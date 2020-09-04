Налоговые последствия при выходе участника из ООО

Таким образом, даже если участник выходит в декабре и к этому моменту произошли существенные изменения финансовых показателей (выбыло или приобретено имущество, накоплена или выплачена нераспределенная прибыль, выросла или снизилась кредиторская задолженность), размер действительной стоимости доли будет рассчитан на основе годового баланса.

Чтобы иметь возможность рассчитать действительную стоимость доли на основе промежуточной бухгалтерской отчетности, обязанность ее составления должна быть предусмотрена в отношении организации. Дело в том, что всеобщей обязанности составлять промежуточный баланс сейчас нет. Поэтому такая обязанность может быть предусмотрена уставом или, например, кредитным договором. В противном случае ссылаться на нее при расчете действительной стоимости доли не получится.

О налогообложении вышедшего участника

Для начала предлагаем подробнее рассмотреть налогообложение доходов участника при выходе из ООО. Действительная стоимость доли при этом может выплачиваться как деньгами, так и, с согласия выходящего участника, иным имуществом.

Конечно, в зависимости от того, кто является участником ООО - физическое или юридическое лицо, налогообложение будет отличаться.

Критерий участника Юридическое лицо Физическое лицо Общая система налогообложения УСН 1. Вид налога, подлежащий оплате Налог на прибыль Налог на прибыль (мы не ошиблись - с дохода в виде дивидендов "упрощенцы" уплачивают именно налог на прибыль) НДФЛ 2. Ставка налога 0% или 13% в зависимости от размера доли и срока владению ею 0% или 13% в зависимости от размера доли и срока владению ею 13 % 3. Налоговая база Превышение стоимости полученного имущества над вкладом (взносом) участника в уставный капитал либо над расходами на приобретение доли Налоговая база может быть уменьшена на сумму произведенных участником расходов, на вклад (взнос) в уставный капитал/на приобретение или увеличение доли при их документальном подтверждении или на 250 000 рублей 4. Нормативное основание расчета налоговой базы подп.1 ст.250 НК РФ, пп.4 п.1 ст.251 НК РФ, абз.2 п.2 ст.277 НК РФ, п.3 ст.284 НК РФ п.2 ст.346.11 НК РФ указывает на отсутствие освобождения от уплаты налога на прибыль в отношении дивидендов. То есть действуют общие правила налога на прибыль Абз.2 пп.1 п.1 ст.208 НК РФ, абз.2 п.3 ст.210 НК РФ, абз.2 - абз.5, абз.7 пп.2

Из приведенного анализа налогового законодательства и сложившейся арбитражной практики можно сделать выводы.

1. Если участником, осуществляющим выход, является юридическое лицо, полученный им доход в сумме, превышающей первоначальный вклад в уставный капитал (расходы на приобретение доли), признается дивидендами.

Налоговая ставка составит 0%, если доля выходящей организации в уставном капитале ООО превышала 50%, и организация владела этой долей не менее 365 дней. К сожалению, отсутствуют разъяснения, на какой момент при выходе должны истечь 365 дней - на момент внесения изменения в ЕГРЮЛ о выходе или на момент выплаты. Для подстраховки, предлагаем брать во внимание момент выхода из ООО (этой датой сейчас признается момент внесения изменений в ЕГРЮЛ).

Если оснований для применения льготной ставки 0 % нет, то налогообложение происходит по ставке дивидендов 13 %. До 01.01.2020 такой доход организации - участника облагался по ставкам налога на прибыль или налога по УСН соответственно. Для первых изменения принесли снижение налогообложения (13 % вместо 20% ставки по налогу на прибыль), для вторых - иногда повышение, если ставка налога по УСН менее 13 %.

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Действительная стоимость доли в пределах первоначального вклада традиционно освобождается от налогообложения.

2. Получается, что для организации выйти из дочернего ООО с точки зрения налогов иногда выгоднее, нежели продать долю, например самому ООО в порядке реализации преимущественного права. Поэтому если уставом предусмотрена фиксированная цена, по которой Общество может реализовать свое преимущественное право, и эта цена равна действительной стоимости доли, то необходимо продумать конкретный механизм «выхода» (в широком смысле слова) из состава участников.

3. Если участником, осуществляющим выход, является юридическое лицо, оно вправе уменьшить свой налогооблагаемый доход (в виде полученной денежной суммы либо представляющий собой рыночную стоимость фактически полученного участником имущества), на сумму расходов на приобретение доли, на формирование уставного капитала. В таком случае, чем выше была цена приобретения доли или больше уставный капитал, тем меньше будет налогооблагаемая база при выходе.

При этом если при выбытии участника хозяйственного общества из его состава размер полученного им дохода в виде действительной стоимости доли меньше его расходов по приобретению доли, полученный убыток может быть включен в состав расходов для целей налогообложения прибыли см. Письмо Минфина от 6 марта 2013 г. № 03-03-06/1/6706 .

4. У физических лиц аналогичные возможности. Налогоплательщику НДФЛ предоставлено право получить имущественный налоговый вычет в случае его выхода из состава участников. Он вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли . Но с важной оговоркой: в этой ситуации ООО является налоговым агентом и сначала удерживает всю сумму налога целиком, а уже потом физическое лицо имеет право возвратить себе часть суммы, подав декларацию по форме 3-НДФЛ.

В состав таких расходов могут включаться расходы в сумме денежных средств и/или стоимости иного имущества, внесенных в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества, и расходы на приобретение или увеличение доли в уставном капитале. На случай, если физическое лицо не сможет документально подтвердить такие расходы, законодателем предусмотрена возможность получения вычета в размере доходов, полученных в результате прекращения участия в обществе, но не более 250 т.р. за налоговый период.

5. При этом дохода не возникает, если срок владения долей к моменту выхода из общества составлял более 5 лет.

О выплате действительной стоимости имуществом. Налоговые аспекты

Отдельный интерес представляет налогообложение самого ООО при выходе его участника, получившего оплату действительной стоимости доли имуществом (например, недвижимостью). При этом возникают следующие вопросы по налогообложению (их нет при выплате стоимости доли денежными средствами):

Вариант 1. Общество применяет ОСН

НДС

По общему правилу, реализация товаров (за исключением операций, указанных в п. 3 ст. 39 НК РФ) признается объектом обложения НДС. В данном случае, согласно п. 1 ст. 154 и ст.39 НК РФ, налоговая база по НДС определяется как превышение стоимости переданных товаров над суммой первоначального взноса участника (без включения в нее НДС). При этом, в отношении части товаров, передаваемой в пределах первоначального вклада, ранее принятый к вычету НДС следует восстановить для уплаты в бюджет и включить в стоимость этой части товаров.

Налог на прибыль

По мнению Минфина РФ, при выплате действительной стоимости доли участника имуществом возникает доход от реализации. Но этот подход вызывает обоснованные сомнения, т.к. при передаче имущества в счет оплаты действительной стоимости доли выбывающего участника общество исполняет свои обязательства перед ним и, следовательно, не получает какой-либо экономической выгоды. Подобная позиция находит свое отражение в судебной практике. Арбитражные суды указывают, что при передаче имущества в счет оплаты действительной стоимости доли не признают стоимость переданного имущества реализацией.

Поэтому и налогооблагаемой базы не возникает: «разница между действительной и уплаченной стоимостями доли не подпадает под понятие безвозмездно полученного имущества, содержащееся в п. 2 ст. 248 НК РФ, и не может быть отнесена к безвозмездно полученному имуществу (работам, услугам) или имущественным правам, обратное привело бы к двойному налогообложению налога на прибыль, что нормами налогового законодательства не допускается».

Вариант 2. Общество применяет УСН

Налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают при определении объекта налогообложения доходы от реализации товаров (работ, услуг) исходя из рыночной стоимости имущества. Доход можно уменьшить на расходы по приобретению имущества с учетом ст.346.16 НК РФ. Если с момента приобретения имущества, которое передано в счет выплаты действительной стоимости доли, прошло недостаточно времени, можно попасть в «ловушку УСН».

Вопроса по налогообложению НДС не возникает, т.к. при применении УСН Общество от его уплаты освобождено.

Мы рассмотрели налоговые последствия при выходе по самым типовым ситуациям. Но и из этого обзора видно, что многие нюансы зависят от того, кем является участник - физическое лицо или организация, от системы налогообложения организации и участника, от срока владения долей. Поэтому перед осуществлением выхода из общества, нужно всегда определять актуальные налоговые последствия и сравнивать с альтернативными способами достижения поставленной цели.