Какие доплаты положены супругам к 50-летнему юбилею совместной жизни

Государству очень нужно делать заявления о том, что оно стремится поддерживать институт семьи, как один из основополагающих способов укрепления российских традиций.

В силу этого возникают несколько странные проекты дополнительного финансирования семей, проживших в браке 50 лет и более. Странность в том, что это не субсидии, а подарки, которые выдаются по заявлению самих одариваемых.

Зачем дарят деньги тем, кто прожил в браке 50 лет и более?

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Итак, это денежный презент, который выдаётся после рассмотрения заявления. Всё это делается в целях пропаганды и официально направлено на стимулирование развития семейных отношений. Однако система начисления презентов построена таким образом, что её вряд ли можно назвать накладной для регионов России.

Даже в том случае, если юноша и девушка стали мужем и женой в 18 лет, то 50 лет брачной жизни наступит только тогда, когда им станет по 68, что уже выше официального срока средней жизни в стране.

Но в действительности люди сочетаются браком при достижения более солидного возраста, поэтому и презенты раздаются лишь редким счастливчикам.

Устанавливаются выплаты региональными нормативными актами, поэтому в каждом регионе могут ввести какие-то свои правила получения средств и сумму выплаты.

К примеру, в ХАО требуют, чтобы супруги имели бы не только постоянную регистрацию в регионе, но и местный трудовой стаж не менее 15 лет. Власти Самары пошли дальше и установили выплаты супружеским парам, если хотя бы один из супругов является участником ВОВ. Размер же намного скромнее, чем в Санкт-Петербурге или Москве, всего 10 тыс. руб.

Самые щедрые на такие подарки регионы

Самым щедрым в этом плане оказался Санкт-Петербург. С 2012 года установлена выплата в объёме, пропорциональном прожитым годам в браке. Если прожили 50 лет, то 50 тыс., если 60 лет, то 60 тыс. и так далее. Однако в Ленинградской области за 50 лет совместной жизни семья получает только 20 тыс. руб., за 60 лет — 30 тыс., и так далее.