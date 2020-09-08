На что пытаются выманить наши деньги: тенденции осени 2020

Не перестаю писать о том, что для правильного финансового планирования в своей жизни следить нужно не только за тем, как распоряжаться доходами. Расходы тоже требуют контроля.

Какие-то тенденции по тратам денег уже видны давно, какие-то лишь в последнее время стали заметнее. Мы хотим жить хорошо и при этом тратить разумно, а компании и физлица хотят продать нам свои услуги и товары и заработать.

Какие категории трат способны изрядно потрепать наш личный бюджет сейчас, осенью 2020 года?

Защита от вирусов и бактерий

Этот «хайп», конечно, остается актуальным из-за вируса с короной. Парадоксально, но активизировались не только продавцы товаров для защиты от этого всемирного злобного вируса.

Под шумок активно стараются вручить покупателю антибактериальные салфтки без спирта, водичку с серебром, всевозможные бактерицидные лампы и прочее, что совсем не помогает в случае с самой печальной проблемой-2020.

Онлайн-курсы

Настоящий бум последних лет. Есть довольно полезные, они учат конкретным навыкам: каким-то умениям по дизайну, инвестированию денег и так далее. А есть и некие абстракции типа курс обучения профессии "менеджер блогера"(!)

Не всегда просто разобраться и выделить что-то нормальное даже в таких случаях, когда тема курса вроде полезная или интересная с точки зрения хобби.

Сервисы с видеоконтентом

Нет, я не призываю всех срочно стать пиратами и все смотреть на левых сайтах нелегально. Но всех этих Ivi и Кинопоисков становится все больше. Они хотят привлечь клиентов, поэтому стараются предоставить интересные фильмы и сериалы. Ну как тут удержаться... Отдыхать надо, но вот такое бесполезное времяпрепровождение засасывает стоит деньги за подписку.

Многочисленные кухонные девайсы

В 90-е годы моя мама и знакомые ее возраста лелеяли мечту о кухонном комбайне (и многие ее воплотили в жизнь). Сейчас, заходя в раздел техники для кухни в онлайн или обычных оффлайн-магазинах часть приборов можно попросту не узнать.

Ладно мультиварки и аэрогрили — у многих они вросли в рядовой быт и вовсе не пылятся в углу. Но вафельницs, йогуртницы и сэндвичницы часто половину времени скучают, используются редко. Сюда же можно отнести и мороженицы, сушилки для овощей и фруктов и т.д. Покупать себе яйцеварки, хлебопечки и прочее можно до бесконечности. Все ограничено только местом в доме и бюджетом покупателя.

Бесполезные или малоэффективные лекарства

БАДы, гомеопатия, какие-то непонятные наборы витаминов в растворе масла акулы... В последнее время эти далекие от доказательной медицины штуки рекламируются все более активно. И стоят обычно недешево.

Тратить деньги — полезно, приятно, но во всем надо искать разумный подход, который отвечает именно вашим целям. Так что можно обратить в планах трат внимание на те пункты, которые я перечислила.