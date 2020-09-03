А дачники знают про налог на воду?

Я случайно натолкнулась на эту информацию и рассказала своим родителям-дачникам. Оказывается, лицензию на скважину никто не получал, декларации не сдавал, налог не платил.

С 1 января 2020 года уплата налога на воду для садовых и огородных товариществ, имеющих водозаборную скважину общего пользования, стала обязательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 января 2020 года могут быть оштрафованы (размеры в конце публикации).

Лицензирование не нужно в следующих случаях:

добыча воды производится выше уровня первого водосодержащего слоя;

вода используется для собственных потребностей и извлекается в объеме не более 100 кубометров.

Как получить лицензию

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Для лицензирования скважины в товариществе потребуется копия устава товарищества, схемы расположения участка и водозаборных скважин, результаты химического анализа воды, а также паспорт скважины.

Срок действия лицензии на право добычи подземных вод составляет 25 лет.

Процедура лицензирования

Чтобы оформить лицензию на скважину потребуется пройти несколько этапов:

Оформление лицензии на геологическое исследование недр. Она необходима для оценки почвы и выполнения пробного бурения. Работы по мониторингу запасов полезных вод и составление протокола ТКЗ (Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых). Во время этого этапа определяется наличие вод на выбранной территории, и их объем. Формирование окончательного пакета бумаг и оформление лицензии на скважину в Ростехнадзоре.

Продолжительность каждого этапа зависит от особенностей объекта и сложности сбора документов.

Про налоги

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На лицензированную водозаборную станцию устанавливается счетчик: налог взимается за каждую тысячу кубометров воды. При этом размер налоговой ставки на территории России различается и зависит от экономического района расположения скважины и водного бассейна. Глубина залегания извлекаемых подземных вод в данном случае значения не имеет: величина налога на артезианскую воду и воду, получаемую из верхнего слоя почвы, будет одинаковой.

Юридические лица обязаны ежеквартально сдавать декларацию по водному налогу и уплачивать ежеквартально до 20-го числа следующего месяца. Физлицам лицензия на право пользования недрами не предоставляется. Правообладатели, а также арендаторы земельных участков могут, не оформляя лицензии, добывать воду из расположенных в пределах принадлежащего им участка простых водозаборных сооружений (колодцев и скважин малого диаметра), которые эксплуатируют первый от поверхности водоносный горизонт, при условии, что подземные воды извлекаются исключительно для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки.

Лицензия на добычу подземных вод

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Все артезианские выработки, которые расположены ниже глубины начального водоносного слоя, являются собственностью Российской Федерации и причисляются к полезным ископаемым. Лицензирование их эксплуатации регламентируется ФЗ № №2395-1 «О недрах» от 21.02.1992 г. Данный закон предусматривает наказание при отсутствии лицензии на добычу.