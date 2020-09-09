Защищать интеллектуальные права теперь нужно по новым правилам

25 августа в Минюсте зарегистрирован приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30.04.2020 «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке».
Приказом утверждены Правила, устанавливающие процедуру рассмотрения и разрешения Роспатентом споров о защите интеллектуальных прав в административном порядке.
Какие споры будут рассматриваться по новым Правилам?Утверждённые Правила регламентируют рассмотрение в административном порядке споров, направленных на защиту интеллектуальных прав и предусмотренных статьёй 1248 ГК РФ.
Речь идёт о спорах, связанных:
- с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров;
- с госрегистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов;
- с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с её прекращением.