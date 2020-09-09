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Тарифы ОСАГО станут более справедливыми

Центробанк выпустил Указание от 28.07.2020 № 5515-У. Кого и как оно касается и что меняет? Давайте разбираться.



В чём суть Указания?


Документом установлены:




  • предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (их минимальные и максимальные значения);


  • коэффициенты страховых тарифов;


  • требования к структуре страховых тарифов;


  • порядок применения тарифов при определении страховой премии по договору ОСАГО;


  • перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов.



Зачем потребовалось принимать этот документ?


Указания приняты в связи с поправками, внесёнными в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Изменения призваны усовершенствовать систему ОСАГО, в первую очередь, поменять подходы к её тарификации. Как известно, прежняя система тарификации предполагала жёстко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора, исключающее возможность предоставления водителям скидок с учётом их личностных характеристик, соблюдения ими ПДД и прочих значимых факторов.
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Поэтому решили перейти к другой системе ценообразования, при которой тарифы по ОСАГО будут зависеть от рисковости водителей и их поведения на дорогах.



Что сделали с тарифным коридором по ОСАГО?


Чтобы существенно дифференцировать стоимость страхового продукта для водителей с разным уровнем риска границы тарифного коридора расширили вниз и вверх. Причём в отношении разных транспортных средств это расширение также различается.



К примеру, коридор для тарифов по легковым автомобилям физлиц расширен примерно на 10% как вниз, так и вверх.



Для общественного транспорта опускание нижней границы тарифа составляет 5%, а верхняя граница тарифа осталась без изменений. Из-за высокой аварийности, крайней неоднородности уровня водителей и значительной недооценённости тарифов наибольшее расширение коридора — на 30% вверх и вниз — предусмотрено для такси.

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В границах максимальных и минимальных значений базовых ставок страховщик будет устанавливать значения базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, указанных им в методике расчёта страховых тарифов.




От каких факторов будут зависеть коэффициенты страховых тарифов?


Эти коэффициенты будут зависеть от:




  • территории преимущественного использования транспортного средства;


  • количества произведённых страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды;


  • мощности двигателя транспортного средства;


  • отсутствия в договоре страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями;


  • стажа управления транспортным средством и возраста водителя;


  • сезонного и иного временного использования транспортного средства;


  • срока действия договора обязательного страхования.



Какие факторы страховщикам запрещено учитывать при определении ставки тарифа?


Речь идёт о факторах дискриминационного характера:

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  • национальная, языковая и расовая принадлежность;


  • принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям;


  • должностное положение;


  • вероисповедание и отношение к религии.



Когда новшества заработают?


Указание № 5515-У вступило в силу 5 сентября 2020 года.


Однако для того, чтобы новшества реально заработали Правительству необходимо скорректировать порядок обмена информацией при ОСАГО. На сегодняшний день есть только проект соответствующего постановления.

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