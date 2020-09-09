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Защищать интеллектуальные права теперь нужно по новым правилам

25 августа в Минюсте зарегистрирован приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30.04.2020 «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке».

Приказом утверждены Правила, устанавливающие процедуру рассмотрения и разрешения Роспатентом споров о защите интеллектуальных прав в административном порядке.

Какие споры будут рассматриваться по новым Правилам?

Утверждённые Правила регламентируют рассмотрение в административном порядке споров, направленных на защиту интеллектуальных прав и предусмотренных статьёй 1248 ГК РФ.

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Речь идёт о спорах, связанных:

  • с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров;
  • с госрегистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
  • с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов;
  • с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с её прекращением.

Как подавать документы в Роспатент?

Возражение, заявление или иные документы можно будет подать в Роспатент непосредственно через окно приёма документов, а также направить почтой или через официальный сайт. В последнем случае достаточно простой электронной подписи.

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Все документы подаются в одном экземпляре (по старым правилам их нужно было подавать в двух экземплярах). Если документы представлены на бумаге, то должен быть приложен электронный носитель с копией документов в формате PDF.

На формальную проверку и принятие к рассмотрению возражения или заявления будет уходить до 5 рабочих дней. По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, подобные сроки не больше, а в некоторых случаях меньше, чем в других развитых странах.

В уведомлении о принятии к рассмотрению будет указано, когда и где будет проведено заседание коллегии для рассмотрения спора. Перечень специалистов, из которых может быть сформирована коллегия, разместят на сайте Роспатента.

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Сможет ли правообладатель ответить на обвинение?

Да, сможет. Правообладателю разрешено представить отзыв на заявление или возражение. Отправить отзыв в Роспатент и заявителю нужно не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания коллегии. Если отзыв предоставляется непосредственно на заседании, то это заседание могут перенести.

Каковы особенности рассмотрения спора?

Первое заседание коллегии по рассмотрению заявления должно состояться не позднее двух месяцев со дня его принятия. Для возражений в зависимости от их вида предусмотрен месячный и двухмесячный срок. Закреплён закрытый перечень оснований для его приостановки и переноса заседания коллегии.

Правила предусматривают обязательное размещение на сайте Роспатента всех материалов, связанных с рассмотрением спора.

Выводы коллегии об отказе в удовлетворении возражения или заявления либо об их удовлетворении (частичном или полном) оформляются заключением.

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Может ли сторона спора принять участие в его рассмотрении?

Да, такое возможно в режиме удалённого доступа посредством видео-конференц-связи.

Желающий должен к своему заявлению или возражению приложить соответствующее ходатайство. Подать ходатайство можно и позднее, но не менее чем за 15 рабочих дней до даты заседания коллегии, рассматривающей спор.

Будут ли заседания коллегий записываться?

Да, будут. Каждое заседание подлежит аудио- или видеозаписи, которая хранится не менее четырёх месяцев со дня проведения заседания.

Аудиозапись заседания можно будет получить по письменному ходатайству любой из сторон спора в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого ходатайства.

Что в итоге?

Решение по спору примет руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо. Срок — 2 месяца со дня проведения заседания коллегии, по итогам которого было оформлено её заключение.

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При принятии решения заключение коллегии может быть отклонено. В этом случае спор передают на новое рассмотрение коллегией в ином составе.

Когда Правила вступят в силу?

Приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30.04.2020 вступил в силу 6 сентября 2020 года.

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