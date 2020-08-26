Что делать с НДС бухгалтеру, если фирма кормит работников?

Коротко можно сказать так: если платить НДС со стоимости питания работников, то можно рассчитывать на вычет. А вот и без НДС, и с вычетом — такого не бывает. Но к расходам на питание у проверяющих всегда повышенное внимание. Поэтому в любом случае очень важно оплату питания работников правильно прописать во внутренних документах фирмы.

Как оплачивают питание работников

Многие работодатели кормят своих работников или оплачивают их питание. Формы могут быть разные:

денежная компенсация (дотация);

доставка питания в офис по договору с поставщиком;

бесплатные обеды в собственной столовой;

услуги кафе или столовых, находящихся на территории бизнес-центров.

Питание может быть предусмотрено трудовым законодательством, и в этом случае, как правило, проблем с НДС не возникает.

А может быть просто прописано в коллективном и трудовом договоре. В этом случае вопросы у проверяющих будут.

Официальная точка зрения чиновников: стоимость бесплатного питания работников должна быть включена в налоговую базу по НДС. Чтобы налог не платить, мало прописать бесплатное питание в коллективном или трудовом договоре.

Опасности персонификации

Исторически определяющее значение при обложении НДС имеет персонификация дохода каждого сотрудника.

У проверяющих даже есть методика расчета размера дохода каждого работника.

Самое простое — это когда фирма заказывает комплексные бесплатные обеды по одной цене или выдает талоны на питание. В этом вся персонификация: стоимость обедов известна, значит, известен и доход каждого работника (письмо Минфина от 6 мая 2016 г. № 03-04-05/26361).

Они умудряются подсчитать доходы работников, даже если питание организовано по принципу шведского стола. Делают это «расчетным путем»: исходя из общей стоимости питания работников и сведений из табеля учета рабочего времени (см. письмо Минфина от 18 апреля 2012 г. № 03-04-06/6-117).

НДС платим, вычет заявляем

Вот и в начале этого года Минфин разъяснял, когда фирма вправе предоставлять бесплатное питание своим сотрудникам без начисления НДС — без персонификации. Если же обеды сотрудников организуются персонифицированно, то такие операции подлежат обложению НДС, как безвозмездные операции передачи товаров (работ, услуг), которые являются облагаемым НДС объектом (письмо от 27 января 2020 г. № 03-07-11/4421).

Но заметим, что это письмо очень даже позитивное для «кормильцев».