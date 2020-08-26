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Что делать с НДС бухгалтеру, если фирма кормит работников?

Коротко можно сказать так: если платить НДС со стоимости питания работников, то можно рассчитывать на вычет. А вот и без НДС, и с вычетом — такого не бывает. Но к расходам на питание у проверяющих всегда повышенное внимание. Поэтому в любом случае очень важно оплату питания работников правильно прописать во внутренних документах фирмы.

Как оплачивают питание работников

Многие работодатели кормят своих работников или оплачивают их питание. Формы могут быть разные:

  • денежная компенсация (дотация);
  • доставка питания в офис по договору с поставщиком;
  • бесплатные обеды в собственной столовой;
  • услуги кафе или столовых, находящихся на территории бизнес-центров.

Питание может быть предусмотрено трудовым законодательством, и в этом случае, как правило, проблем с НДС не возникает.

А может быть просто прописано в коллективном и трудовом договоре. В этом случае вопросы у проверяющих будут.

Официальная точка зрения чиновников: стоимость бесплатного питания работников должна быть включена в налоговую базу по НДС. Чтобы налог не платить, мало прописать бесплатное питание в коллективном или трудовом договоре.

Опасности персонификации

Исторически определяющее значение при обложении НДС имеет персонификация дохода каждого сотрудника.

У проверяющих даже есть методика расчета размера дохода каждого работника.

Самое простое — это когда фирма заказывает комплексные бесплатные обеды по одной цене или выдает талоны на питание. В этом вся персонификация: стоимость обедов известна, значит, известен и доход каждого работника (письмо Минфина от 6 мая 2016 г. № 03-04-05/26361).

Они умудряются подсчитать доходы работников, даже если питание организовано по принципу шведского стола. Делают это «расчетным путем»: исходя из общей стоимости питания работников и сведений из табеля учета рабочего времени (см. письмо Минфина от 18 апреля 2012 г. № 03-04-06/6-117).

НДС платим, вычет заявляем

Вот и в начале этого года Минфин разъяснял, когда фирма вправе предоставлять бесплатное питание своим сотрудникам без начисления НДС — без персонификации. Если же обеды сотрудников организуются персонифицированно, то такие операции подлежат обложению НДС, как безвозмездные операции передачи товаров (работ, услуг), которые являются облагаемым НДС объектом (письмо от 27 января 2020 г. № 03-07-11/4421).

Но заметим, что это письмо очень даже позитивное для «кормильцев».

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В нем затронута и вторая сторона вопроса. Если со стоимости бесплатного питания компания платит НДС, то можно заявить вычет налога, уплаченного при покупке продуктов.

Не стоит бояться НДС со стоимости питания работников. Часть уплаченного налога можно будет вернуть в виде вычета.

Без НДС

Накормить работников без НДС возможно, если оплата питания сотрудников предусмотрена трудовым законодательством.

Так, на вредных работах бесплатно выдают молоко или равноценные продукты, а на особо вредных — лечебно-профилактическое питание.

Минфин с этим вынужден соглашаться. Оплата питания работников НДС не облагается, если это:

  • предусмотрено коллективным и трудовым договором;
  • связано со спецификой труда.

Было даже письмо на эту тему (письмо Минфина от 23 октября 2017 г. № 03-15-06/69405).

Но как показывает судебная практика, под спецификой труда не всегда имеется в виду исключительно вредность условий труда.

Как доказать безвозмездную передачу

А в Постановлении АС Центрального округа от 5 июня 2019 г. № Ф10-5077/2018 фирме удалось через суд доказать отсутствие факта безвозмездной передачи.

Вот главные аргументы.

Предоставление бесплатного питания сотрудникам — одно из условий коллективного договора, подписанного с сотрудниками. В нем говорится, что это мера обусловлена спецификой и характером работы в компании и вводится с целью создания для работников наиболее удобных условий труда.

В целях исполнения этого условия коллективного договора фирма заключала контракты на организацию питания со специализированными предприятиями. Бесплатно питались исключительно сотрудники.

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Цели реализовать услуги по организации питания сотрудников не было. Экономическую выгоду фирма не получала.

В положении об оплате труда компании бесплатное питание определено как выплата в натуральной форме. Работники, которые получали такое питание, платили НДФЛ.

Судьи согласились, что при таких условиях нет безвозмездной передачи услуг, и НДС начислять не нужно.

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