежной недвижимости?

Российская организация может зачесть налог, уплаченный по недвижимости в иностранном государстве, при уплате налога на имущество в нашей стране. Какие предусмотрены особенности зачета и порядка заполнения декларации по налогу на имущество в таком случае?

Особенности зачета налога на имущество

Суммы налога на имущество, которые организация уплатила в отношении зарубежной недвижимости, засчитываются при уплате налога в Российской Федерации (п. 1 ст. 386.1 Налогового кодекса).

При этом установлено ограничение: уменьшается не вся сумма налога на имущество, а только та его часть, которая была рассчитана в отношении конкретного имущества.

Обратите внимание! Размер зачитываемой суммы налога, уплаченного на территории другого государства, не может превышать размер налога, который уплачивается в РФ в отношении соответствующего имущества.

Сумму превышения зачесть нельзя (письмо Минфина России от 25.10.2011 № 03-05-05-01/85).

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При этом налог исчисляется отдельно в отношении каждого объекта недвижимости (п. 3 ст. 382 Налогового кодекса).

Если у российской организации есть несколько объектов зарубежной недвижимости, то зачет уплаченной по ним суммы налога производится по каждому такому объекту отдельно при уплате налога в нашей стране. К таким выводам приходил Минфин в письме от 08.07.2020 № 03-05-04-01/59252.

Порядок заполнения декларации по налогу на имущество

При наличии у организации зарубежной недвижимости, в отношении которой был уплачен налог на имущество, заполняется раздел 2 налоговой декларации.

При наличии права на зачет налога организация в таком случае по строке «Код вида имущества (код строки 001)» проставляет код вида недвижимого имущества 04 («Имущество, принадлежащее российской организации и расположенное на территории другого государства, суммы налога по которому уплачены в соответствии с законодательством другого государства»).

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Если у организации есть несколько объектов недвижимости в одном иностранном государстве и налог по ним она уплачивает отдельными платежными документами, то ей следует заполнять несколько разделов 2 Декларации по налогу на имущество.

Код «04» по строке «Код вида имущества (код строки 001)» при этом проставляется в отношении каждого объекта, по которому налог был уплачен отдельным платежным поручением.

На это обратила внимание ФНС в письме от 29.07.2020 № БС-4-21/12181.

Документы для зачета налога на имущество

Для зачета налога на имущество организаций российская организация должна представить в налоговую инспекцию:

  • заявление на зачет налога;
  • документ об уплате налога за пределами территории РФ, заверенный налоговым органом иностранного государства.
Документы о зачете организацией представляются вместе с налоговой декларацией за тот налоговый период, в котором налог был уплачен за пределами РФ (абз. 4 п. 2 ст. 386.1 Налогового кодекса).

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Следовательно, зачет налога на имущество возможен по итогам календарного года, в котором такой же налог был уплачен в иностранном государстве.

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