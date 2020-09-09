Тарифы ОСАГО станут более справедливыми

Центробанк выпустил Указание от 28.07.2020 № 5515-У. Кого и как оно касается и что меняет? Давайте разбираться.
В чём суть Указания?
Документом установлены:
предельные размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО (их минимальные и максимальные значения);
коэффициенты страховых тарифов;
требования к структуре страховых тарифов;
порядок применения тарифов при определении страховой премии по договору ОСАГО;
перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов.
Зачем потребовалось принимать этот документ?
Указания приняты в связи с поправками, внесёнными в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Изменения призваны усовершенствовать систему ОСАГО, в первую очередь, поменять подходы к её тарификации. Как известно, прежняя система тарификации предполагала жёстко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора, исключающее возможность предоставления водителям скидок с учётом их личностных характеристик, соблюдения ими ПДД и прочих значимых факторов.